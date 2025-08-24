La China Suárez desmintió los rumores de embarazo tras los dichos de Wanda Nara

Los rumores comenzaron cuando Wanda Nara deslizó en televisión que la China Suárez podría estar embarazada de Mauro Icardi. La versión generó revuelo en los medios y en las redes sociales, pero finalmente fue la propia actriz quien rompió el silencio.
En diálogo con Luis Ventura, la actriz fue tajante: “No solo que no estoy embarazada, sino que tampoco está en nuestros planes inmediatos”, afirmó Suárez, dejando en claro su postura.
Además de negar el supuesto embarazo, la China Suárez adelantó que se encuentra enfocada en nuevos proyectos profesionales y dejó entrever cómo será su futuro junto a Icardi, aunque sin confirmar detalles de su relación.