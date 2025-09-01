Qué dijo el Gobierno Nacional sobre la contundente derrota de La Libertad Avanza en Corrientes.

El Gobierno Nacional relativizó la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones 2025 en Corrientes . El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , le restó importancia al cuarto puesto que sacó su candidato a gobernador, y aseguró que sabían que no tenían "chances".

Juan Pablo Valdés ganó los comicios el pasado domingo con más del 50% de los votos, mientras que Lisandro Almirón (LLA) apenas obtuvo un 8,2% , detrás de Ricardo Colombi (Encuentro por Corrtientes), que consiguió un 17,27%.

"Lo de Corrientes para nosotros era una elección esperada, es un partido nuevo y no teníamos chances ", sostuvo Francos en declaraciones a Radio Rivadavia.

En esa provincia, no hubo alianza de los Milei con el radicalismo, como sí en otros lugares como Mendoza . Sobre las charlas para realizar una alianza con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés , el jefe de Gabinete afirmó: "Hubo una conversación pero no se llegó a un acuerdo. Desde nuestro punto de vista no era razonable que salga un Valdés y entrara otro Valdés . Ese fue el motivo fundamental por el que no hubo acuerdo", resaltó Francos.

De acuerdo a lo que trascendió de esas negociaciones, el oficialismo nacional buscaba poner a un candidato y pintar de violeta la lista de Valdés, que finalmente se acercó a los gobernadores de Provincias Unidas.

"Claramente no esperábamos un resultado impactante porque estaban en juego cargos provinciales y nosotros no tenemos fuerzas competitivas allí, distinto va a ser a nivel nacional", dijo Francos, quien aseguró que en las elecciones del 26 de octubre "el espacio que responde a Milei va a tener un resultado ampliamente superior".

También se expresó sobre los hechos de violencia en la localidad de Lomas de Zamora contra el presidente Javier Milei durante una caravana por la campaña: "Con relación a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, pareciera que el peronismo-kirchnerismo-kicillofismo se creen dueños de la provincia, y cuando uno quiere ir a un municipio, hacen imposible la expresión de otras ideas".

Alfredo Cornejo festejó el triunfo radical

El gobernador Alfredo Cornejo festejó el triunfo de la Unión Cívica Radical (UCR) en las elecciones junto con los hermanos Valdés, pese a la derrota de su aliado libertario. El mandatario viajó a Corrientes con Pamela Verasay, su candidata a diputada nacional.

cornejo y valdes en corrientes

Cómo le fue a La Libertad Avanza en Corrientes

Con el 70% de participación, el frente Vamos Corrientes encabezado por Juan Pablo Valdés y Pedro Braillard Poccard se impuso en el 52,61% de los votos en las elecciones para gobernador de Corrientes. Los hermanos Valdés son unos de los exponentes más fuertes del radicalismo a nivel nacional.

El segundo lugar fue para el peronista Martín Ascúa (PJ), que logró el 20,1% y Ricardo Colombi (Encuentro por Corrientes), con el 17,27%, escrutadas el 11,22% de las mesas. Recién después, apareció La Libertad Avanza (LLA), con Lisandro Almirón como candidato, que se ubicó en un cuarto lugar con solo el 8,2%, según el escrutinio provisorio.

Además, los correntinos votaron por la renovación de 15 bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado provincial.