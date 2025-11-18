Harto de su devolución, un participante se le plantó cara a cara a Germán Martitegui en Masterchef

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta oportunidad, un tenso cruce entre un participante y Germán Martitegui sorprendió a todos los televidentes .

La tensión comenzó a iniciarse cuando Leandro “El Chino” Leunis llevó su preparación a la mesa del jurado: un Saltimbocca a la romana con alcauciles . La consigna había sido propuesta por Donato de Santis , quien entregó los ingredientes y la receta, aunque decidió mantener en secreto la apariencia final del plato hasta que todos los participantes terminaran de cocinar.

Al iniciar la devolución, los jueces repararon en que la carne estaba cortada en forma cuadrada y que Leunis había bautizado su presentación como “tatami”, reforzando ese estilo. En ese punto, Germán Martitegui intervino, señalando que la preparación “no se parecía al plato original” y que el nombre elegido “condicionaba” la propuesta del participante .

Ante esto, Leunis respondió con firmeza: "El plato original yo no lo vi nunca" . La conversación subió de tono cuando el conductor insistió: "No es justo que me hagas una observación de un plato que no vimos, no es justo, lo digo con respeto" .

Martitegui, sin embargo, no dio marcha atrás: "Yo te digo que el nombre lo condiciona en medida que define la forma que cortás la carne", explicó con calma. Luego agregó una reflexión final que cerró el cruce: "Es cierto que el emplatado era libre. Pero uno puede utilizar esa libertad bien o mal. En este caso, tu perfeccionismo conspiró contra un plato tradicional", concluyó el chef, dejando a Leunis pensativo frente a la crítica.

Embed - Chino Leunis y Germán Martitegui discutieron en la degustación: "No es justo" - Masterchef Celebrity

