Tras separarse de Nicolas Vázquez, Gimena Accardi habría comenzado una relación con un chico de 23 años

La vida amorosa de Gimena Accardi vuelve a estar en el centro de la escena. Apenas semanas después de firmar su divorcio con Nicolás Vázquez , con quien compartió casi veinte años de relación, la actriz estaría comenzando una nueva historia con un joven de 23 años .

La primicia fue revelada por el periodista Fede Flowers en el programa El Observador . Durante su intervención, adelantó de manera enigmática que “ella está despidiendo los 39 años, morocha” , antes de confirmar que se trataba de Accardi.

Según el periodista, el vínculo se habría iniciado durante un reciente viaje de la actriz a Europa , donde conoció al joven y comenzaron a intercambiar mensajes.

“ Me cuentan que está en contacto con un chico de 23 años , alguien que acaba de conocer. Todo comenzó por WhatsApp, se empezaron a escribir”, detalló Flowers. Además, indicó que la pareja ya habría tenido al menos dos encuentros en persona .

Cuando el conductor Horacio Cabak le consultó si esos encuentros habían sido únicamente virtuales, Flowers respondió sin rodeos: “Parece que fue todo”.

El periodista explicó que la información proviene del círculo cercano del joven y remarcó que, si bien aún no puede hablarse de una relación formal, ambos estarían atravesando un momento muy positivo.

Flowers añadió que estos encuentros comenzaron luego de la separación de Accardi y Vázquez, tras el viaje de la actriz a Europa en julio, donde también aprovechó para visitar a sus amigos de Erreway. “Aunque no se le puede poner un título aún, se han encontrado al menos tres veces”, concluyó.