17 de noviembre de 2025
Semana del Bebé Prematuro: Salud realizará actividades especiales en hospitales

El Ministerio de Salud organizó una agenda amplia para la Semana del Prematuro. Habrá actividades informativas, recreativas y talleres en hospitales.

Foto: Freepik.
El Ministerio de Salud y Deportes desarrollará una serie de actividades en distintos hospitales de la provincia para conmemorar la Semana del Prematuro 2025, que se extiende desde este lunes y hasta el 22 de noviembre. La propuesta incluye talleres para profesionales, charlas, controles, espacios recreativos con música, y agasajos destinados a las mamás y sus bebés.

Cada 17 de noviembre se recuerda el Día de la Prematuridad, una fecha que busca visibilizar la situación de los bebés prematuros y la importancia de garantizar una atención neonatal de calidad. Según datos regionales, en las Américas se registran alrededor de 1,2 millones de nacimientos prematuros al año, y las complicaciones derivadas de la prematuridad representan la principal causa de mortalidad neonatal.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de bebés prematuros?

Se considera parto prematuro a todo nacimiento ocurrido antes de las 37 semanas de gestación. Esta condición determina que el recién nacido no cuenta con la maduración necesaria para permanecer junto a su madre, por lo que requiere cuidados en neonatología y seguimiento especializado desde los primeros minutos de vida.

Las causas que pueden desencadenar un parto prematuro son diversas, y muchas de ellas pueden prevenirse mediante controles prenatales periódicos. Entre los factores más frecuentes se encuentran la hipertensión arterial, la diabetes y distintas infecciones maternas, patologías cuyo tratamiento adecuado permite cuidar la salud de la madre y reducir riesgos para el recién nacido.

bebe prematuro recién nacido piecito
Desde 2010, la Campaña Semana del Prematuro trabaja en la promoción y defensa de los derechos de los niños y niñas prematuros, involucrando a equipos de salud, familias y a la sociedad en general. Su objetivo es garantizar que quienes nacen antes de las 37 semanas accedan a cuidados que favorezcan su sobrevida, crecimiento y desarrollo saludable.

Cronograma de Salud por la Semana del Bebé Prematuro 2025

Lunes 17

  • 10 - Actividades Post Jornada de La prematurez 2025. Festejo, juegos y ejercicios para estimular al en bebé en casa y entrega de regalos junto a las familias presentes.
  • Conmemoración de los 40 años de la creación de este Consultorio – Dra. Susana Lucero de Gaetano. Hospital Lagomaggiore
  • 10.30 – Fiesta del Prematuro. Actividades educativas y recreativas para niños egresados del Servicio de Neonatología y sus familias. Fiesta del Prematuro. Salón Ateneno del Hospital Paroissien.
  • Apertura y sensibilización. Difusión y por diferentes medios locales acerca del lema y objetivos de la semana. Decoración del servicio. Conmemorar a los niños prematuros y sus familias. Agradecimiento al equipo de salud. Sorteo Kits para Recién Nacidos. Apertura y sensibilización. Difusión y por diferentes medios locales acerca del lema y objetivos de la semana. Hospital Perrupato.
  • Taller: "Cuidemos juntos el neurodesarrollo: importancia del posicionamiento, estímulo, ruidos de niños prematuros – Lic. en Fonoaudiología y Kinesiología". "Cuidar la salud mental de padres, antes del nacimiento prematuro" – Lic. en Piscología. Hospital Perrupato.
  • 11 a 12 – "Cuidar hoy, brillar mañana: la importancia del comienzo en la prematurez" – Dra. Maritza Marquez. Hospital Notti

