Bandana en crisis: tensiones internas y la dura reflexión de Lourdes Fernández tras la detención de su ex

Los últimos días fueron especialmente agitados para Bandana . En medio de la emoción por volver a los escenarios después de 11 años , Lourdes Fernández , Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi se molestaron con Lissa Vera , quien decidió no participar de las entrevistas de prensa.

Hace casi un mes, Leandro García Gómez , expareja de Lourdes, fue detenido tras una denuncia por violencia de género presentada por Lissa Vera , quien advirtió que su amiga estaba en peligro. Al referirse a ese momento, Lourdes (cuyo caso mantuvo en vilo al país) reflexionó sobre la importancia de la banda en su vida.

Todo lo que hay que saber

Todo lo que hay que saber Premios Martín Fierro Latino 2025: horarios, sede, figuras invitadas y cambios clave en esta edición

"Es hermandad y tener este proyecto por delante es vida. La gente atrás de la cámara es un apoyo increíble, mi familia... estuvo más que claro que hubo una contención increíble" .

" La vida solo cuesta vida... hay veces que uno tiene que aprender cosas de forma dolorosa, y lamentablemente no siempre se dan las oportunidades de manera benévola. Pero de eso se trata también Bandana ", concluyó Fernández.

El regreso de Bandana a los escenarios quedó opacado por conflictos entre sus integrantes

La reflexión de Lourdes tras la situación

En un comunicado publicado en Instagram, Lourdes agradeció el apoyo recibido: "A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho leer tantos mensajes, que de a poco iré respondiendo".

Reconoció que había intentado reconstruir la relación por amor, pero que "la suma de muchos sucesos dolorosos" la llevó a tomar "decisiones drásticas". Con absoluta sinceridad, expresó: "Nadie nos enseña a amar", y admitió lo complejo que es explicar lo sucedido siendo una figura pública.

Lourdes Fernández Con absoluta sinceridad, expresó: "Nadie nos enseña a amar", y admitió lo complejo que es explicar lo sucedido

Además, destacó que se siente acompañada por sus amigas de toda la vida, aunque confesó atravesar momentos de incertidumbre: "Estoy tratando de entender que muchas cosas debo comprender", dijo.

Cómo continúa la vida de Lourdes Fernández

Mientras se define su rol en la causa (donde podría presentarse como querellante), Lourdes intenta mantenerse fuerte, sostenida por su círculo íntimo.

Su mensaje público busca no solo llevar tranquilidad a sus seguidores, sino también visibilizar una verdad dura: la violencia de género puede presentarse incluso en relaciones que parecen "normales", y reconocerla y denunciarla es un paso clave para salir de ese ciclo.

Por ahora, la cantante prioriza su salud y su regreso al escenario, aunque reconoce que atraviesa un punto de inflexión. Su objetivo no es solo sanar, sino formar parte activa en la búsqueda de justicia.