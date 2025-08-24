Una diva sin filtros

Mirtha Legrand fulminó a Gimena Accardi por confesar su infidelidad a Nicolás Vázquez

En su mesaza, Mirtha Legrand apuntó contra Gimena Accardi y defendió que una infidelidad “no se comenta”. ¿Con qué frase sorprendió a sus invitados? Mirá el video.

Mirtha Legrand criticó duramente a Gimena Accardi por blanquear su infidelidad

Mirtha Legrand criticó duramente a Gimena Accardi por blanquear su infidelidad

 Por Celeste Funes

El pasado sábado, La Noche de Mirtha se convirtió en escenario de un debate encendido sobre uno de los temas más comentados de los últimos días: la confesión de Gimena Accardi sobre su infidelidad a Nicolás Vázquez. Fiel a su estilo frontal, Mirtha Legrand no dudó en expresar su postura y lanzó frases que sorprendieron a todos los presentes.

El debate en la mesa de Mirtha Legrand

La charla surgió cuando la conductora le preguntó a la periodista Karina Iavícoli cómo se origina un chisme. De inmediato, la conversación se desvió hacia el final de la pareja de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, y especialmente hacia la decisión de la actriz de hacer pública su aventura. “Me parece feo el lugar en el que quedó ella. Tuvo una necesidad de hablar y eso lo entiendo, pero yo nunca vi a un hombre hacer esto de sentarse y dar explicaciones”, señaló la panelista de Intrusos.

Iavícoli defendió a la protagonista de En otras palabras, obra que actualmente comparte escenario con Andrés Gil, quien fue señalado en rumores pero lo desmintió públicamente. “Creo que ella lo quiso cuidar porque lo quiere mucho y dio la cara. Pero es raro ver cómo la atacan. No está bien”, agregó la periodista. Y fue más allá: “Sentí que nunca un varón hace eso de pedir perdón y a Gimena la están tratando como si hubiera matado a alguien. Ni a los políticos le pedimos tanto”.

Embed

Sin embargo, Mirtha Legrand interrumpió con un gesto de desacuerdo y expresó con dureza: “En general una infidelidad se oculta, no se comenta”. La frase generó un clima tenso en la mesa, pero la conductora redobló la apuesta. “¡Cómo habló ella! Largo, eh. Habló, explicó en televisión, a cámara. No se explican esas cosas, se ocultan, no se hablan más”, cuestionó la diva frente a sus invitados.

“Lo hace quedar como...”: la frase que encendió la polémica

El momento más polémico llegó cuando la conductora remarcó: “Creo que está mal que haya dicho porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, eh. Es feo”. Aunque se disculpó entre risas, la contundencia de sus dichos dejó en claro su mirada sobre el tema. Mientras tanto, Iavícoli insistió en que lo que hizo Accardi fue un gesto de honestidad y un intento de cuidar a Vázquez.

El debate, sin duda, sumó un nuevo capítulo al escándalo mediático que rodea la separación de una de las parejas más queridas del espectáculo argentino. Con información de Infobae y ElTrece.

"Me mandé una cagada": la confesión de Gimena Accardi sobre su historia con Nico Vázquez

En el streaming de Olga, Gimena Accardi sorprendió al revelar las verdaderas razones de su separación de Nicolás Vázquez después de tantos años juntos. Sus fuertes declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales y desataron un intenso debate entre los internautas.

"Si en 18 años uno comete errores. Yo cometí uno, me mandé una cagada, malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer...", comenzó su descargo Accardi.

Embed

Luego continuó: "Es lo que necesito aclarar de algún modo. Si en la pareja soy responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido, quien era la persona a la que tenía que explicar. Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: 'a vos te sigo amando'".

