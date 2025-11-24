Martín Fierro Latino 2025: conocé todos los ganadores, uno por uno.

Por Sitio Andino MuchoShow 24 de noviembre de 2025 - 09:00
La ceremonia de los
Latino 2025 en Premios Martín Fierro Miami, culminó con el Oro al conductor chileno Martín Cárcamo, reunió a figuras de toda Latinoamérica para celebrar a la industria televisiva y las plataformas digitales en más de 30 categorías.
Desde temprano, el JW Marriott de Brickell se convirtió en un punto de encuentro para
figuras de toda Latinoamérica, que llegaron listas para vivir una noche cargada de homenajes, emoción y competencia.
Martín Cárcamo, recibió el galardón de manos del presidente de Aptra,
Luis Ventura, se mostró agradecido en su discurso. “Nos queda seguir creciendo, nos queda seguir acompañando y yo sé que a veces es difícil, pero los caminos más difíciles nos llevan a los destinos más hermosos”, afirmó el presentador mientras mencionaba a su familia, a la entidad y a su Chile natal.
Conocé todos los ganadores del Premio Martín Fierro Latino 2025
Labor Periodística
Martín Campos Witzel - Canal 26 (ARGENTINA) Melisa Zurita - TN, Telecinco, CNN (USA) Mauro Szeta - América TV (ARGENTINA) - GANADOR
Actualidad e Interés General Presidentes, más allá del poder - Canal 4 (URUGUAY) La Clave con Alfredo Leuco - DNEWS (LATINOAMÉRICA) - GANADOR Siéntese quien pueda - Univisión (USA) Desayuno Americano - América TV (ARGENTINA) LAM, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)
Talk Show Carmen Gloria a tu servicio - TVN (CHILE) Directo con Teuteló- América TeVe (USA) Desiguales - Univision (USA) - GANADOR
Mejor Presentador Daniel Fuenzalida - TVN (CHILE) Samir Saba - RTVD (REPUBLICA DOMINICANA) Sergio Goycochea - DSPORTS (LATINOAMERICA) -GANADOR Martin Cárcamo - Canal 13 (CHILE) - GANADOR Sebastian Vignolo ESPN (ARGENTINA)
Mejor Presentadora Maria Luisa Godoy - TVN (CHILE) Priscila Vargas - Canal 13 (CHILE) - GANADORA Pamela David - América (ARGENTINA) Karina Vimonte - Vive TV (ARGENTINA)
Columnista / Cronista Exteriores José Maria Del Pino - Canal 13 (CHILE) Andrea Estevez - Univisión - (USA) Jerónimo Mura - Telemundo (USA) - GANADOR Oscar Pyzyk - Mega TV (USA)
Reality Show Mundos Opuestos - Canal 13 (CHILE) - GANADOR Esto es guerra - América Televisión (PERÚ) La Isla - Telemundo (USA)
Noticiero DNEWS al Día, con Darío Mizrahi - DNEWS (LATINOAMERICA) - GANADOR Las Noticias Prime- Teleonce (PUERTO RICO) La entrevista - EVTV Miami (USA) América Noticias, 2da Edición – América TV (PARAGUAY)
Magazine El Medio Día - TVN (CHILE) Directo con Teuteló - América TeVe (USA) - GANADOR Tu día - CANAL 13 (CHILE) - GANADOR A la Tarde - América TV (ARGENTINA) DDM, El diario de Mariana, Mandarina Contenidos, América TV (Argentina)
Programa musical en TV y Plataformas Mi nombre es - TVN (CHILE) Plim, Plim - El canal de Plim Plim (USA) REALM26 - RealM26 Youtube (USA) - GANADOR
Cultural y Educativo Los 100 años de la Torre de la Libertad - Telemundo (USA) - GANADOR Argentina de películas - América TV (ARGENTINA) De Chiclayo al Vaticano “El Camino del Papa” - Youtube (PERÚ) - GANADOR
Salud, Bienestar y Estilo de Vida en TV y Plataformas Celia Antonini - Divulgadora sobre salud Mental - A24 - América - Canal 9 (ARGENTINA) ADN Buena Salud - TV PÚBLICA (ARGENTINA) - GANADOR El Enemigo Invisible - Telemundo 44 (USA) Dr Beauty - Canal Net / Caras (ARGENTINA) - GANADOR Charla y Matecito - Youtube (ARGENTINA) Es lo que hay - Youtube – (PERÚ)
Viajes y Turismo TV Todos Podemos Viajar - NETV (ARGENTINA) Tenés que ir - Canal 9 (ARGENTINA) - GANADOR El Clan, en busca de la Aventura - Canal 13 (CHILE)
Producción Integral Cobertura Mundial de Clubes - DSPORTS – (LATINOAMÉRICA) - GANADOR Hablemos por hablar - Vorterix (ARGENTINA) Familia Narco - DNEWS – (LATINOAMÉRICA) Secretos verdaderos - América TV (ARGENTINA) - GANADOR La Casa del Kun Aguero (ESPN)
