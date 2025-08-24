La China Suárez desmintió los rumores de embarazo tras los dichos de Wanda Nara

En diálogo con Luis Ventura, la actriz fue tajante: “No solo que no estoy embarazada, sino que tampoco está en nuestros planes inmediatos”, afirmó Suárez, dejando en claro su postura.

wanda nara, china suarez, mauro icardi Los rumores comenzaron cuando Wanda Nara deslizó en televisión que la China Suárez podría estar embarazada La polémica se desató luego de que Wanda Nara asegurara: “Hablamos por teléfono, me dijo que está muy feliz, quizás muy pronto tengan la noticia que nos imaginamos todos. A mí me lo dijo él”.

Ante estas declaraciones, Ventura compartió en A la Tarde (América TV) fragmentos de la conversación privada que mantuvo con Suárez, quien buscó aclarar los rumores y cortar con la especulación.

Además de negar el supuesto embarazo, la China Suárez adelantó que se encuentra enfocada en nuevos proyectos profesionales y dejó entrever cómo será su futuro junto a Icardi, aunque sin confirmar detalles de su relación.