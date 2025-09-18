Natación en aguas abiertas: el mendocino Lautaro Arjona afrontará el Cruce Leme ao Pontal en Brasil

El nadador de la provincia de Mendoza Lautaro Gabriel Arjona , federado del Club Regatas , se prepara para uno de los desafíos más exigentes de la natación en aguas abiertas.

Se trata del Cruce Leme ao Pontal , en Río de Janeiro.La prueba de 36 km en mar abierto , avalada por la WOWSA , está prevista para la primera quincena de octubre de 2025 y es reconocida como la travesía más prestigiosa de Sudamérica.

En marzo de 2025, Lautaro se convirtió en el nadador más joven en cruzar el Río de la Plata , una hazaña que marcó un antes y un después en la natación argentina. Ahora, buscará dar otro paso histórico al encarar la segunda etapa de la Triple Corona Sudamericana de Aguas Abiertas , que incluye:

El circuito está reservado para los mejores especialistas del continente y representa la máxima exigencia para quienes sueñan con dejar su nombre grabado en la historia de la disciplina.

Natación de alto nivel: logística y preparación

La travesía partirá desde la Piedra de Leme y llegará a la Playa del Pontal, atravesando lugares icónicos de Río como Copacabana, Ipanema, Leblon y Barra da Tijuca. La organización estará a cargo de OWA Challenger, responsable de los permisos oficiales, la seguridad de los nadadores, las embarcaciones de apoyo, la cobertura médica y la transmisión en vivo del evento.

El entrenamiento de Arjona está bajo la dirección del Lic. Claudio Capezzone, referente de la natación mendocina y entrenador del Club Mendoza de Regatas, quien diseñó una preparación integral para afrontar las condiciones del mar brasileño.

El apoyo de figuras de la natación internacional

Para este cruce, Lautaro contará con el respaldo de grandes nombres de la natación en aguas abiertas. Entre ellos, los argentinos Gustavo Oriozabala y Damián Blaum, referentes de nivel mundial, y el brasileño Adherbal Oliveira, reconocido por sus travesías oceánicas de ultra resistencia.

Su acompañamiento no solo le aporta experiencia y motivación, sino también la certeza de que está rodeado de los mejores especialistas de la disciplina.

Lautaro Arjona, un joven que inspira

Con apenas 17 años, Lautaro sigue consolidándose como uno de los talentos más prometedores de la natación sudamericana. Convertirse en el nadador más joven en completar el Cruce Leme ao Pontal lo posicionaría en un lugar de privilegio dentro de la historia de las aguas abiertas, dejando en alto el nombre de Mendoza y de la Argentina en el plano internacional.