Quién es Mercedes Portillo: la productora de Intrusos y actriz que está en terapia intensiva

Mercedes Portillo, histórica productora y actriz vinculada a Intrusos , atraviesa un momento crítico que generó conmoción en América TV. En las últimas horas, fue internada en terapia intensiva por una neumonía bilateral que complicó su estado general. El círculo íntimo pidió cautela y respeto mientras aguardan señales de mejoría.

La noticia golpeó de lleno al equipo del programa, donde Portillo es reconocida como una figura clave detrás de cámara. Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, visiblemente afectados, compartieron al aire la gravedad del cuadro y pidieron una cadena de oración. La incertidumbre domina los pasillos de América, donde todos esperan una evolución favorable.

Según relataron sus compañeros, Portillo regresó de un viaje laboral a Jujuy cuando empezó a presentar síntomas. Allí comenzó un cuadro respiratorio que derivó en su internación y posterior intubación. Los médicos remarcan que las primeras 48 horas son decisivas, debido a complicaciones renales que podrían requerir diálisis. La atención está puesta en su capacidad de resistencia.

Además del impacto emocional, el delicado estado de Portillo obligó a la dupla Lussich-Pallares a replantear fechas de compromisos teatrales, incluido un show previsto en el Teatro Premier. La decisión quedará sujeta a la evolución de su colega y amiga. El ambiente artístico expresó un fuerte respaldo en redes.

EL MENSAJE DE ADRIÁN PALLARES Y RODRIGO LUSSICH POR EL DELICADO ESTADO DE SALUD DE MECHE, PRODUCTORA DEL PROGRAMA @intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/5EIcuJj9T8

Intrusos y el legado silencioso de Portillo

Dentro del mundo televisivo, Portillo es una figura respetada por su trayectoria y discreción. Pasó por producciones como PNP, RSM, ciclos de Samuel Chiche Gelblung y proyectos junto a Gastón Portal, hasta consolidarse como pieza esencial de Intrusos. Su rol fue determinante en la continuidad y reinvención del programa.

En el último tiempo, además, retomó pasos frente a cámara. Participó en Puerta 7 (Netflix, 2020) y grabó una participación en la segunda temporada de En el barro, que se estrenará en 2026. Lussich reveló que le crearon un personaje especialmente para ella, “ET”, con continuidad en la historia. El deseo del equipo es que pueda disfrutar ese estreno.

Quienes la conocen resaltan su calidez, compromiso y profundo vínculo con la espiritualidad. En Instagram, donde comparte reflexiones, viajes y mensajes de fe, sus seguidores se volcaron masivamente para dejar palabras de apoyo. Su familia, amigos y colegas siguen minuto a minuto cada parte médico, sosteniendo la expectativa de que logre superar este cuadro.