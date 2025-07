La respuesta del Gobierno a la denuncia penal de Anabel Fernández Sagasti contra Alfredo Cornejo.

"Respecto a tu denuncia penal por hacer obras públicas en la Provincia de Mendoza. - desde lo jurídico, es un panfleto sin sustento. Vas a la Justicia Federal para denunciar al Gobernador por supuestos incumplimiento de leyes provinciales. Error muy básico… por un convenio que pasó por todas las instancias institucionales provinciales, aun por la Legislatura cuando no era estrictamente necesario. No conoces el Presupuesto Provincial, hay una partida para hacer obras en rutas en la Provincia. Hablas de malversación de fondos públicos cuando no hay aún un solo peso gastado en nada, eso muestra que jamás has gestionado nada, y no te asesoran bien. - desde lo político, esta presentación pinta de cuerpo entero la realidad por la que pasa tu espacio político, no estudian, no se preparan, se dedican a la chicana como herramienta política", fue el mensaje que dejó Mema.