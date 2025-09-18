Vuelta Ballenas 2025 de Mountain bike: presencia mendocina en una exigente carrera

Los mendocinos Pablo Busso y Fabricio Teruel se preparan para brillar en la Vuelta Ballenas 2025, uno de los desafíos más duros del Mountain bike argentino.

La Vuelta Ballenas 2025 llega con récord de inscriptos y la expectativa de ver a los mejores ciclistas del país en acción. Entre ellos estarán los ciclistas de la provincia de Mendoza Pablo Busso y Fabricio Teruel , quienes intentarán demostrar su nivel en una de las competencias más exigentes de Mountain Bike en Argentina .

La carrera se disputará el 21 de septiembre en Puerto Madryn , una sede que combina la exigencia deportiva con el atractivo turístico. Este año, la organización confirmó la presencia de 1200 competidores , consolidando a la Vuelta Ballenas como una de las cinco carreras de Mountain Bike más importantes de Argentina .

vamos por más La Selección de Vóley venció a Francia en un partidazo del Mundial: el mendocino Loser clave en el triunfo

Dentro de ese lote sobresalen Pablo Busso y Fabricio Teruel , representantes de Mendoza que llegan con gran preparación y la ambición de ubicarse entre los mejores. Su participación refleja el crecimiento del ciclismo mendocino en competencias nacionales y refuerza la idea de que la provincia sigue formando atletas de alto rendimiento.

El prestigio de esta prueba queda en evidencia con los nombres confirmados: los últimos ganadores, Franco Orocito y Yesica Cantelmi, volverán a estar en la línea de partida. Además, debutará Alvarito Macías, quien promete pelear los primeros lugares. Frente a este nivel, Busso y Teruel deberán mostrar estrategia, resistencia y regularidad para estar a la altura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1968735532143312932&partner=&hide_thread=false Vuelta Ballenas 2025 en #PuertoMadryn

Récord con 1200 bikers en la línea de largada

#Mendoza presente con Pablo Busso y Fabricio Teruel

Deporte + turismo: #ciclismo, ballenas y playa en un solo finde#MountainBike #VueltaBallenas #Mendoza pic.twitter.com/fCzTovvdOu — Sebastián Colucci (@MSColucci) September 18, 2025

Vuelta Ballenas 2025: deporte, turismo y familia en Puerto Madryn

La Vuelta Ballenas no solo es una competencia de ciclismo, también es un acontecimiento turístico y social que transforma a Puerto Madryn durante todo un fin de semana. Según encuestas de la edición pasada, más del 80% de los inscriptos permanece en la ciudad al menos tres días, generando un importante impacto económico en hoteles, restaurantes y comercios.

Los acompañantes aprovechan para disfrutar del avistaje de ballenas, el snorkeling con lobos marinos y la oferta gastronómica patagónica. De esta manera, la competencia se convierte en una oportunidad para que familias enteras vivan una experiencia única, combinando deporte y naturaleza.

Como cada año, la carrera incluirá la Expo Vuelta Ballenas en el Hotel Rayentray, con más de 20 stands de marcas reconocidas y exposición de bicicletas. Además, se suma la Mini Vuelta Ballenas, una propuesta recreativa para niños de entre 4 y 12 años, lo que la consolida como un evento inclusivo y pensado para todas las edades.