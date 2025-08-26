A sus 42 años

De qué murió la actriz española Verónica Echegui

El mundo del cine y la televisión está de luto tras conocerse el fallecimiento de la actriz Verónica Echegui. En esta nota, te contamos las causas de su muerte.

Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, el mundo del cine y la televisión se vio estremecido por la muerte de Verónica Echegui a los 42 años. La actriz española brilló en múltiples proyectos a lo largo de su carrera. En esta nota, te contamos los detalles sobre su muerte.

La actriz Verónica Echegui y el Premio Goya que recibió en 2022

La actriz Verónica Echegui y el Premio Goya que recibió en 2022

Según confirmaron fuentes oficiales, la protagonista de Yo soy la Juani, falleció este domingo 24 de agosto en Madrid a causa de un cáncer. La actriz estuvo internada varios días en el Hospital 12 de Octubre de la capital española debido a esta enfermedad.

En los últimos meses, Echegui prefirió mantener un perfil bajo y reducir su actividad en redes sociales. Sus últimas publicaciones datan de mediados de junio, cuando promocionó la serie cómica A Muerte, que se convirtió en su último proyecto profesional.

A lo largo de su carrera, y gracias a su extraordinario talento, se consolidó como una figura destacada del cine español. Entre sus logros, en 2022 recibió el Premio Goya al mejor cortometraje de ficción por Tótem Loba, demostrando su versatilidad y compromiso con el arte cinematográfico. Su legado y contribución al cine serán recordados por colegas y seguidores. / La Nación

