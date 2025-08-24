La polémica continúa

La China Suárez desmintió los rumores de embarazo tras los dichos de Wanda Nara

La China Suárez negó estar esperando un hijo con Mauro Icardi. También adelantó detalles de sus proyectos profesionales y aclaró su situación personal.

La China Suárez desmintió los rumores de embarazo tras los dichos de Wanda Nara
La China Suárez desmintió los rumores de embarazo tras los dichos de Wanda Nara
Por Sitio Andino MuchoShow

Los rumores comenzaron cuando Wanda Nara deslizó en televisión que la China Suárez podría estar embarazada de Mauro Icardi. La versión generó revuelo en los medios y en las redes sociales, pero finalmente fue la propia actriz quien rompió el silencio.

En diálogo con Luis Ventura, la actriz fue tajante: “No solo que no estoy embarazada, sino que tampoco está en nuestros planes inmediatos”, afirmó Suárez, dejando en claro su postura.

Lee además
Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro en Netflix: sinopsis y nuevos personajes
Streaming

Cuándo se estrena la segunda temporada de "En el barro" en Netflix: sinopsis y nuevos personajes
Pampita y Martín Pepa, juntos otra vez: la conductora reveló cómo vive su relación tras la infidelidad
Reconciliación

Pampita y Martín Pepa, juntos otra vez: la conductora reveló cómo vive su relación tras la infidelidad
wanda nara, china suarez, mauro icardi
Los rumores comenzaron cuando Wanda Nara deslizó en televisión que la China Suárez podría estar embarazada

Los rumores comenzaron cuando Wanda Nara deslizó en televisión que la China Suárez podría estar embarazada

La polémica se desató luego de que Wanda Nara asegurara: “Hablamos por teléfono, me dijo que está muy feliz, quizás muy pronto tengan la noticia que nos imaginamos todos. A mí me lo dijo él”.

Además de negar el supuesto embarazo, la China Suárez adelantó que se encuentra enfocada en nuevos proyectos profesionales y dejó entrever cómo será su futuro junto a Icardi, aunque sin confirmar detalles de su relación.

Temas
Seguí leyendo

Murió Norma Beatriz Nolan, la única Miss Universo argentina

Mirtha Legrand fulminó a Gimena Accardi por confesar su infidelidad a Nicolás Vázquez

Tunuyán anunció "sin nombrarlo" al artista que cerrará los festejos por el Día del Estudiante

Qué pasó con Eduardo Feinmann ayer y por qué fue tendencia

Telefe pegó el portazo: La Voz Argentina sufrirá importantes cambios

Por qué no salió La Voz Argentina: los motivos detrás de la ausencia del reality

"Sin Bandera" llega al Arena Maipú con un show romántico: cómo y dónde conseguir entradas

El Plan de la Mariposa regresa a Mendoza con su gira 2025 en el Arena Maipú

LO QUE SE LEE AHORA
Mirtha Legrand criticó duramente a Gimena Accardi por blanquear su infidelidad
Una diva sin filtros

Mirtha Legrand fulminó a Gimena Accardi por confesar su infidelidad a Nicolás Vázquez

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores habilitado este domingo.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 24 de agosto

La nueva alianza electoral presentó a todos sus candidatos para el Congreso, la Legislatura y los Concejos Deliberantes video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas de todos los departamentos de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto

Video: violenta agresión a un adolescente en un salón de fiestas de Chacras de Coria
Imágenes sensibles

Video: violenta agresión a un adolescente en un salón de fiestas de Chacras de Coria

Este domingo volverán a habilitar el Paso Internacional Los Libertadores
Tránsito normalizado

Este domingo, volverán a habilitar el Paso Internacional Los Libertadores

Te Puede Interesar

Casi tres de cada diez adultos experimentan malestar psicológico en la Argentina urbana
Preocupación

Ansiedad y depresión: los factores que más inciden en la salud mental de los argentinos

Por Celeste Funes
El esquema fraudulento se desarrollaba a lo largo del año y afectó a unas 70 personas
Secuestraron equipos

Allanaron un local de tecnología del centro de Mendoza por presuntas estafas millonarias y buscan al dueño

Por Carla Canizzaro
La funcionaria nacional habló luego de que se destapara el escándalo en Discapacidad
Video

En medio de las sospechas de corrupción, Karina Milei reapareció: "Que no nos roben más"

Por Sitio Andino Política