Gala decisiva

MasterChef Celebrity: quiénes ganaron las medallas y quién quedó comprometido

El reality MasterChef Celebrity tuvo una gala intensa con dos medallas en juego y un participante que terminó con el delantal negro. Repasá todos los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, dos participantes se llevaron las medallas de oro y plata, mientras que otro terminó con el delantal negro.

Así fue la última gala de MasterChef Celebrity

Según se vio en la transmisión, Sofi Martínez se alzó con la medalla dorada tras conquistar al jurado con un impecable Saltimbocca a la romana con alcauciles. Su preparación sobresalió en sabor, técnica y presentación, lo que le valió el máximo reconocimiento de la noche.

Por su parte, Agustín “Cachete” Sierra obtuvo la medalla plateada con el mismo plato. Aunque su versión presentó algunos detalles por mejorar, logró sorprender y posicionarse entre los favoritos del jurado.

MasterChef Celebrity
Sin embargo, no todo fue celebración. Sofi “La Reini” Gonet no consiguió convencer con su propuesta; el jurado la señaló como la más floja de la gala. Como resultado, recibió el delantal negro, quedando en riesgo de eliminación.

Sofi “La Reini” Gonet, MasterChef Celebrity
