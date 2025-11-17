Thiago Medina conmovió a sus hijas con un regalo inesperado: el video que se volvió viral

Las gemelas de Thiago Medina recibieron un regalo especial y las redes estallaron.

A través de sus redes sociales , Thiago Medina compartió un tierno gesto que tuvo como protagonistas a sus gemelas , Laia y Aimé. El exparticipante de Gran Hermano publicó un video que rápidamente se volvió viral, donde mostró el regalo especial que decidió hacerles tras su recuperación . Según contó, eligió entregarles dos ramos de flores amarillas por el Día de la Primavera, una celebración que no pudo acompañar en su momento.

En el clip que compartió en Instagram , se observa a las niñas esperándolo ansiosas en el living de su casa, mientras de fondo suena la reconocida canción “Flores amarillas”, de Floricienta . La escena emocionó a los seguidores del joven, quienes rápidamente llenaron el posteo de mensajes de apoyo y ternura.

En la publicación, Medina dejó un mensaje que reflejó su compromiso con sus hijas: “No pude estar para el día de la primavera, pero nunca más les voy a faltar. Y voy a estar para toda su vida. Las amo hijas” , escribió. Además, aseguró que quiere enseñarles a no aceptar menos de lo que merecen: “Yo les voy a enseñar que nunca esperen menos de un hombre” , expresó.

El gesto generó una fuerte repercusión en Instagram , donde cientos de usuarios celebraron el momento. “Sos un re papá” , “Estas cosas no se olvidan” , “Qué lindo verlo así” , fueron algunos de los comentarios destacados.

Thiago Medina enfrenta su recuperación tras el accidente

Días atrás, Medina también habló de su accidente y del proceso de rehabilitación que atraviesa. En diálogo con LAM, relató que continúa con estudios médicos, kinesiología y acompañamiento psicológico. Daniela Celis, mamá de las niñas, agregó que se trata de un proceso largo en el que el joven está volviendo “a empezar de cero”.

daniela celis thiago medina Thiago Medina y Daniela Celis, ambos ex Gran Hermano, junto a sus hijas.

Además, Celis remarcó que, aunque no están juntos sentimentalmente, ambos priorizan a sus hijas, sosteniendo un vínculo centrado en la familia y el bienestar de las niñas.

Hace algunas semanas, “Pestañela” confirmó que Thiago comenzó a leer y escribir nuevamente con el objetivo de inscribirse en la carrera de Arquitectura, un deseo que manifestó públicamente tras salir del hospital.