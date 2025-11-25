¡Bombazo! La noticia que nadie quería escuchar sobre esta famosa banda argentina

En las últimas horas, una noticia bomba sorprendió a los fanáticos de todo el país. La información que nadie quería escuchar sobre una famosa banda argentina fue confirmada por Ángel de Brito. Te contamos de quién se trata y qué se dijo.

Ángel de Brito compartió en su canal de streaming una noticia que sorprendió a los seguidores del dúo musical Miranda! , compuesto por Ale Sergi y Juliana Gattas: la banda se separará hasta nuevo aviso .

El conductor, durante su transmisión de Bondi, relató que en el show del domingo pasado, Miranda! proyectó en las pantallas un mensaje para el público: sería el “último show hasta 2027” .

“Esto salió ayer así medio por el costadito: ‘último show hasta el 2027’. Después, cuando vieron esto, corrieron todos a decir ‘no, saquen esto, no sé qué’ porque medio que se les filtró, porque el año que viene no va a estar Miranda! sobre un escenario ”, contó.

Sin título (4) El mensaje que Miranda! proyectó al público Gentileza: Bondi Live

En cuanto a los motivos de la pausa, Ángel de Brito explicó que, aunque podría tratarse de un tiempo para que los artistas se concentren en sus carreras solistas, también hay indicios de un conflicto interno. “La otra versión que yo tengo es que Ale Sergi está hinchado los huevos de Juliana, porque él es súper prolijo, súper contundente. Ella es más volada, está en otra sintonía”, agregó el conductor. / NA

