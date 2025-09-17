Franco Mastantuono hizo historia en la Champions League ¿Cómo les fue a los argentinos?

El delantero Franco Mastantuono debutó en la Champions League de fútbol 2025/26 con el Real Madrid y lo hizo de manera histórica: con 18 años y 33 días se convirtió en el futbolista más joven en disputar un partido de la máxima competencia europea para el conjunto merengue, superando al brasileño Endrick.
Franco Mastantuono debutó en la Champions League con récord histórico
El surgido en River Plate vivió un estreno inolvidable en el torneo continental. El juvenil argentino se mostró activo y con gran personalidad en la victoria del Real Madrid por 2-1 frente al Olympique de Marsella, bajo la conducción de Xabi Alonso.
Argentinos protagonistas en la Champions League 2025/26
Además del debut de Mastantuono, otros argentinos también tuvieron acción en la primera jornada del torneo. Enzo Barrenechea convirtió un gol para Benfica en la sorpresiva derrota por 3-2 frente al Qarabag Agdam, donde también fue titular el histórico defensor Nicolás Otamendi.
Por su parte, Cristian “Cuti” Romero disputó los noventa minutos en la victoria del Tottenham por 1-0 ante Villarreal. El zaguero cordobés no solo jugó como titular, sino que además llevó la cinta de capitán y tuvo intervenciones decisivas para sostener la ventaja, respaldando al arquero Guglielmo Vicario.
Con estas actuaciones, la primera fecha de la Champions League 2025/26 dejó en claro que los futbolistas argentinos siguen marcando presencia en el máximo torneo de clubes del mundo, y que Franco Mastantuono comienza a escribir su propia historia con el Real Madrid.