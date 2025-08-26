Luján de Cuyo celebrará el Día del Estudiante con dos fechas explosivas

El Multiespacio Cultural de Luján de Cuyo vuelve a encender el Día de la Primavera con la celebración juvenil más convocante de Mendoza. Este año, gracias al trabajo en conjunto público – privado, se realizarán dos fechas explosivas con artistas de primer nivel nacional, artistas locales y DJ´s .

Además de la potente grilla artística, estarán presentes los tradicionales ranchos de las promociones estudiantiles con sus puestos gastronómicos . En esta edición por el Día del Estudiante participarán 43 promociones del último año de secundarias lujaninas y les permitirá a los alumnos recaudar fondos para cubrir los gastos de su año de egresados (viajes, fiestas, buzos, etc.).

Los tickets para la primera jornada (Kapanga) ya están disponibles y son comercializados directamente por las promociones estudiantiles del departamento , como parte de su tradicional sistema de recaudación. Por su parte, la productora privada Crack Produce, a cargo de la organización del evento, será la encargada de la venta de entradas para la presentación de Luck Ra, que comenzó este jueves 21 de agosto a través del sitio www.tuentrada.com , con promociones especiales, combos y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés.

image El domingo 20 de setiembre llega Luck Ra, el cantante cuartetero del momento.

Kapanga y Luck Ra, dos estilos que harán vibrar a Luján de Cuyo

El sábado 20 de septiembre, Kapanga vuelve a traer toda su impronta festiva con ese estilo único que mezcla ska, rock y humor, y que lo convirtió en un clásico indiscutido de los grandes escenarios nacionales.

image El sábado 20 de septiembre, Kapanga vuelve a traer toda su impronta festiva.

Mientras que el domingo 21, será el gran cierre del festival con Luck Ra, el fenómeno cordobés que fusiona cuarteto, pop y urbano y que se ha consolidado como uno de los artistas más escuchados del país. Con hits que arrasan en las plataformas digitales, desembarca por primera vez en Luján de Cuyo para hacer vibrar al público mendocino con toda su energía.