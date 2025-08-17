Pablo Echarri apuntó contra Guillermo Francella por sus críticas al cine argentino.

El cruce entre Pablo Echarri y Guillermo Francella generó gran repercusión en el mundo del espectáculo argentino. Todo comenzó cuando Francella afirmó en una entrevista en OLGA que “hay cine que es muy premiado pero le da la espalda al público”.

La respuesta de Pablo Echarri a Guillermo Francella Consultado por la prensa durante un evento, Pablo Echarri fue tajante: “Me alegro mucho de que la gente opine, se exprese y muestre su verdadero corazón. Eso siempre es mejor saberlo, porque yo siempre estuve en desventaja por hablar mientras otros ocultaban lo que pensaban”, expresó en relación a las críticas que recibe por su militancia política.

El actor defendió el cine nacional y criticó los recortes El marido de Nancy Dupláa, entrevistado en Puro Show de El Trece, se refirió directamente a los dichos del protagonista de Homo Argentum: “Me duele la expresión de Guillermo. Entiendo que no pueda reconocer en materiales o películas que no tienen un objetivo específico en masividad de consumo, no comprende y lo minimiza”, señaló.

Además, cuestionó los recortes al INCAA y al financiamiento cultural: “La discusión es si hay que apoyar ese tipo de películas y lo que escucho en su tono es una declaración de que no. Se equivoca”, dijo con contundencia.

El actor destacó la importancia del organismo en la producción audiovisual argentina: “Mucho de lo que construyó, lo construyó en esa estructura. Me duele porque la opinión de él es importante”, afirmó sobre Guillermo Francella. Dos visiones opuestas dentro del cine argentino Para cerrar, Pablo Echarri subrayó que, aunque no comparte las declaraciones de su colega, respeta su derecho a expresarse: “Por suerte es una opinión y no milita. Si militara sería más complicado. Nosotros buscamos caminos que nos hagan crecer y no que nos hagan más chiquitos”, concluyó. Fuente: Rating Cero