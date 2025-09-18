Vuelta Ballenas 2025 de Mountain bike: presencia mendocina en una exigente carrera

La Vuelta Ballenas 2025 llega con récord de inscriptos y la expectativa de ver a los mejores ciclistas del país en acción. Entre ellos estarán los ciclistas de la provincia de MendozaPablo Busso y Fabricio Teruel, quienes intentarán demostrar su nivel en una de las competencias más exigentes de Mountain Bike en Argentina.
Pablo Busso y Fabricio Teruel: el desafío mendocino en la Patagonia
La carrera se disputará el 21 de septiembre en Puerto Madryn, una sede que combina la exigencia deportiva con el atractivo turístico. Este año, la organización confirmó la presencia de 1200 competidores, consolidando a la Vuelta Ballenas como una de las cinco carreras de Mountain Bike más importantes de Argentina.
Dentro de ese lote sobresalen Pablo Busso y Fabricio Teruel, representantes de Mendoza que llegan con gran preparación y la ambición de ubicarse entre los mejores. Su participación refleja el crecimiento del ciclismo mendocino en competencias nacionales y refuerza la idea de que la provincia sigue formando atletas de alto rendimiento.
El prestigio de esta prueba queda en evidencia con los nombres confirmados: los últimos ganadores, Franco Orocito y Yesica Cantelmi, volverán a estar en la línea de partida. Además, debutará Alvarito Macías, quien promete pelear los primeros lugares. Frente a este nivel, Busso y Teruel deberán mostrar estrategia, resistencia y regularidad para estar a la altura.
Vuelta Ballenas 2025: deporte, turismo y familia en Puerto Madryn
La Vuelta Ballenas no solo es una competencia de ciclismo, también es un acontecimiento turístico y social que transforma a Puerto Madryn durante todo un fin de semana. Según encuestas de la edición pasada, más del 80% de los inscriptos permanece en la ciudad al menos tres días, generando un importante impacto económico en hoteles, restaurantes y comercios.
Los acompañantes aprovechan para disfrutar del avistaje de ballenas, el snorkeling con lobos marinos y la oferta gastronómica patagónica. De esta manera, la competencia se convierte en una oportunidad para que familias enteras vivan una experiencia única, combinando deporte y naturaleza.
Como cada año, la carrera incluirá la Expo Vuelta Ballenas en el Hotel Rayentray, con más de 20 stands de marcas reconocidas y exposición de bicicletas. Además, se suma la Mini Vuelta Ballenas, una propuesta recreativa para niños de entre 4 y 12 años, lo que la consolida como un evento inclusivo y pensado para todas las edades.