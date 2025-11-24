24 de noviembre de 2025
Premios internacionales

Martín Fierro Latino 2025: conocé todos los ganadores, uno por uno

Miami volvió a vestirse de gala para recibir una nueva edición de los Martín Fierro Latino 2025. Conocé los ganadores.

Por Sitio Andino MuchoShow

La ceremonia de los Premios Martín Fierro Latino 2025 en Miami, culminó con el Oro al conductor chileno Martín Cárcamo, reunió a figuras de toda Latinoamérica para celebrar a la industria televisiva y las plataformas digitales en más de 30 categorías.

Desde temprano, el JW Marriott de Brickell se convirtió en un punto de encuentro para figuras de toda Latinoamérica, que llegaron listas para vivir una noche cargada de homenajes, emoción y competencia.

Martín Cárcamo, recibió el galardón de manos del presidente de Aptra, Luis Ventura, se mostró agradecido en su discurso. “Nos queda seguir creciendo, nos queda seguir acompañando y yo sé que a veces es difícil, pero los caminos más difíciles nos llevan a los destinos más hermosos”, afirmó el presentador mientras mencionaba a su familia, a la entidad y a su Chile natal.

El conductor chileno Mart&iacute;n C&aacute;rcamo gan&oacute; el Mart&iacute;n Fierro Latino de Oro.

Conocé todos los ganadores del Premio Martín Fierro Latino 2025

Labor Periodística

  • Martín Campos Witzel - Canal 26 (ARGENTINA)
  • Melisa Zurita - TN, Telecinco, CNN (USA)
  • Mauro Szeta - América TV (ARGENTINA) - GANADOR

Actualidad e Interés General

  • Presidentes, más allá del poder - Canal 4 (URUGUAY)
  • La Clave con Alfredo Leuco - DNEWS (LATINOAMÉRICA) - GANADOR
  • Siéntese quien pueda - Univisión (USA)
  • Desayuno Americano - América TV (ARGENTINA)
  • LAM, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)

Talk Show

  • Carmen Gloria a tu servicio - TVN (CHILE)
  • Directo con Teuteló- América TeVe (USA)
  • Desiguales - Univision (USA) - GANADOR

Mejor Presentador

  • Daniel Fuenzalida - TVN (CHILE)
  • Samir Saba - RTVD (REPUBLICA DOMINICANA)
  • Sergio Goycochea - DSPORTS (LATINOAMERICA) -GANADOR
  • Martin Cárcamo - Canal 13 (CHILE) - GANADOR
  • Sebastian Vignolo ESPN (ARGENTINA)

Mejor Presentadora

  • Maria Luisa Godoy - TVN (CHILE)
  • Priscila Vargas - Canal 13 (CHILE) - GANADORA
  • Pamela David - América (ARGENTINA)
  • Karina Vimonte - Vive TV (ARGENTINA)

Columnista / Cronista Exteriores

  • José Maria Del Pino - Canal 13 (CHILE)
  • Andrea Estevez - Univisión - (USA)
  • Jerónimo Mura - Telemundo (USA) - GANADOR
  • Oscar Pyzyk - Mega TV (USA)

Reality Show

  • Mundos Opuestos - Canal 13 (CHILE) - GANADOR
  • Esto es guerra - América Televisión (PERÚ)
  • La Isla - Telemundo (USA)

Noticiero

  • DNEWS al Día, con Darío Mizrahi - DNEWS (LATINOAMERICA) - GANADOR
  • Las Noticias Prime- Teleonce (PUERTO RICO)
  • La entrevista - EVTV Miami (USA)
  • América Noticias, 2da Edición – América TV (PARAGUAY)

Magazine

  • El Medio Día - TVN (CHILE)
  • Directo con Teuteló - América TeVe (USA) - GANADOR
  • Tu día - CANAL 13 (CHILE) - GANADOR
  • A la Tarde - América TV (ARGENTINA)
  • DDM, El diario de Mariana, Mandarina Contenidos, América TV (Argentina)

Programa musical en TV y Plataformas

  • Mi nombre es - TVN (CHILE)
  • Plim, Plim - El canal de Plim Plim (USA)
  • REALM26 - RealM26 Youtube (USA) - GANADOR

Cultural y Educativo

  • Los 100 años de la Torre de la Libertad - Telemundo (USA) - GANADOR
  • Argentina de películas - América TV (ARGENTINA)
  • De Chiclayo al Vaticano “El Camino del Papa” - Youtube (PERÚ) - GANADOR

Salud, Bienestar y Estilo de Vida en TV y Plataformas

  • Celia Antonini - Divulgadora sobre salud Mental - A24 - América - Canal 9 (ARGENTINA)
  • ADN Buena Salud - TV PÚBLICA (ARGENTINA) - GANADOR
  • El Enemigo Invisible - Telemundo 44 (USA)
  • Dr Beauty - Canal Net / Caras (ARGENTINA) - GANADOR
  • Charla y Matecito - Youtube (ARGENTINA)
  • Es lo que hay - Youtube – (PERÚ)

Viajes y Turismo TV

  • Todos Podemos Viajar - NETV (ARGENTINA)
  • Tenés que ir - Canal 9 (ARGENTINA) - GANADOR
  • El Clan, en busca de la Aventura - Canal 13 (CHILE)

Producción Integral

  • Cobertura Mundial de Clubes - DSPORTS – (LATINOAMÉRICA) - GANADOR
  • Hablemos por hablar - Vorterix (ARGENTINA)
  • Familia Narco - DNEWS – (LATINOAMÉRICA)
  • Secretos verdaderos - América TV (ARGENTINA) - GANADOR
  • La Casa del Kun Aguero (ESPN)

