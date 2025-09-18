polideportivo

Vuelta Ballenas 2025 de Mountain bike: presencia mendocina en una exigente carrera

Los pedalistas de la provincia de Mendoza Pablo Busso y Fabricio Teruel dirán presente en la dura Vuelta Ballenas 2025 ¿Lograrán ser favoritos? Descubrilo acá.

Los mendocinos Pablo Busso y Fabricio Teruel se preparan para brillar en la Vuelta Ballenas 2025, uno de los desafíos más duros del Mountain bike argentino. &nbsp;

Los mendocinos Pablo Busso y Fabricio Teruel se preparan para brillar en la Vuelta Ballenas 2025, uno de los desafíos más duros del Mountain bike argentino.

 

 Por Martín Sebastián Colucci

La Vuelta Ballenas 2025 llega con récord de inscriptos y la expectativa de ver a los mejores ciclistas del país en acción. Entre ellos estarán los ciclistas de la provincia de Mendoza Pablo Busso y Fabricio Teruel, quienes intentarán demostrar su nivel en una de las competencias más exigentes de Mountain Bike en Argentina.

Pablo Busso y Fabricio Teruel: el desafío mendocino en la Patagonia

La carrera se disputará el 21 de septiembre en Puerto Madryn, una sede que combina la exigencia deportiva con el atractivo turístico. Este año, la organización confirmó la presencia de 1200 competidores, consolidando a la Vuelta Ballenas como una de las cinco carreras de Mountain Bike más importantes de Argentina.

Lee además
La natación mendocina tiene una durísima prueba.

Natación en aguas abiertas: el mendocino Lautaro Arjona afrontará el Cruce Leme ao Pontal en Brasil
El alvearense aportó doce puntos para la Selección de Vóley.
vamos por más

La Selección de Vóley venció a Francia en un partidazo del Mundial: el mendocino Loser clave en el triunfo

Dentro de ese lote sobresalen Pablo Busso y Fabricio Teruel, representantes de Mendoza que llegan con gran preparación y la ambición de ubicarse entre los mejores. Su participación refleja el crecimiento del ciclismo mendocino en competencias nacionales y refuerza la idea de que la provincia sigue formando atletas de alto rendimiento.

El prestigio de esta prueba queda en evidencia con los nombres confirmados: los últimos ganadores, Franco Orocito y Yesica Cantelmi, volverán a estar en la línea de partida. Además, debutará Alvarito Macías, quien promete pelear los primeros lugares. Frente a este nivel, Busso y Teruel deberán mostrar estrategia, resistencia y regularidad para estar a la altura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1968735532143312932&partner=&hide_thread=false

Vuelta Ballenas 2025: deporte, turismo y familia en Puerto Madryn

La Vuelta Ballenas no solo es una competencia de ciclismo, también es un acontecimiento turístico y social que transforma a Puerto Madryn durante todo un fin de semana. Según encuestas de la edición pasada, más del 80% de los inscriptos permanece en la ciudad al menos tres días, generando un importante impacto económico en hoteles, restaurantes y comercios.

Los acompañantes aprovechan para disfrutar del avistaje de ballenas, el snorkeling con lobos marinos y la oferta gastronómica patagónica. De esta manera, la competencia se convierte en una oportunidad para que familias enteras vivan una experiencia única, combinando deporte y naturaleza.

Como cada año, la carrera incluirá la Expo Vuelta Ballenas en el Hotel Rayentray, con más de 20 stands de marcas reconocidas y exposición de bicicletas. Además, se suma la Mini Vuelta Ballenas, una propuesta recreativa para niños de entre 4 y 12 años, lo que la consolida como un evento inclusivo y pensado para todas las edades.

Temas
Seguí leyendo

Ciclismo: Bruno Contreras ganó en Tupungato y este domingo sigue la temporada de pista en Guaymallén

Fórmula 1 en Bakú: Franco Colapinto corre con Alpine y todo lo que tenés que saber del GP de Azerbaiyán

Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Palmeiras: autocrítica, rebeldía y confianza para la revancha

Polémica por Sergio Agüero: el Kun apoyó a Javier Milei y generó un fuerte debate en redes sociales

Champions League: la primera fecha dejó goles, polémicas y protagonismo argentino en Europa

Tras el triunfo de Belgrano ante Newell´s ¿Cómo sigue la Copa Argentina?

Pablo Toviggino y su chicana tras el masterplan del Estadio Único ¿Mensaje a Karina Milei o respaldo a Tapia?

River perdió 2-1 con Palmeiras en el Monumental pero dejó la serie abierta en la Copa Libertadores

LO QUE SE LEE AHORA
Marcelo Gallardo reconoció errores, pero confía en revertir la serie de Libertadores.
Copa Libertadores

Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Palmeiras: autocrítica, rebeldía y confianza para la revancha

Las Más Leídas

Represión en San Rafael en la marcha universitaria
Protesta y violencia institucional

Grave represión policial durante la marcha universitaria en San Rafael

Diputados le dio otro golpe parlamentario al presidente video
Congreso nacional

Doble rechazo a los vetos de Milei: cómo votaron los diputados mendocinos

El MPF informó el hallazgo de la pequeña
Alerta

Apareció en buen estado de salud la nena que era buscada en San Rafael

Terrible incendio destruyó tres casas en Las Heras. 
Fotos y video

Incendio, casas destruidas y policías apedreados en Las Heras

En los próximos días se avanzará con una serie de medidas clave para la causa video
Investigación judicial

Dictaron prisión preventiva para el "Kaka" Martínez y "Oso" Nievas en la causa Gauna

Te Puede Interesar

Con el inicio de las obras en Potrerillos, ¿qué servicios encontrarán los visitantes este verano?
Qué prometieron

Con el inicio de las obras en Potrerillos, ¿qué servicios encontrarán los visitantes este verano?

Por Florencia Martinez del Rio
Día del Estudiante, el foco puesto en la prevención: así será el operativo de seguridad en Mendoza.
Celebración

Día del Estudiante, el foco puesto en la prevención: así será el operativo de seguridad en Mendoza

Por Natalia Mantineo
El dólar sube a un precio récord mientras caen los bonos y sube el riesgo país
TRAS EL RECHAZO A LOS VETOS

El dólar sube a un precio récord mientras caen los bonos y aumenta el riesgo país

Por Sitio Andino Economía