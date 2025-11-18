Dónde comprar las entradas para Pity Álvarez en Córdoba

El regreso de Pity Álvarez a los escenarios ya es un hecho y su presentación en Córdoba despertó una enorme demanda entre seguidores de todo el país. El cantante confirmó la fecha y el lugar, y la venta de tickets ya comenzó. Muchos fans buscan cómo asegurarse su entrada cuanto antes para no quedarse afuera.

El músico se presentará el sábado 20 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes , un escenario elegido estratégicamente por su accesibilidad y su ubicación central. Las productoras a cargo explicaron que, tras varios intentos fallidos de concretar su regreso en Buenos Aires, la decisión de tocar en Córdoba surgió como una alternativa sólida y posible , que además permite convocar público de distintas provincias.

Según destacaron desde la organización, Córdoba se posiciona como un punto neurálgico para un show masivo , algo que se refleja en el movimiento que ya generó la venta de entradas. El recital será en formato solista, aunque sin descartar que el artista repase clásicos de Viejas Locas e Intoxicados, lo que potencia el interés de los seguidores que esperan verlo después de tantos años.

El anuncio llega también en un contexto particular: esta será su primera actuación pública después de que se suspendiera el juicio en su contra por razones de salud. Aun así, fuentes judiciales confirmaron que el músico está legalmente habilitado para presentarse en vivo , lo que allanó el camino para el esperado concierto cordobés.

Dónde comprar entradas para ver a Pity Álvarez en Córdoba

Las entradas para el show están disponibles exclusivamente a través de EnigmaTickets, tanto en su sitio web como en la aplicación oficial. El proceso es sencillo y requiere:

Crear o iniciar sesión en la plataforma.

Seleccionar la opción correspondiente a “Pity”.

Completar los datos solicitados.

Finalizar la compra y recibir el código QR.

La ticketera confirmó que quienes paguen con Tarjeta Naranja a través de Modo accederán a tres cuotas sin interés, un beneficio muy valorado por el público. Además, la productora recordó las condiciones de acceso: menores de 3 años no podrán ingresar y los menores de 14 deberán asistir acompañados por un adulto responsable.

En cuanto a los precios, las ubicaciones disponibles abarcan distintas opciones: Platea Alta (103.500 pesos), Campo (115.000 pesos), Platea Baja (149.500 pesos) y Platea Baja Preferencial (161.000 pesos). La variedad de sectores permite que cada fan elija la experiencia más conveniente según presupuesto y preferencia.

El recital será el primero del músico en la ciudad luego de más de una década. Su última actuación allí fue en mayo de 2014, y desde entonces la figura de Pity quedó marcada por episodios judiciales y largos años alejado de los escenarios. Para muchos seguidores, este retorno simboliza una oportunidad única de reencontrarse con uno de los íconos del rock argentino.