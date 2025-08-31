"Mis cositas lindas"

La China Suárez compartió cómo es la tierna relación de Mauro Icardi con Amancio, Magnolia y Rufina

La China Suárez mostró en Instagram la gran conexión entre el futbolista y sus tres hijos. Los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar.

La China Suárez se mostró más que feliz junto a Mauro Icardi y compartió esa alegría en sus redes sociales

Por Sitio Andino MuchoShow

La China Suárez se mostró más que feliz junto a Mauro Icardi y compartió esa alegría en sus redes sociales. En las últimas horas, la actriz publicó en su cuenta de Instagram un emotivo posteo que reflejó el vínculo que existe entre sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio con el futbolista.

Los hijos de la China Suárez con Mauro Icardi

Con distintos videos, la artista registró parte de la intimidad familiar. En las grabaciones se aprecia que Amancio, el más pequeño de los tres, mantiene una relación muy cercana con Icardi: se lo ve dándole besos, jugando a su lado y compartiendo momentos cotidianos.

“Niños que son niños... gran mamá la China que cría niños felices y no mediáticos”, “¡Hermosa familia! Que sean muy felices siempre”, “Esa felicidad me emociona” y “Muy bien, es muy de sabio construir y de resentida destruir... esto es pensar en los chicos”, fueron algunas de las reacciones que dejaron sus seguidores.

