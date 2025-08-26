Espectáculo imperdible

El fenómeno musical multipremiado en el mundo, incluido con un Grammy en 2017, llega al Teatro Mendoza con una puesta emotiva inspirada en hechos reales.

Mendoza recibe "Come From Away", el musical que conquistó Broadway

 Por Luis Calizaya

En un acontecimiento sin precedentes, el 19 y 20 de septiembre Mendoza recibirá al musical más importante de Broadway: "Come From Away". Con una impactante puesta en escena y 15 actores sobre el escenario, la multipremiada producción internacional recrea una conmovedora historia real inspirada en los atentados a las Torres Gemelas de 2001.

Lo mejor de Broadway en el Teatro Mendoza: de qué trata Come From Away

El próximo viernes 19 y sábado 20 de septiembre, el Teatro Mendoza será sede de este aclamado musical de Broadway. Con la dirección y producción de Carla Calabrese y The Stage Company, una banda en vivo y un elenco destacado, la obra promete repetir el éxito alcanzado con producciones como "El curioso incidente del perro a medianoche" y "Shrek, el musical".

En el escenario, "Come From Away" revive la historia de Gander, un pequeño pueblo de la isla de Newfoundland (Terranova, Canadá), donde más de siete mil pasajeros de distintas partes del mundo aterrizaron de emergencia tras el cierre del espacio aéreo a causa de los atentados del 11 de septiembre de 2001. A pesar del miedo y la incertidumbre, la solidaridad de los habitantes transformó esos días en un ejemplo de humanidad, esperanza y unión.

Gracias a esta emotiva premisa, el musical creado por Irene Sankoff y David Hein obtuvo siete nominaciones a los premios Tony, una nominación al Grammy en 2017 y cuatro premios Olivier en 2019. En Buenos Aires también cosechó reconocimiento: en 2022 recibió 23 nominaciones y siete premios Hugo al Teatro Musical, además de 12 nominaciones y 2 premios ACE.

Cómo y dónde conseguir entradas

Las entradas anticipadas para Come From Away en el Teatro Mendoza (San Juan 1427) ya están disponibles a través de la página oficial de entradaweb.

