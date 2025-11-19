19 de noviembre de 2025

Salud busca cubrir tres puestos clave en dos hospitales referentes de Mendoza

Salud habilitó un nuevo llamado para vacantes en Residencias en el Hospital Lagomaggiore y el Perrupato. La remuneración será de $1.300.000, aproximadamente.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

El Ministerio de Salud y Deportes dispuso, mediante una reciente resolución, publicada en el Boletín Oficial, el re-ofrecimiento de tres plazas vacantes correspondientes al Concurso Integrado de Residencias 2025. La medida busca cubrir con urgencia puestos de residentes en la especialidad de Cirugía General en dos de los hospitales de referencia de la provincia: el Hospital Lagomaggiore y el Perrupato.

De acuerdo con lo referido desde la cartera conducida por Rodolfo Montero, son plazas de Cirugía general que quedaron vacantes al momento de la asignación, por ende, el Ministerio como autoridad de aplicación de la Ley de Residencias consideró que son esenciales y se realizó la convocatoria para cubrirlas.

Se trata de Residencias Médicas que no forman parte de las llamadas especialidades promovidas, por lo que su remuneración actual por mes es de $ 1.300.000 aproximadamente.

Salud busca residentes: detalles del re-ofrecimiento

La decisión responde a la solicitud formal del Subdirector de Gestión de Talento Humano y tiene como objetivo "fortalecer el sistema de salud pública provincial y garantizar el acceso equitativo a servicios de calidad", según lo esgrimido en los considerandos de la resolución.

Las plazas a concursar son:

  • Hospital "Alfredo Perrupato": Dos (2) plazas de Cirugía General.

  • Hospital "Luis C. Lagomaggiore": Una (1) plaza de Cirugía General.

El Ministerio destacó que la readjudicación es "imprescindible" ante la necesidad de contar con profesionales capacitados en esta especialidad para reforzar la formación y la cobertura asistencial en ambos centros de salud.

"La medida se fundamenta en la necesidad de profesionales capacitados en la especialidad, el fortalecimiento de la formación y cobertura asistencial, y el impacto favorable en la calidad y accesibilidad a los servicios."

Salud ideó un cronograma express para la cobertura

Para asegurar la pronta incorporación de los nuevos residentes, se estableció un cronograma ajustado y de ejecución inmediata, dirigido a los postulantes que figuran en el Orden de Mérito definitivo para la especialidad de Cirugía General que aún no obtuvieron plaza.

El calendario es el siguiente:

  • Lunes 17 de noviembre: publicación oficial en la página web del Departamento de Residencias.

  • Martes 18 de noviembre: elección y adjudicación de las plazas disponibles.

  • Miércoles 19 de noviembre: toma de posesión de las plazas por parte de los profesionales.

Esta readjudicación se ampara en la normativa del Concurso, que prevé la cobertura de vacantes producidas durante los primeros 60 días corridos a partir del 1 de septiembre de 2025, utilizando el orden de mérito de los concursantes.

Se amplió el cupo de residentes

Este año, 628 profesionales médicos se inscribieron para concursar por los 427 cupos iniciales, lo que representa un aumento del 21% con respecto a 2024 y duplica la cantidad de inscritos de hace dos años.

