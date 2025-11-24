Mirá cómo fue el regreso de Bandana a los escenarios tras 25 años.

En medio de la polémica que envolvió en el último tiempo a Lourdes Fernández que generó una pequeña disputa con el resto de las integrantes, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha, el cuarteto dejó atrás todo aquello y fue recibido con un lugar lleno ya que el público agotó las entradas y celebró un reencuentro que había generado expectativa desde que anunciaron su regreso.

Embed Bandana esta noche en su show de regreso pic.twitter.com/JMioykLPfe — fefe (@fedeebongiorno) November 24, 2025 Cómo fue la presentación de Bandana La presentación fue en el marco de la fiesta L.A.T.M. +35, organizada por el DJ Tommy Muñoz, y funcionó como antesala del aniversario del grupo surgido de Popstars en 2001.

A lo largo de la noche, las artistas, que lucieron un vestuario de negro, pero lleno de brillos, no defraudaron al público y cantaron sus clásicos como Maldita Noche, Muero de Amor, Guapas, Nadie Como Yo y dejaron para el final el tema más esperado, Llega la Noche.

Las fanáticas respondieron con euforia a cada canción y celebraron la fidelidad de las coreografías originales, y donde dejaron en claro que lo primordial fue la música, lo que las unió y mostrando que las rispideces del último tiempo quedaron de lado. Fuente: Rating Cero