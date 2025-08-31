La China Suárez compartió cómo es la tierna relación de Mauro Icardi con Amancio, Magnolia y Rufina

La China Suárez se mostró más que feliz junto a Mauro Icardi y compartió esa alegría en sus redes sociales

La China Suárez se mostró más que feliz junto a Mauro Icardi y compartió esa alegría en sus redes sociales. En las últimas horas, la actriz publicó en su cuenta de Instagram un emotivo posteo que reflejó el vínculo que existe entre sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio con el futbolista.

Los hijos de la China Suárez con Mauro Icardi Con distintos videos, la artista registró parte de la intimidad familiar. En las grabaciones se aprecia que Amancio, el más pequeño de los tres, mantiene una relación muy cercana con Icardi: se lo ve dándole besos, jugando a su lado y compartiendo momentos cotidianos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LA CHINA (@sangrejaponesa) Además, la actriz acompañó el post con un tierno mensaje dedicado a sus hijos: “Mis cositas lindas”. La publicación rápidamente cosechó cientos de comentarios positivos.

“Niños que son niños... gran mamá la China que cría niños felices y no mediáticos”, “¡Hermosa familia! Que sean muy felices siempre”, “Esa felicidad me emociona” y “Muy bien, es muy de sabio construir y de resentida destruir... esto es pensar en los chicos”, fueron algunas de las reacciones que dejaron sus seguidores.