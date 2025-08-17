Gran trayectoria

Murió a los 87 años Terence Stamp, actor que interpretó al villano de "Superman"

El actor inglés Terence Stamp, falleció este domingo a los 87 años. El artista es recordado por su papel como el villano General Zod en Superman.

Este domingo 17 de agosto se confirmó la muerte del actor inglés Terence Stamp, a los 87 años. El artista es recordado por su papel como el villano General Zod en las películas de Superman de los años ochenta, protagonizadas por Christopher Reeve y un gran elenco dela época.

La familia del intérprete informó la noticia en un comunicado enviado a la agencia Reuters, citado por la BBC. “Deja atrás una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo a la gente durante años”, señaló el texto.

La familia no precisó si las causas del fallecimiento eran por alguna enfermedad especifica, aunque destacó su legado como intérprete y escritor.

Posteriormente ganó una beca en la Webber Douglas Academy of Dramatic Art, donde inició su formación como actor. Compartió vivienda con Michael Caine al inicio de sus carreras en Londres.

El debut cinematográfico de la estrella ocurrió en 1962 con Billy Budd, dirigida y protagonizada por Peter Ustinov. Por su interpretación del tripulante de la HMS Avenger, obtuvo una nominación al Oscar al mejor actor secundario y un Globo de Oro como actor revelación.

En 1965 fue reconocido en el Festival de Cannes por su papel de secuestrador en The Collector, dirigida por William Wyler. Dos años después compartió cartel con Julie Christie en Far From the Madding Crowd, dirigida por John Schlesinger.

La relación sentimental entre ambos actores contribuyó a la imagen pública de Terence Stamp como uno de los rostros más destacados de la escena británica de los años 60. También tuvo una relación con la modelo Jean Shrimpton.

En 1968, Pier Paolo Pasolini lo eligió para protagonizar Teorema, filme en el que su presencia sirve como elemento disruptor en la historia de una familia burguesa italiana.

Durante estos años trabajó además con Federico Fellini y otros directores europeos. Ante la frustración de no obtener el papel de James Bond tras la salida de Sean Connery, se trasladó a la India, donde estudió yoga.

El papel que consolidó su fama global llegó en 1978, cuando encarnó al villano General Zod en Superman y posteriormente en Superman II (1980).

Diseño sin título (12)_1.jpg
El papel &iacute;cono del actor ingl&eacute;s.

El papel ícono del actor inglés.

Bajo la dirección de Richard Donner, compartió escenas con Marlon Brando, quien interpretó a Jor-El, el padre de Superman.

En años posteriores, amplió su trabajo en cine y televisión. Participó en Valkyrie (2008) junto a Tom Cruise, The Adjustment Bureau (2011) con Matt Damon, y trabajos bajo la dirección de Tim Burton. Fuente: Teleshow

