¡Se le fue la boca! El exabrupto de Lali que desató polémica en La Voz Argentina

Este lunes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, Lali Espósito se llevó todas las miradas al protagonizar un exabrupto con un participante que dio que hablar.
Todo comenzó cuando Alan Lez se presentó en los Playoffs del Team Lali. Para la ocasión, interpretó el clásico "Bad" de Michael Jackson.
Su performance fue tan destacada que recibió la ovación de todos los presentes en el estudio. Durante las devoluciones, la propia Lali no ocultó su impresión y lanzó un exabrupto.
"Tenía un poco de miedo, porque es una gran canción, de un gran artista... Mi miedo es que te coma tu propio personaje en el escenario... Tenía miedo que eso pase esta noche. Entonces, estaba al principio en el primer verso un poco tensa y la verdad, me cerraste el culo".
La frase provocó las risas del jurado y del público, quedando como un momento anecdótico del programa. Finalmente, Alan fue elegido por Lali para continuar en el certamen musical más importante del país.