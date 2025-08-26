Espectáculos

Gimena Accardi y Andrés Gil vuelven al teatro mendocino de la mano de "En otras palabras"

Volverán a la provincia tras el éxito de la puesta de teatro que emociona a todos los espectadores. Conocé los detalles.

Gimena Accardi y Andrés Gil vuelven al teatro mendocino de la mano de En otras palabras

Gimena Accardi y Andrés Gil vuelven al teatro mendocino de la mano de "En otras palabras"

Por Sitio Andino MuchoShow

Los actores Gimena Accardi y Andrés Gil volverán a la provincia para presentar nuevamente la obra de teatro "En otras palabras". La historia de amor que emocionó al país podrá verse en el Teatro Mendoza este fin de semana.

Es una creación del dramaturgo inglés Matthew Seager, que fue adaptada a las tablas argentinas por Nicolás Vazquéz y tras el éxito en los teatros porteños, comenzó su gira nacional.

Lee además
El Espacio Cultural Julio Le Parc.
Humor y pertenencia

El Espacio Cultural Julio Le Parc recibe en escena la aclamada comedia teatral "Glorias del Este"
Lo que alguna vez fue un programa de culto hoy se convirtió en un movimiento cultural intergeneracional
Invitación

Cha Cha Cha llega a Mendoza: Casero y Alberti presentan su show de humor en el Arena Maipú

Se trata de una conmovedora y sensible historia que trasciende el tiempo y la memoria, en la que sus protagonistas deberán afrontar un diagnóstico prematuro de Alzheimer atravesados por su amor incondicional.

Embed - En otras palabras. en Instagram: "¡SEGUIMOS DE GIRA! Conseguí tus entradas en el link de la biografía LOS ESPERAMOS "

Los detalles

  • Fecha: sábado 30 de agosto
  • Hora: 21:30
  • Lugar: Teatro Mendoza, San Juan 1427
  • Precios: desde $33.000 hasta $40.000.
  • Tickets: Entrada Web
Temas
Seguí leyendo

Mendoza recibe "Come From Away", el musical que conquistó Broadway

De qué murió la actriz española Verónica Echegui

Ya es un montón: Luck Ra dio clases de cordobés en La Voz Argentina y provocó reacciones

Luján de Cuyo celebrará el Día del Estudiante con dos fechas explosivas

¡Se le fue la boca! El exabrupto de Lali que desató polémica en La Voz Argentina

La Voz Argentina: quiénes son los co coaches para los Playoffs

Tenso momento se vivió en La Voz Argentina con una participante

La China Suárez desmintió los rumores de embarazo tras los dichos de Wanda Nara

LO QUE SE LEE AHORA
¡Se le fue la boca! El exabrupto de Lali que desató polémica en La Voz Argentina video
¿No será mucho?

¡Se le fue la boca! El exabrupto de Lali que desató polémica en La Voz Argentina

Las Más Leídas

La víctima del femicidio fue identificada como Rocío Maricel Collado
Conmoción

Femicidio en San Rafael: hallaron sin vida a una docente y su pareja es el principal sospechoso

Corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas

Científica y policías de investigaciones de San Rafael trabajan en el lugar del hecho.
preocupación

Mega operativo policial por un posible femicidio en San Rafael

Cristian Olguín logró viajar a Panamá, antes de que se libre el pedido de captura por estafa. 
Viajó junto a su hermana

El dueño de Megatecnología acusado de estafa logró fugarse del país

El joven permanece internado en el hospital Central tras recibir un disparo en la cabeza video
Investigación judicial

Damián Gauna sigue grave y la Justicia investiga ataques previos vinculados al "Oso" Nievas en San Carlos

Te Puede Interesar

La víctima del femicidio fue identificada como Rocío Maricel Collado
Conmoción

Femicidio en San Rafael: hallaron sin vida a una docente y su pareja es el principal sospechoso

Por Carla Canizzaro
Travel Sale 2025: qué destinos y promociones de turismo lideran las búsquedas de los argentinos
VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Travel Sale 2025: qué destinos y promociones de turismo lideran las búsquedas de los argentinos

Por Soledad Maturano
La Policía de Mendoza realiza controles de alcoholemia en toda la provincia
Más conciencia al volante

La Policía de Mendoza controló 1.600 vehículos y detectó 28 conductores alcoholizados

Por Sitio Andino Policiales