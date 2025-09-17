saltaron a la cancha

Franco Mastantuono hizo historia en la Champions League ¿Cómo les fue a los argentinos?

El argentino Franco Mastantuono debutó en la Champions League 2025/26 con el Real Madrid y rompió un récord histórico. Entrá y enterate de todo.

Franco Mastantuono, el estreno soñado en la Champions.

Franco Mastantuono, el estreno soñado en la Champions.

Por Sitio Andino Deportes

El delantero Franco Mastantuono debutó en la Champions League de fútbol 2025/26 con el Real Madrid y lo hizo de manera histórica: con 18 años y 33 días se convirtió en el futbolista más joven en disputar un partido de la máxima competencia europea para el conjunto merengue, superando al brasileño Endrick.

Franco Mastantuono debutó en la Champions League con récord histórico

El surgido en River Plate vivió un estreno inolvidable en el torneo continental. El juvenil argentino se mostró activo y con gran personalidad en la victoria del Real Madrid por 2-1 frente al Olympique de Marsella, bajo la conducción de Xabi Alonso.

Lee además
Fran Cerúndolo una de las fijas nacionales en la Copa Davis.
el detalle completo

Copa Davis 2025: Argentina enfrentará a Alemania en cuartos de final en Bolonia
Las Leonas van por un buen torneo.
el detalle completo

Los Leones y Las Leonas ya tienen fecha para el inicio de la Pro League 2025/26

Con apenas 18 minutos del complemento disputados, el atacante oriundo de Azul fue reemplazado por Brahim Díaz, pero dejó en claro que tiene condiciones para ser protagonista en la Champions League.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EHcomps/status/1968071303803629817&partner=&hide_thread=false

Argentinos protagonistas en la Champions League 2025/26

Además del debut de Mastantuono, otros argentinos también tuvieron acción en la primera jornada del torneo. Enzo Barrenechea convirtió un gol para Benfica en la sorpresiva derrota por 3-2 frente al Qarabag Agdam, donde también fue titular el histórico defensor Nicolás Otamendi.

Por su parte, Cristian “Cuti” Romero disputó los noventa minutos en la victoria del Tottenham por 1-0 ante Villarreal. El zaguero cordobés no solo jugó como titular, sino que además llevó la cinta de capitán y tuvo intervenciones decisivas para sostener la ventaja, respaldando al arquero Guglielmo Vicario.

Con estas actuaciones, la primera fecha de la Champions League 2025/26 dejó en claro que los futbolistas argentinos siguen marcando presencia en el máximo torneo de clubes del mundo, y que Franco Mastantuono comienza a escribir su propia historia con el Real Madrid.

Los resultados de la Champions League

Embed

Las posiciones de la Champions League

Embed

Temas
Seguí leyendo

Aconcagua Enduro Challenge 2025: la carrera más alta del mundo llega a Penitentes

Franco Colapinto en la Fórmula 1: cómo llega al GP de Azerbaiyán 2025 y qué le queda en el calendario

River vs Palmeiras en la Copa Libertadores: hora y dónde verlo

Inter Miami ganó con gol de Lionel Messi: la jugada que pudo cambiar el resultado en la MLS 2025

Cómo se construye la información del fútbol y su mercado de pases: claves y debate

Racing pegó de visitante y venció a Vélez en la Copa Libertadores

General Alvear recibió a su campeona nacional en el Polideportivo Deportistas Alvearenses

La hinchada mendocina: color, pasión y fidelidad eterna en las tribunas del fútbol cuyano

LO QUE SE LEE AHORA
River quiere la victoria.
En el Monumental

River vs Palmeiras en la Copa Libertadores: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

La venta de supermercados Carrefour llega a las semifinales: ¿qué nombres se posicionan?
Empresas y Negocios

La venta de supermercados Carrefour llega a las semifinales: ¿qué nombres se posicionan?

La provincia de Mendoza tendrá dos nuevas formaciones orientadas en minería
Oportunidad

Oferta académica: Mendoza tendrá dos nuevas formaciones orientadas en minería

El episodio que derivó en un juicio civil ocurrió en la cárcel de San Felipe. 
sentencia

Juicio civil: nueva condena al Estado por la muerte de un preso

Marcha universitaria: dónde habrá cortes y desvíos de tránsito este miércoles
Atención

Marcha universitaria: dónde habrá cortes y desvíos de tránsito este miércoles

Tractores nuevos en San Rafael.
Info al día

San Rafael: tractores nuevos, actividades en el Parque Yrigoyen y robo de cable teléfonico

Te Puede Interesar

Chile celebra sus fiestas patrias y miles de turistas llegarán a la Provincia de Mendoza. 
Ya cruzaron más de 4.000 turistas

El operativo en el Paso Internacional Los Libertadores por las fiestas patrias de Chile

Por Pablo Segura
¿Por qué no aparezco en el Padron Electoral?
VOTACIÓN

¿Por qué no aparezco en el Padron Electoral?

Por Sitio Andino Política
El accidente vial de Maipú ocurrió en la madrugada. 
una pareja herida

Terrible accidente vial en una rotonda de Maipú

Por Pablo Segura