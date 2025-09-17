iniciativa

Cómo se construye la información del fútbol y su mercado de pases: claves y debate

El esperado mercado de pases y su detrás de escena se debatirá en la provincia de Mendoza. Entrá a la nota y repasá lo que se viene para el fútbol.

El fútbol tiene varios secretos.

El fútbol tiene varios secretos.

Por Sitio Andino Deportes

Cada vez que se abre el mercado de pases en el fútbol argentino, el ambiente se sacude con un torbellino de rumores, fichajes y negociaciones. Los hinchas esperan nombres rutilantes, los dirigentes hacen cuentas para reforzar planteles y los periodistas intentan descifrar qué hay de cierto en ese entramado de intereses cruzados.

En ese escenario, la figura del periodista especializado en transferencias cobra un valor particular: separar la información del humo, verificar fuentes y sostener la credibilidad en un terreno donde las versiones cambian minuto a minuto.

Lee además
River quiere la victoria.
En el Monumental

River vs Palmeiras en la Copa Libertadores: hora y dónde verlo
Lionel Messi volvió a marcar en la Major League Soccer. video
tres puntos de oro

Inter Miami ganó con gol de Lionel Messi: la jugada que pudo cambiar el resultado en la MLS 2025
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/1967918883941323196&partner=&hide_thread=false

El detrás de escena del mercado de pases

El mercado de pases en el fútbol no solo mueve millones de dólares y euros, también es un espacio de presión, ansiedad y especulación. Los jugadores esperan oportunidades, los representantes negocian hasta el último detalle y los clubes se ven obligados a tomar decisiones que pueden definir su futuro inmediato.

Uno de los periodistas que se ha ganado un lugar en este terreno es César Luis Merlo, con más de dos décadas siguiendo transferencias en Argentina y en todo el continente. Su recorrido incluye pasos por medios tradicionales como Olé y TyC Sports, y en los últimos años se consolidó en un modelo independiente a través de redes sociales y colaboraciones internacionales.

Una mirada crítica en la provincia de Mendoza

Merlo estará en Mendoza el 27 de septiembre, en la Mediateca Manuel Belgrano (Godoy Cruz), para conversar sobre su experiencia y debatir con estudiantes y periodistas los desafíos de cubrir un mercado tan cambiante.

La actividad, programada de 11 a 13 horas, forma parte de un ciclo que busca reflexionar sobre el periodismo deportivo y sus tensiones entre la inmediatez y la veracidad. Más que una conferencia promocional, será una excusa para analizar cómo se construye la información en un ámbito donde cada detalle puede cambiar el rumbo de una negociación.

Fuente: Prensa CLM.

Temas
Seguí leyendo

Franco Mastantuono hizo historia en la Champions League ¿Cómo les fue a los argentinos?

La hinchada mendocina: color, pasión y fidelidad eterna en las tribunas del fútbol cuyano

Vuelve un club histórico del fútbol argentino ¿De quién se trata?

Lionel Messi y el Inter Miami juegan por la MLS ante Seattle Sounders: hora y dónde verlo

Gimnasia y Esgrima cayó 2-0 con Agropecuario y ya no es el único líder de la Primera Nacional: qué se viene

Boca empató 1-1 con Rosario Central en Arroyito y sigue en la zona alta del Torneo Clausura 2025

Primera Nacional: Maipú empató con All Boys y no pudo afirmarse en el Reducido del ascenso

Federal A: San Martín sigue en la Reválida y tiene rival, Huracán Las Heras dijo adiós

LO QUE SE LEE AHORA
River quiere la victoria.
En el Monumental

River vs Palmeiras en la Copa Libertadores: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

La venta de supermercados Carrefour llega a las semifinales: ¿qué nombres se posicionan?
Empresas y Negocios

La venta de supermercados Carrefour llega a las semifinales: ¿qué nombres se posicionan?

La provincia de Mendoza tendrá dos nuevas formaciones orientadas en minería
Oportunidad

Oferta académica: Mendoza tendrá dos nuevas formaciones orientadas en minería

El episodio que derivó en un juicio civil ocurrió en la cárcel de San Felipe. 
sentencia

Juicio civil: nueva condena al Estado por la muerte de un preso

Marcha universitaria: dónde habrá cortes y desvíos de tránsito este miércoles
Atención

Marcha universitaria: dónde habrá cortes y desvíos de tránsito este miércoles

Tractores nuevos en San Rafael.
Info al día

San Rafael: tractores nuevos, actividades en el Parque Yrigoyen y robo de cable teléfonico

Te Puede Interesar

Chile celebra sus fiestas patrias y miles de turistas llegarán a la Provincia de Mendoza. 
Ya cruzaron más de 4.000 turistas

El operativo en el Paso Internacional Los Libertadores por las fiestas patrias de Chile

Por Pablo Segura
¿Por qué no aparezco en el Padron Electoral?
VOTACIÓN

¿Por qué no aparezco en el Padron Electoral?

Por Sitio Andino Política
El accidente vial de Maipú ocurrió en la madrugada. 
una pareja herida

Terrible accidente vial en una rotonda de Maipú

Por Pablo Segura