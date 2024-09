¿Milei confrontativo o conciliador? Las expectativas por la visita del Presidente a Mendoza

La 45ª Convención Anual del IAEF ( Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas ) será el marco en el que el líder libertario se reencontrará con uno de sus principales aliados del Interior: el gobernador Alfredo Cornejo . Sin embargo, no habrá tiempo para una cumbre a solas ni una reunión institucional. Está previsto que el mandatario nacional arribe "sobre la hora" (su disertación se programó para las 19 del viernes) y, una vez finalizado su discurso, parta nuevamente a CABA.

Más allá de las coincidencias ideológicas, la relación entre ambos es más bien fría . Y no justamente por decisión del mendocino, quien siempre que puede le tira centros a la administración libertaria; sino porque Milei es letal con todo aquel que no muestre alineamiento total a sus ideas . El vínculo -por el momento- se da a través de intermediarios. Guillermo Francos, Luis Petri y Patricia Bullrich son el puente entre el Gobernador y el economista.

El último desencuentro con el radicalismo se dio en el Congreso, cuando el bloque de senadores -entre los que se encuentran los dos mendocinos que reportan directamente a Cornejo- votó a favor de la Ley de movilidad jubilatoria que el presidente vetó este viernes, tras llegar a un acuerdo con el PRO, que también la había acompañado. Milei siempre fue muy crítico con la UCR y no hace diferencias entre los sectores internos que la integran. Ni entre quienes ejercen responsabilidades ejecutivas y aquellos que se paran desde otro lugar.

Javier Milei llega a Mendoza: cómo está la relación con Alfredo Cornejo

Lo cierto es que ambos se necesitan. Milei advirtió que -más allá de la buena imagen positiva que aún mantiene en el electorado- gobernar sin acuerdos políticos tiene un límite y el propio sistema frenará -como ocurrió con el fondeo a la SIDE- cualquier medida unilateral. Ya selló (una vez más) el apoyo del PRO. Podría ser esta la oportunidad de acercarse al radicalismo.

Trascendió en los últimos días que el Jefe de Estado le habría dado el OK a una propuesta para que el mendocino sea el representante de las provincias en el paralizado Consejo de Mayo. Una medida que en Casa de Gobierno tomarán como un gesto de buena voluntad y acercamiento.

Por el lado de Cornejo, todavía espera que Casa Rosada le baje los fondos prometidos meses atrás para completar obra pública nacional en el territorio, principalmente en materia vial. Incluso, el nulo avance en ese sentido fue el tópico central de un encuentro por Zoom de los diez gobernadores de Juntos por el Cambio, que evalúan un reclamo conjunto a la Nación.

gobernadores con Javier Milei tras la firma del Pacto de Mayo, Alfredo Cornejo, Karina Milei.jpeg La última vez que Javier Milei y Alfredo Cornejo se vieron las caras fue en la firma del Pacto de Mayo

No obstante, el mendocino entiende que no puede mostrarse muy crítico de Presidencia. Hace menos de un año, más del 70% de la ciudadanía local acompañó a Milei en el balotaje. Y el respaldo a su gestión se mantiene en niveles altos. Despegarse en momentos de definiciones preelectorales no sería buena idea. El ejemplo más nítido es el del cordobés Martín Llaryora, que inició su gestión confrontando con los libertarios y en el último tiempo le bajó el copete a la pelea. Son electorados similares.

En todo caso, los discursos de cada uno en el evento del IAEF será el momento de enviar mensajes pacificadores y elevar algún que otro reclamo. Podrá ser el puntapié para comulgar posiciones. Del lado de Mendoza habrá elogios al costado desregulador del gobierno federal y un pedido de mejora de las condiciones macroeconómicas, para que la Provincia repunte. Lo que dirá Milei, en tanto, es un misterio.