Martes 18

  • 10 – Jornadas de Neurodesarrollo: Atención Integral de los problemas del Desarrollo Infantil.
  • Servicio de Crecimiento y Desarrollo Hosp. Notti – Dra. Marcela Cafulli. Hospital Lagomaggiore
  • 10.50 – Cuidados del Neurodesarrollo. Servicio de Kinesiología
  • 11.20 – Acompañamiento preventivo del desarrollo en los primeros 3 años – Equipo Deseprec. Hospital Lagomaggiore
  • 10 – Recepción del RN Prematuro en sala de partos – Dr Gastón Pablo Perez
  • 11 – Prevención de Retinopatía del Prematuro – Lic. Ana Quiroga. Actividad virtual. Hospital Paroissien
  • Cuidar desde el inicio. Charla "Prevención del parto Prematuro: cuidados, antes y durante el ambarazo" – Lic en Obstetricia.Cuidar desde el inicio. Charla "Prevención del parto Prematuro: cuidados, antes y durante el ambarazo" – Lic en Obstetricia. Hospital Perrupato
  • 11 a 12 – «Nuevas estrategías de Vacunación en prematuros VSR» – Dra. Paula Mesingyer. Hospital Notti

Miércoles 19

  • 8 a 13 – Festejo del Día de la Neonatología: Inicio del Curso de Lactancia Materna. SUM 1° Piso de Maternidad. Hospital Lagomaggiore
  • 10 – Abordaje de la Alimentación en el Prematuro; acompañando el Neurodesarrollo – Servicio de Fonoaudiología
  • 11 – ¿Cómo prevenir el daño pulmonar en el Recién Nacido Prematuro? – Dra. Liliana Roldán. Actividad Virtual. Hospital Paroissien
  • Abrazar y Alimentar. Charla práctica sobre la lactancia en prematuros y banco de leche humana – Servicio de Nutrición y Neonatología. Hospital Perrupato
  • 9 – Compartir desayuno y almuerzo con las padres de los RN internados y los de que ya fueron de alta. Compartir con los padres la restauración de la casita de las madres junto con el plantes de enfermería y médicos. Charlas de Prematuros y sus cuidados – Equipo de Neonatología. Recinto de las Madres. Hospital Saporiti
  • 11 a 12 – Especialista en Proyecto Mamá Canguro. Colombia – Dra. Catalina Lince (TICS). Hospital Notti

Jueves 20

  • 8 a 13 – Continuación del Curso de Lactancia Materna. SUM 1° Piso de Maternidad. Hospital Lagomaggiore
  • 9 – Cuidados del Neurodesarrollo – Lic. Vanesa Perez. Hospital Paroissien. Auditorio Julio Le Parc. Jornadas Provinciales de Enfermería
  • 10 – Abordaje Social Integrado de Alto Riesgo – Servicio Social del Hospital. Salón Ateneo. Hospital Paroissien.
  • 11 – Curso de Reanimación cardiopulmonar para padres. Hospital Paroissien.
  • El Rol de La Familia. Charlas
  • Programa Deseprec «Importancia el seguimiento de pacientes prematuros: rol de la familia para optimizar las potencialidades de su hijo prematuro» Lic. en Psicopedagogía
  • "Continuidad en el consultorio de seguimiento del alto riesgo"
  • Médicos neonatólogos "Herramientas domiciliarias para los cuidadores". Hospital Perrupato
  • 10 – Actividades para padres. Hospital Notti
  • "¿Qué cuidados respiratorios y postulares deben tener en cuenta en el recién nacido al alta?" – Lic. Yanela Serra y Lic. Eliana Roldan.
  • Cuidados de Enfermería en los primeros días para un futuro mejor – Lic. Cecilia Di Naso.
  • Curso de RCP para padres – Dra. Verónica Garcia.
  • Actividades de recreación para niños y padres. Servicio de Kinesiología.

Sábado 22

  • Trabajo Interdisciplinarios. Encuentro interno del equipo de Salud
  • Espacio de reflexión: "Cuidar también es protegernos como equipos"
  • Compartir experiencias, dificultades y logros
  • Presentación breve de buenas práctias institucionales. Hospital Perrupato

Con esta nueva edición, el Ministerio busca reforzar la concientización sobre la importancia del cuidado neonatal, promover los controles desde el inicio del embarazo y acompañar a las familias que atraviesan el camino de la prematurez.

