Thiago Medina enfrenta su recuperación tras el accidente: aprende a leer y escribir

Thiago Medina reconstruye su vida tras recibir el alta médica en el hospital de Moreno, donde permaneció más de un mes en terapia intensiva luego de sufrir un grave accidente en moto en septiembre. En su reencuentro con sus hijas y su familia, su expareja, Daniela Celis, comentó que el ex participante de Gran Hermano inició un extenso proceso de rehabilitación física.

Paralelamente, “Pestañela” confirmó que Thiago comenzó a leer y escribir nuevamente con el objetivo de inscribirse en la carrera de Arquitectura, un deseo que manifestó públicamente tras salir del hospital.

Thiago Medina El mensaje que compartió Thiago a sus seguidores tras salir del hospital. Foto: web De la preocupación a la esperanza: así se recupera Thiago Medina Luego de permanecer varias semanas en terapia intensiva, el ex Gran Hermano intenta reconstruir su vida paso a paso. Según relató Daniela a un medio bonaerense, su expareja enfrenta el primer gran desafío: anotarse en la carrera de Arquitectura. “Él no está de diez, tiene que mejorar muchísimas cosas. Tiene que aprender a escribir, a leer de nuevo, enfocar la vista, caminar bien, bañarse”, detalló.

Además, señaló que “hay muchas cosas que está haciendo con rehabilitación y de a poco, él solito”.

En cuanto a la propuesta de casamiento que Thiago le hizo durante su internación, Daniela evitó dar una respuesta concreta y prefirió centrarse en su recuperación física: “Entiendo que tiene que estar bien para tener espacio para un vínculo, poder formar algo o no. Estábamos separados hacía cinco meses y él tiene el accidente… y acá estamos”. Fuente: TN.