Qué dijo el Gobierno Nacional sobre la contundente derrota de La Libertad Avanza en Corrientes.

El Gobierno Nacional relativizó la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones 2025 en Corrientes. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le restó importancia al cuarto puesto que sacó su candidato a gobernador, y aseguró que sabían que no tenían "chances".
"Lo de Corrientes para nosotros era una elección esperada, es un partido nuevo y no teníamos chances", sostuvo Francos en declaraciones a Radio Rivadavia.
En esa provincia, no hubo alianza de los Milei con el radicalismo, como sí en otros lugares como Mendoza. Sobre las charlas para realizar una alianza con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, el jefe de Gabinete afirmó: "Hubo una conversación pero no se llegó a un acuerdo. Desde nuestro punto de vista no era razonable que salga un Valdés y entrara otro Valdés. Ese fue el motivo fundamental por el que no hubo acuerdo", resaltó Francos.
De acuerdo a lo que trascendió de esas negociaciones, el oficialismo nacional buscaba poner a un candidato y pintar de violeta la lista de Valdés, que finalmente se acercó a los gobernadores de Provincias Unidas.
"Claramente no esperábamos un resultado impactante porque estaban en juego cargos provinciales y nosotros no tenemos fuerzas competitivas allí, distinto va a ser a nivel nacional", dijo Francos, quien aseguró que en las elecciones del 26 de octubre "el espacio que responde a Milei va a tener un resultado ampliamente superior".
Con el 70% de participación, el frente Vamos Corrientes encabezado por Juan Pablo Valdés y Pedro Braillard Poccard se impuso en el 52,61% de los votos en las elecciones para gobernador de Corrientes. Los hermanos Valdés son unos de los exponentes más fuertes del radicalismo a nivel nacional.
El segundo lugar fue para el peronista Martín Ascúa (PJ), que logró el 20,1% y Ricardo Colombi (Encuentro por Corrientes), con el 17,27%, escrutadas el 11,22% de las mesas. Recién después, apareció La Libertad Avanza (LLA), con Lisandro Almirón como candidato, que se ubicó en un cuarto lugar con solo el 8,2%, según el escrutinio provisorio.
Además, los correntinos votaron por la renovación de 15 bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado provincial.