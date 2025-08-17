Polémica

Pablo Echarri apuntó contra Guillermo Francella por sus críticas al cine argentino

El actor Pablo Echarri cruzó a su colega Guillermo Francella que se quejó de las películas nacionales que no son taquilleras.

Pablo Echarri apuntó contra Guillermo Francella por sus críticas al cine argentino.

Pablo Echarri apuntó contra Guillermo Francella por sus críticas al cine argentino.

Por Sitio Andino MuchoShow

El cruce entre Pablo Echarri y Guillermo Francella generó gran repercusión en el mundo del espectáculo argentino. Todo comenzó cuando Francella afirmó en una entrevista en OLGA que “hay cine que es muy premiado pero le da la espalda al público”.

La respuesta de Pablo Echarri a Guillermo Francella

Consultado por la prensa durante un evento, Pablo Echarri fue tajante: “Me alegro mucho de que la gente opine, se exprese y muestre su verdadero corazón. Eso siempre es mejor saberlo, porque yo siempre estuve en desventaja por hablar mientras otros ocultaban lo que pensaban”, expresó en relación a las críticas que recibe por su militancia política.

Lee además
Adiós a Alberto Martín: el reconocido actor nacional murió a los 81 años
Luto

Adiós a Alberto Martín: el reconocido actor nacional murió a los 81 años
¡Sorpresa total! Dalila confesó que es amiga con derechos de este reconocido artista
¿Sabías esto?

¡Sorpresa total! Dalila confesó que es "amiga con derechos" de este reconocido artista

El actor defendió el cine nacional y criticó los recortes

El marido de Nancy Dupláa, entrevistado en Puro Show de El Trece, se refirió directamente a los dichos del protagonista de Homo Argentum: “Me duele la expresión de Guillermo. Entiendo que no pueda reconocer en materiales o películas que no tienen un objetivo específico en masividad de consumo, no comprende y lo minimiza”, señaló.

Además, cuestionó los recortes al INCAA y al financiamiento cultural: “La discusión es si hay que apoyar ese tipo de películas y lo que escucho en su tono es una declaración de que no. Se equivoca”, dijo con contundencia.

El actor destacó la importancia del organismo en la producción audiovisual argentina: “Mucho de lo que construyó, lo construyó en esa estructura. Me duele porque la opinión de él es importante”, afirmó sobre Guillermo Francella.

Dos visiones opuestas dentro del cine argentino

Para cerrar, Pablo Echarri subrayó que, aunque no comparte las declaraciones de su colega, respeta su derecho a expresarse: “Por suerte es una opinión y no milita. Si militara sería más complicado. Nosotros buscamos caminos que nos hagan crecer y no que nos hagan más chiquitos”, concluyó. Fuente: Rating Cero

Temas
Seguí leyendo

La Voz Argentina: nadie entendía por qué lloraba... hasta que dijo esto tras ganar su knockout

Qué le pasó a Eliana Guercio y por qué su salud ha generado tanta preocupación

Nancy Pazos salió con los tapones de punta contra Analía Franchín por el caso de Julieta Prandi

Tras su inesperada ausencia en Telefe, ¿Qué pasará finalmente con La Voz Argentina?

Denuncian a Santiago Maratea por promocionar un té para adelgazar en sus redes sociales

La miniserie "Alvear... historias que laten" llegó a la pantalla grande y conmovió al departamento

General Alvear te espera: ¡Sacá tu entrada en cuotas para la Fiesta de la Cerveza!

A qué se dedicaba Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi

Las Más Leídas

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos video
Megaoperativo

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos

Los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza para estas elecciones 2025.
A horas del cierre de listas

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza

Patricia Calisaya, la actriz tunuyanina que deslumbra en la desafiante serie de Viudas Negras
Historia de vida

Patricia Calisaya, la actriz tunuyanina que deslumbra en la desafiante serie de "Viudas Negras"

Ni Temu Ni Shein: cuál es la plataforma china con mejores precios
COMERCIO ELECTRÓNICO

Ni Temu Ni Shein: cuál es la plataforma china con mejores precios

Una motociclista murió en Maipú tras sufrir un grave accidente
Investigación

Un motociclista murió en Maipú tras sufrir un grave accidente

Te Puede Interesar

José de San Martín padre tambien del vino cuyano (Imagen trabajada con IA)
San Martín viticultor

José de San Martín, Padre de la Patria y del vino argentino

Por Marcelo López Álvarez
La historia de los icónicos lugares de Mendoza ligados a José de San Martín: un recorrido imperdible
Te va a encantar

La historia de los icónicos lugares de Mendoza ligados a José de San Martín: un recorrido imperdible

Por Juan Pablo Strappazzon
Los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza para estas elecciones 2025.
A horas del cierre de listas

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza

Por Cecilia Zabala