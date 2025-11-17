17 de noviembre de 2025

Tensión en la cocina

Sorpresa en MasterChef Celebrity: qué famosos quedaron al borde de la eliminación

Una noche de competencia definió quiénes siguen seguros y quiénes enfrentan la última chance en MasterChef. Claudia Villafañe sumó sorpresa a la decisión.

Quiénes celebraron en el balcón y quiénes enfrentarán la gala decisiva en MasterChef Celebrity.

Foto: Gentileza Telefé.
Por Sitio Andino MuchoShow

La última gala de MasterChef Celebrity 2025 dejó un clima de tensión, festejos y definiciones clave para los participantes. En un nuevo desafío grupal que marcó el inicio de la semana, el programa determinó quiénes se aseguraron un lugar más en la competencia y quiénes deberán rendirse a la temida última chance, donde uno de ellos podría quedar eliminado.

El pasado domingo, los equipos fueron liderados por Ariel Rodríguez Palacios y Damián Betular, mientras que el jurado estuvo integrado por Germán Martitegui, Donato de Santis y la invitada especial Claudia Villafañe, quien sumó su mirada a la deliberación final. Bajo este esquema, los participantes debieron preparar un menú completo de comida para boda, un desafío que exigió precisión, presentación y trabajo colaborativo.

MasterChef Celebrity: el equipo ganador y los famosos que subieron al balcón

En el caso del equipo comandado por Ariel Rodríguez Palacios, la performance fue la mejor de la noche. Integrado por Claudio “Turco” Husaín, Miguel Ángel Rodríguez, Sofía Martínez, Sofía “La Reini” Gonet y La Joaqui, el grupo obtuvo la aprobación del jurado y fue anunciado como ganador. De este modo, todos sus integrantes subieron al balcón, garantizando una semana más dentro del certamen.

Por el contrario, el equipo de Damián Betular no corrió la misma suerte. Los famosos Marixa Balli, Maxi López, Ian Lucas, Susana Roccasalvo y Emilia Attias quedaron automáticamente en la gala de última chance, donde deberán demostrar nuevamente su talento culinario para evitar la eliminación.

Un descuido en redes que sorprendió a la producción

Otra de las situaciones que marcó la jornada ocurrió fuera de la cocina. El periodista Luis Ventura protagonizó un descuido en redes sociales al adelantar accidentalmente cuándo dejaría el programa, lo que generó una rápida advertencia por parte de la producción. Ventura explicó luego que el error se debió a una confusión con el material recibido y asumió públicamente la responsabilidad: “El error es mío; no tengo el tiempo para ver todo lo que sale al aire”, dijo durante su participación en A la Tarde.

Luis Ventura.png
La semana también había estado marcada por una edición especial el jueves 13 de noviembre, donde Donato de Santis y Germán Martitegui cambiaron de rol y se sumaron a cocinar junto a los participantes. En esa ocasión, los equipos debieron preparar platos para una banda de rock, en un formato que ofreció un respiro lúdico antes de las exigencias del domingo.

Con un equipo salvado y otro camino a la definición, MasterChef Celebrity 2025 se prepara para una nueva gala que volverá a poner en juego el futuro de los famosos dentro del reality culinario más visto del país.