Humor y Entretenimiento

  • Ahora Caigo - TVN (CHILE) - GANADOR
  • El Toro loco TV Show - Mega TV (USA)
  • Cien Mexicanos Vip - Azteca UNO (MÉXICO)

Mejor Conducción Radio AM/FM

  • Diego Bas - Actualidad Radio (USA) - GANADOR
  • Carolina Resch - La Poderosa (USA)
  • Rodo Herrera - Radio Colonia – (ARGENTINA/URUGUAY)

Programa de Radio AM/FM

  • Con sabor argentino - Actualidad Radio (USA)
  • Discorama - Radio con Vos (ARGENTINA)
  • Frecuencia Show - Radio Vox (ARGENTINA)
  • Florida al Dia - América Radio (USA) - GANADOR

Influencer

  • Gonzalo Gobich (USA)
  • Juan de Montreal (USA) - GANADOR
  • Jose Gonzalo Bulacio (USA)
  • Alexander Otaola (USA)
  • German Pinteño (ARGENTINA)
  • Brisa Florentín (ARGENTINA)

Revelación

  • Andrea Vanesa Aspromonte - SPROM YOUTUBE (ARGENTINA)
  • Alexia Ferro - Buscando a Messi (USA)
  • Manuel Cabrera - Con los amis Podcast (USA) - GANADOR
  • Maru Gandolfo - Chicas Guapas - Rosa Marchita (Argentina)
  • Antonella Fredianelli - TyC Sports Internacional (USA)

Contenido de Actualidad en Plataformas

  • El Arranque - Radio Zónica (ARGENTINA)
  • Inmigración TV - Youtube (USA)
  • Esteban Mirol - Youtube (ARGENTINA) - GANADOR

Programa Deportivo en Televisión

  • Modo Fútbol - Telemundo (USA)
  • Sportscenter - ESPN – (ARGENTINA) - GANADOR
  • Club Miami - TYC Sports Internacional (USA)
  • Fútbol Total - DSPORTS (LATINOAMÉRICA)
  • F90 - ESPN (ARGENTINA)
  • F12 - ESPN (ARGENTINA)

Programa de Espectáculos en Televisión

  • SQP, Sálvese quien pueda, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)
  • Mi Mejor versión - Magazine TV (ARGENTINA)
  • Intrusos - América TV (ARGENTINA) - GANADOR

Contenido de Investigación Periodística en Plataformas

  • Fabio Ostroviecki - Youtube (ARGENTINA)
  • Héctor Rossi Trasnoche Paranormal - Youtube (ARGENTINA) - GANADOR
  • Esteban Mirol (ARGENTINA)

Latinos por el Mundo

  • Alexander Otaola - Cubanos por el mundo (USA) - GANADOR
  • Roxana Salerno (USA)
  • Lucas Hudak - Travel Luke (ARGENTINA)
  • Julio Oyhanarte - InmigracionTV (USA) - GANADOR
  • Ariel Leguiza - Gastrotur, Argentina por el mundo - Youtube (ESPAÑA)

Presentador/a Viajes y Turismo TV y Plataformas

  • Mirtha Edith Gomez - Mundo Visual (ARGENTINA) - GANADORA
  • Cristhian Gassmann - Miamix Viajes y Turismo (USA)
  • Florencia Pereyra - Miami Riders (USA)

Canal de Streaming

  • Radio Zónica (ARGENTINA) - GANADOR
  • Las lenguas de Señas TV (PARAGUAY)
  • Con los amis Podcast (USA)
  • RealM26 (USA)
  • DGO STREAM (LATINOAMERICA) - GANADOR

Documental en Plataformas

  • Tiempo de Florecer - Stefani Gamboa TV (USA)
  • Cubanos por el Mundo - Alex Otaola Youtube (USA)
  • Área 51, estuve allí y esto fue lo que encontré - Jany González Youtube (USA)
  • Adolfo Cambiaso, el nombre del Polo - Disney + (USA) - GANADOR

Programa Infantil en TV y Plataformas

  • La granja de Zenón, Reino Infantil - Youtube - (USA)
  • Monster Buu Band - Youtube (ARGENTINA)
  • Plim Plim - El canal de Plim Plim - Youtube (USA) - GANADOR
  • Efecto N - “TVN” (CHILE)

Contenido Argentino en Estados Unidos

  • Club Miami - TYC Sports Internacional (MIAMI) - GANADOR
  • Sin Pistas - SIN PISTAS TV (USA)
  • Inmigración TV - Inmigración TV Youtube (USA)
  • El Show del Pastor y Juancito - Leo Miami Sports (USA)

Contenido de Inteligencia Artificial en TV y Plataformas

  • Ciencia, Innovación y tecnología (TV4.0 - Youtube ) (ARGENTINA)
  • Furor Studio - La Mary con Susana Gimenez - (Telefé) (ARGENTINA) - GANADOR
  • IA para el Mundo - (StreamIA - Youtube) (ARGENTINA)

Contenido Deportivo en Plataformas

  • Transmisión Inter Miami - Deportes Radio 760 (USA)
  • Copa potrero (ESPN Argentina)- GANADOR
  • Mundial sobre Ruedas sobre ruedas DGO STREAM (LATINOAMERICA)

Contenido de Espectáculos en Plataformas

  • Visionshow - Instagram - Youtube (ARGENTINA) - GANADOR
  • All Acces - DGO STREAM (LATINOAMERICA)
  • Entre Maite y Mate con Maite Peñoñori - Youtube (USA)
  • Dann Creator - @danncreator - Instagram (USA)