Humor y Entretenimiento Ahora Caigo - TVN (CHILE) - GANADOR El Toro loco TV Show - Mega TV (USA) Cien Mexicanos Vip - Azteca UNO (MÉXICO)
Mejor Conducción Radio AM/FM Diego Bas - Actualidad Radio (USA) - GANADOR Carolina Resch - La Poderosa (USA) Rodo Herrera - Radio Colonia – (ARGENTINA/URUGUAY)
Programa de Radio AM/FM Con sabor argentino - Actualidad Radio (USA) Discorama - Radio con Vos (ARGENTINA) Frecuencia Show - Radio Vox (ARGENTINA) Florida al Dia - América Radio (USA) - GANADOR
Influencer Gonzalo Gobich (USA) Juan de Montreal (USA) - GANADOR Jose Gonzalo Bulacio (USA) Alexander Otaola (USA) German Pinteño (ARGENTINA) Brisa Florentín (ARGENTINA)
Revelación Andrea Vanesa Aspromonte - SPROM YOUTUBE (ARGENTINA) Alexia Ferro - Buscando a Messi (USA) Manuel Cabrera - Con los amis Podcast (USA) - GANADOR Maru Gandolfo - Chicas Guapas - Rosa Marchita (Argentina) Antonella Fredianelli - TyC Sports Internacional (USA)
Contenido de Actualidad en Plataformas El Arranque - Radio Zónica (ARGENTINA) Inmigración TV - Youtube (USA) Esteban Mirol - Youtube (ARGENTINA) - GANADOR
Programa Deportivo en Televisión Modo Fútbol - Telemundo (USA) Sportscenter - ESPN – (ARGENTINA) - GANADOR Club Miami - TYC Sports Internacional (USA) Fútbol Total - DSPORTS (LATINOAMÉRICA) F90 - ESPN (ARGENTINA) F12 - ESPN (ARGENTINA)
Programa de Espectáculos en Televisión SQP, Sálvese quien pueda, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA) Mi Mejor versión - Magazine TV (ARGENTINA) Intrusos - América TV (ARGENTINA) - GANADOR
Contenido de Investigación Periodística en Plataformas Fabio Ostroviecki - Youtube (ARGENTINA) Héctor Rossi Trasnoche Paranormal - Youtube (ARGENTINA) - GANADOR Esteban Mirol (ARGENTINA)
Latinos por el Mundo Alexander Otaola - Cubanos por el mundo (USA) - GANADOR Roxana Salerno (USA) Lucas Hudak - Travel Luke (ARGENTINA) Julio Oyhanarte - InmigracionTV (USA) - GANADOR Ariel Leguiza - Gastrotur, Argentina por el mundo - Youtube (ESPAÑA)
Presentador/a Viajes y Turismo TV y Plataformas Mirtha Edith Gomez - Mundo Visual (ARGENTINA) - GANADORA Cristhian Gassmann - Miamix Viajes y Turismo (USA) Florencia Pereyra - Miami Riders (USA)
Canal de Streaming Radio Zónica (ARGENTINA) - GANADOR Las lenguas de Señas TV (PARAGUAY) Con los amis Podcast (USA) RealM26 (USA) DGO STREAM (LATINOAMERICA) - GANADOR
Documental en Plataformas Tiempo de Florecer - Stefani Gamboa TV (USA) Cubanos por el Mundo - Alex Otaola Youtube (USA) Área 51, estuve allí y esto fue lo que encontré - Jany González Youtube (USA) Adolfo Cambiaso, el nombre del Polo - Disney + (USA) - GANADOR
Programa Infantil en TV y Plataformas La granja de Zenón, Reino Infantil - Youtube - (USA) Monster Buu Band - Youtube (ARGENTINA) Plim Plim - El canal de Plim Plim - Youtube (USA) - GANADOR Efecto N - “TVN” (CHILE)
Contenido Argentino en Estados Unidos Club Miami - TYC Sports Internacional (MIAMI) - GANADOR Sin Pistas - SIN PISTAS TV (USA) Inmigración TV - Inmigración TV Youtube (USA) El Show del Pastor y Juancito - Leo Miami Sports (USA)
Contenido de Inteligencia Artificial en TV y Plataformas Ciencia, Innovación y tecnología (TV4.0 - Youtube ) (ARGENTINA) Furor Studio - La Mary con Susana Gimenez - (Telefé) (ARGENTINA) - GANADOR IA para el Mundo - (StreamIA - Youtube) (ARGENTINA)
Contenido Deportivo en Plataformas Transmisión Inter Miami - Deportes Radio 760 (USA) Copa potrero (ESPN Argentina)- GANADOR Mundial sobre Ruedas sobre ruedas DGO STREAM (LATINOAMERICA)
Contenido de Espectáculos en Plataformas Visionshow - Instagram - Youtube (ARGENTINA) - GANADOR All Acces - DGO STREAM (LATINOAMERICA) Entre Maite y Mate con Maite Peñoñori - Youtube (USA) Dann Creator - @danncreator - Instagram (USA)