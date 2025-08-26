Gimena Accardi y Andrés Gil vuelven al teatro mendocino de la mano de "En otras palabras"

Por Sitio Andino MuchoShow







Los actores Gimena Accardi y Andrés Gil volverán a la provincia para presentar nuevamente la obra de teatro "En otras palabras". La historia de amor que emocionó al país podrá verse en el Teatro Mendoza este fin de semana.

Es una creación del dramaturgo inglés Matthew Seager, que fue adaptada a las tablas argentinas por Nicolás Vazquéz y tras el éxito en los teatros porteños, comenzó su gira nacional.

En Otras Palabras cuenta la historia de amor de Juana (Gimena Accardi) y Abel (Andrés Gil), quienes después de muchos años de plenitud en pareja se enfrentan al mayor desafío de sus vidas.

Se trata de una conmovedora y sensible historia que trasciende el tiempo y la memoria, en la que sus protagonistas deberán afrontar un diagnóstico prematuro de Alzheimer atravesados por su amor incondicional.

Fecha: sábado 30 de agosto

: sábado 30 de agosto Hora : 21:30

: 21:30 Lugar : Teatro Mendoza, San Juan 1427

: Teatro Mendoza, San Juan 1427 Precios : desde $33.000 hasta $40.000.

: desde $33.000 hasta $40.000. Tickets: Entrada Web