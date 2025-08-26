Gimena Accardi y Andrés Gil vuelven al teatro mendocino de la mano de "En otras palabras"

Los actores Gimena Accardi y Andrés Gil volverán a la provincia para presentar nuevamente la obra de teatro "En otras palabras". La historia de amor que emocionó al país podrá verse en el Teatro Mendoza este fin de semana.
Volverán a la provincia tras el éxito de la puesta de teatro que emociona a todos los espectadores. Conocé los detalles.
Es una creación del dramaturgo inglés Matthew Seager, que fue adaptada a las tablas argentinas por Nicolás Vazquéz y tras el éxito en los teatros porteños, comenzó su gira nacional.
En Otras Palabras cuenta la historia de amor de Juana (Gimena Accardi) y Abel (Andrés Gil), quienes después de muchos años de plenitud en pareja se enfrentan al mayor desafío de sus vidas.
Se trata de una conmovedora y sensible historia que trasciende el tiempo y la memoria, en la que sus protagonistas deberán afrontar un diagnóstico prematuro de Alzheimer atravesados por su amor incondicional.