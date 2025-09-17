Franco Mastantuono hizo historia en la Champions League ¿Cómo les fue a los argentinos?

El delantero Franco Mastantuono debutó en la Champions League de fútbol 2025/26 con el Real Madrid y lo hizo de manera histórica: con 18 años y 33 días se convirtió en el futbolista más joven en disputar un partido de la máxima competencia europea para el conjunto merengue, superando al brasileño Endrick .

El surgido en River Plate vivió un estreno inolvidable en el torneo continental. El juvenil argentino se mostró activo y con gran personalidad en la victoria del Real Madrid por 2-1 frente al Olympique de Marsella , bajo la conducción de Xabi Alonso .

el detalle completo Los Leones y Las Leonas ya tienen fecha para el inicio de la Pro League 2025/26

Durante el primer tiempo, Mastantuono se asoció constantemente con figuras como Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Incluso, estuvo cerca de anotar un gol con un remate que tapó su compatriota Gerónimo Rulli , arquero del equipo francés.

Con apenas 18 minutos del complemento disputados, el atacante oriundo de Azul fue reemplazado por Brahim Díaz , pero dejó en claro que tiene condiciones para ser protagonista en la Champions League .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EHcomps/status/1968071303803629817&partner=&hide_thread=false Franco Mastantuono vs Marseille (H)

pic.twitter.com/JTSNPeoFTe — EH (@EHcomps) September 16, 2025

Argentinos protagonistas en la Champions League 2025/26

Además del debut de Mastantuono, otros argentinos también tuvieron acción en la primera jornada del torneo. Enzo Barrenechea convirtió un gol para Benfica en la sorpresiva derrota por 3-2 frente al Qarabag Agdam, donde también fue titular el histórico defensor Nicolás Otamendi.

Por su parte, Cristian “Cuti” Romero disputó los noventa minutos en la victoria del Tottenham por 1-0 ante Villarreal. El zaguero cordobés no solo jugó como titular, sino que además llevó la cinta de capitán y tuvo intervenciones decisivas para sostener la ventaja, respaldando al arquero Guglielmo Vicario.

Con estas actuaciones, la primera fecha de la Champions League 2025/26 dejó en claro que los futbolistas argentinos siguen marcando presencia en el máximo torneo de clubes del mundo, y que Franco Mastantuono comienza a escribir su propia historia con el Real Madrid.

Los resultados de la Champions League

Embed

Las posiciones de la Champions League