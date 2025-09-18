Polémica por Sergio Agüero: el Kun apoyó a Javier Milei y generó un fuerte debate en redes sociales

Las declaraciones del Kun Sergio Agüero desataron un vendaval de comentarios a favor y en contra.

El exdelantero de la Selección Argentina , Sergio Agüero , generó una gran polémica política tras expresar su apoyo al gobierno de Javier Milei . Sus declaraciones sobre la pobreza y la necesidad de respaldar al actual presidente se viralizaron en redes sociales , desatando un intenso debate entre elogios y fuertes críticas .

Consultado sobre la gestión del Gobierno , el exfutbolista que tuvo un gran paso por el seleccionado declaró: «Yo cuando era chico, mis compañeros y las personas que vivían en mi barrio no teníamos para comer… el no tener para comer existe hace años».

Luego agregó: «Después creo que el país a veces está bien, a veces está mal. Yo creo que al final tenemos que apoyar lo que hoy está».

Las frases del Kun Agüero reflejaron su visión personal sobre la crisis social y económica , pero también evidenciaron una postura de respaldo hacia Javier Milei , lo que rápidamente lo puso en el centro de la escena pública .

Polémica en redes: apoyo, críticas y el rol de los ídolos deportivos

La repercusión no tardó en llegar. Un sector de usuarios celebró la sinceridad de Agüero y consideró que sus palabras retratan la realidad de la pobreza estructural en Argentina.

Otros, en cambio, lo cuestionaron duramente, acusándolo de minimizar la situación actual y hasta tildándolo de “desclasado”.

La discusión volvió a abrir el debate sobre el peso social y político de los íconos deportivos. Cada declaración de figuras como Agüero, Lionel Messi o Diego Maradona en su momento, tiene un eco que trasciende lo deportivo e impacta en la opinión pública, especialmente en contextos de alta polarización política y económica.

El episodio deja en claro que, en tiempos de crisis, las palabras de los referentes del fútbol no solo generan repercusión mediática, sino que también moldean percepciones sociales y políticas en millones de personas.