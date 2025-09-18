CONFLICTO

Polémica por Sergio Agüero: el Kun apoyó a Javier Milei y generó un fuerte debate en redes sociales

El exfutbolista Sergio Agüero respaldó al presidente Javier Milei con polémicas frases que dividieron opiniones. Leé las reacciones y el trasfondo.

Las declaraciones del Kun Sergio Agüero&nbsp;desataron un vendaval de comentarios a favor y en contra.

Por Sitio Andino Deportes

El exdelantero de la Selección Argentina, Sergio Agüero, generó una gran polémica política tras expresar su apoyo al gobierno de Javier Milei. Sus declaraciones sobre la pobreza y la necesidad de respaldar al actual presidente se viralizaron en redes sociales, desatando un intenso debate entre elogios y fuertes críticas.

Qué dijo Sergio Agüero sobre Javier Milei y la situación del país

Consultado sobre la gestión del Gobierno, el exfutbolista que tuvo un gran paso por el seleccionado declaró: «Yo cuando era chico, mis compañeros y las personas que vivían en mi barrio no teníamos para comer… el no tener para comer existe hace años».

Luego agregó: «Después creo que el país a veces está bien, a veces está mal. Yo creo que al final tenemos que apoyar lo que hoy está».

Las frases del Kun Agüero reflejaron su visión personal sobre la crisis social y económica, pero también evidenciaron una postura de respaldo hacia Javier Milei, lo que rápidamente lo puso en el centro de la escena pública.

Polémica en redes: apoyo, críticas y el rol de los ídolos deportivos

La repercusión no tardó en llegar. Un sector de usuarios celebró la sinceridad de Agüero y consideró que sus palabras retratan la realidad de la pobreza estructural en Argentina.

Otros, en cambio, lo cuestionaron duramente, acusándolo de minimizar la situación actual y hasta tildándolo de “desclasado”.

La discusión volvió a abrir el debate sobre el peso social y político de los íconos deportivos. Cada declaración de figuras como Agüero, Lionel Messi o Diego Maradona en su momento, tiene un eco que trasciende lo deportivo e impacta en la opinión pública, especialmente en contextos de alta polarización política y económica.

El episodio deja en claro que, en tiempos de crisis, las palabras de los referentes del fútbol no solo generan repercusión mediática, sino que también moldean percepciones sociales y políticas en millones de personas.

