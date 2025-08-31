¿Nace un nuevo amor?

Tras separarse de Nicolas Vázquez, Gimena Accardi habría comenzado una relación con un chico de 23 años

A pocas semanas de oficializar su separación de Nico Vázquez, la actriz Gimena Accardi fue vinculada sentimentalmente con un joven de 23 años.

El vínculo se habría iniciado durante un reciente viaje de la actriz a Europa

El vínculo se habría iniciado durante un reciente viaje de la actriz a Europa

Por Sitio Andino MuchoShow

La vida amorosa de Gimena Accardi vuelve a estar en el centro de la escena. Apenas semanas después de firmar su divorcio con Nicolás Vázquez, con quien compartió casi veinte años de relación, la actriz estaría comenzando una nueva historia con un joven de 23 años.

La primicia fue revelada por el periodista Fede Flowers en el programa El Observador. Durante su intervención, adelantó de manera enigmática que “ella está despidiendo los 39 años, morocha”, antes de confirmar que se trataba de Accardi.

Lee además
Gimena Accardi y Andrés Gil vuelven al teatro mendocino de la mano de En otras palabras
Espectáculos

Gimena Accardi y Andrés Gil vuelven al teatro mendocino de la mano de "En otras palabras"
Mirtha Legrand criticó duramente a Gimena Accardi por blanquear su infidelidad
Una diva sin filtros

Mirtha Legrand fulminó a Gimena Accardi por confesar su infidelidad a Nicolás Vázquez

Gimena Accardi habría apostado nuevamente al amor

Según el periodista, el vínculo se habría iniciado durante un reciente viaje de la actriz a Europa, donde conoció al joven y comenzaron a intercambiar mensajes.

Gimena Accardi.png
La vida amorosa de Gimena Accardi vuelve a estar en el centro de la escena

La vida amorosa de Gimena Accardi vuelve a estar en el centro de la escena

Me cuentan que está en contacto con un chico de 23 años, alguien que acaba de conocer. Todo comenzó por WhatsApp, se empezaron a escribir”, detalló Flowers. Además, indicó que la pareja ya habría tenido al menos dos encuentros en persona.

Cuando el conductor Horacio Cabak le consultó si esos encuentros habían sido únicamente virtuales, Flowers respondió sin rodeos: “Parece que fue todo”.

El periodista explicó que la información proviene del círculo cercano del joven y remarcó que, si bien aún no puede hablarse de una relación formal, ambos estarían atravesando un momento muy positivo.

Flowers añadió que estos encuentros comenzaron luego de la separación de Accardi y Vázquez, tras el viaje de la actriz a Europa en julio, donde también aprovechó para visitar a sus amigos de Erreway. “Aunque no se le puede poner un título aún, se han encontrado al menos tres veces”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

¿Federico Bal tiene nueva novia? Lo vinculan nuevamente con una reconocida conductora

La China Suárez compartió cómo es la tierna relación de Mauro Icardi con Amancio, Magnolia y Rufina

Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino: todo lo que podrás vivir en una primera edición histórica

Cuándo es el Lollapalooza Argentina 2026 y quiénes estarán en el festival

Los Miranda! ya definieron a sus cinco salvados en La Voz Argentina: quiénes siguen en competencia

"Excelso, magnífico, estupendo": Luck Ra se deshizo en elogios con esta participante de La Voz

Cuál es la banda mendocina que tocará en Lollapalooza Argentina 2026

La Voz Argentina: quién fue el único salvado por Miranda! y cuántos restan cantar en los Playoffs

LO QUE SE LEE AHORA
La China Suárez se mostró más que feliz junto a Mauro Icardi y compartió esa alegría en sus redes sociales
"Mis cositas lindas"

La China Suárez compartió cómo es la tierna relación de Mauro Icardi con Amancio, Magnolia y Rufina

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto

Continuará cerrado el Paso Internacional Los Libertadores. 
Alta Montaña

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo

Los resultados del sorteo del Brinco de este domingo 31 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1317 del domingo 31 de agosto

Diferentes rutas de Mendoza se encuentran cortadas o intransitables por el temporal.
Atención conductores

Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 31 de agosto

El peronismo mendocino buscará mejorar los resultados obtenidos en 2023 video
Elecciones 2025

Quién es quién en todas las listas a concejales del peronismo en Mendoza

Te Puede Interesar

Más de 700 vecinos de dos comunas de Mendoza se llevaron la peor parte de la lluvia.
Temporal que no cesa

La lluvia causó estragos en Mendoza y provocó cientos de intervenciones: las comunas más afectadas

Por Celeste Funes
Panaderías de todo el país enfrentan un duro panorama economico.
Se apagan los hornos

Más de 14.000 panaderías bajaron la persiana durante la gestión Milei

Por Sitio Andino Economía
Sin embargo, confirmaron que Vallecitos continúa intransitable
Atención

Habilitan la ruta a Cacheuta y Potrerillos tras la acumulación de nieve

Por Sitio Andino Sociedad