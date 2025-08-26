Tras años de espera, Il Divo llega al Arena Maipú Stadium con un show lleno de nostalgia

Por Luis Calizaya







El cuarteto musical Il Divo regresa a Mendoza tras varios años con un show en el marco de su gira internacional por Sudamérica, “By Candlelight”. Conocidos por fusionar ópera y pop, se presentarán el viernes 12 de septiembre, desde las 22, en el Arena Maipú Stadium.

Il Divo en Mendoza: un show íntimo con clásicos y nuevas versiones Uno de los grupos vocales más celebrados del mundo vuelve a la provincia. En el marco de su nueva gira sudamericana, "By Candlelight", el próximo 12 de septiembre Maipú será el escenario donde el cuarteto vocal más importante del género deleitará a su público.

Con funciones programadas en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario, Il Divo apuesta por un formato renovado que propone una puesta en escena íntima, con una ambientación pensada para teatros y auditorios, ofreciendo así un concierto más cercano y emotivo.

show Il Divo (1) La nueva gira por Sudamericana empezará en Paraguay. Urs Bühler (Suiza), David Miller (Estados Unidos), Sébastien Izambard (Francia) y Steven LaBrie (Estados Unidos) se subirán al escenario del Arena Maipú para continuar con el legado revolucionario de la ópera pop, con un repertorio que incluirá tanto sus clásicos como sus más recientes grabaciones.

Las entradas están disponibles en Ticketet.com.ar.