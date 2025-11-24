24 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Destacadas

Mirá cómo fue el regreso de Bandana a los escenarios tras 25 años

El grupo éxito de los 2000, Bandana sorprendió a su público con un show que hizo delirar a sus fanáticos.

Mirá cómo fue el regreso de Bandana a los escenarios tras 25 años.

Mirá cómo fue el regreso de Bandana a los escenarios tras 25 años.

En medio de la polémica que envolvió en el último tiempo a Lourdes Fernández que generó una pequeña disputa con el resto de las integrantes, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha, el cuarteto dejó atrás todo aquello y fue recibido con un lugar lleno ya que el público agotó las entradas y celebró un reencuentro que había generado expectativa desde que anunciaron su regreso.

Lee además
Lourdes Fernández, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi se molestaron con Lissa Vera
Entre el regreso y el escándalo

Bandana en crisis: tensiones internas y la dura reflexión de Lourdes Fernández tras la detención de su ex
El jurado de MasterChef Celebrity puso la vara muy alta y un participante la pasó mal. video
Reality

El jurado de MasterChef Celebrity puso la vara muy alta y un participante la pasó mal
Embed

Cómo fue la presentación de Bandana

La presentación fue en el marco de la fiesta L.A.T.M. +35, organizada por el DJ Tommy Muñoz, y funcionó como antesala del aniversario del grupo surgido de Popstars en 2001.

A lo largo de la noche, las artistas, que lucieron un vestuario de negro, pero lleno de brillos, no defraudaron al público y cantaron sus clásicos como Maldita Noche, Muero de Amor, Guapas, Nadie Como Yo y dejaron para el final el tema más esperado, Llega la Noche.

Las fanáticas respondieron con euforia a cada canción y celebraron la fidelidad de las coreografías originales, y donde dejaron en claro que lo primordial fue la música, lo que las unió y mostrando que las rispideces del último tiempo quedaron de lado. Fuente: Rating Cero

Temas
Seguí leyendo

Martín Fierro Latino 2025: conocé todos los ganadores, uno por uno

Marcelo Tinelli podría ser el nuevo conductor de Gran Hermano

Premios Martín Fierro Latino 2025: horarios, sede, figuras invitadas y cambios clave en esta edición

Miss Universo 2025 sorprendió con la eliminación de Aldana Masset y la coronación de Fátima Bosch

El momento más tierno de MasterChef: por qué Maxi López y Wanda Nara terminaron abrazados

Quiénes subieron al balcón en MasterChef Celebrity y qué famosos quedaron con delantal gris

Mario Pergolini emocionó a Alejandro Dolina con un reconocimiento especial: "Te tengo que agradecer"

Aldana Masset: la Miss Universo Argentina que buscará la gloria esta noche

LO QUE SE LEE AHORA
Martín Fierro Latino 2025: conocé todos los ganadores, uno por uno.
Premios internacionales

Martín Fierro Latino 2025: conocé todos los ganadores, uno por uno

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1329 del domingo 23 de noviembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1329 del domingo 23 de noviembre

Resultados del Quini 6 hoy domingo 23 de noviembre: números ganadores del sorteo 3324
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 23 de noviembre: números ganadores del sorteo 3324

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2403 y números ganadores del domingo 23 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2403 y números ganadores del domingo 23 de noviembre

Tras el siniestro, fueron trasladados al hospital Scaravelli, donde fueron diagnosticados con politraumatismos
Tragedia

Grave accidente vial en Tunuyán: dos policías chocaron con un caballo y uno falleció

Conducía alcoholizado en Uspallata, intentó pasar a otro auto y terminó contra el Cerro Negro. Foto: GoogleMaps / Archivo.
Accidente vial

Un conductor chocó contra un cerro en Uspallata y dio positivo en alcoholemia

Te Puede Interesar

Detuvieron a un concejal libertario de San Rafael por manejar alcoholizado en la Arístides
EN PLENO CENTRO

Detuvieron a un concejal libertario de San Rafael por manejar alcoholizado en la Arístides

Por Soledad Maturano
Mendoza tuvo un excelente balance de turismo tras el fin de semana XL: qué actividades se destacaron
ENTRE LOS DESTINOS MÁS ELEGIDOS

Mendoza tuvo un excelente balance de turismo tras el fin de semana XL: qué actividades se destacaron

Por Sitio Andino Economía
Mendoza bajo alerta por altas temperaturas: así estará el tiempo a lo largo de la semana
PRONÓSTICO EXTENDIDO

Mendoza bajo alerta por altas temperaturas: así estará el tiempo a lo largo de la semana

Por Sitio Andino Sociedad