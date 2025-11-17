Chayanne confirma nuevo show en Vélez: cómo conseguir entradas y fechas clave

Chayanne , uno de los artistas más queridos de la música latina, agrega una nueva fecha en el estadio de Vélez Sarsfield como parte de su tour “Bailemos Otra Vez”. El regreso del puertorriqueño a los escenarios argentinos es uno de los más celebrados del año , con shows agotados y una demanda que no para de crecer entre su público.

Después de arrasar con cinco funciones en el Movistar Arena, el artista anunció una presentación en el estadio José Amalfitani el 13 de marzo de 2026. La noticia fue recibida con entusiasmo entre sus seguidores, que habían agotado en tiempo récord los tickets anteriores. Además, Chayanne también tiene agendadas fechas en Córdoba y otras ciudades del país como parte de su gira.

El tour “Bailemos Otra Vez” representa su regreso tras varios años sin presentaciones en Argentina. El álbum homónimo que da nombre a la gira fue lanzado en 2023 e incluye éxitos como Te amo y punto y Bailando bachata. En este show, el artista también repasará sus clásicos más icónicos.

El acceso a los tickets estará dividido entre preventa y venta general. El martes 18 de noviembre a las 12 comenzará la preventa exclusiva para quienes tengan tarjeta Galicia Visa, con opción de pagar en 6 cuotas sin interés. La venta abierta al público en general se habilitará el jueves 20 de noviembre también a las 12.

Todas las entradas se venden únicamente a través del sitio oficial entradauno.com. La organización del evento desaconseja comprar tickets en otros sitios para evitar fraudes o sobreprecios. El show en Vélez promete ser el broche de oro de su paso por Buenos Aires.

Chayanne (1) Furor en Argentina por los show de Chayanne

Show de Chayanne: lo que podés esperar del repertorio

Quienes asistan al show podrán disfrutar de un recorrido por las canciones más queridas de su carrera, sumadas a los nuevos temas de su último disco. Se espera que el artista abra con su nueva canción "Bailemos Otra Vez" y repase hits como “Salomé”, “Provócame” o “Torero”. Asimismo, no faltarán sus baladas románticas que siguen emocionando a generaciones enteras.

Chayanne lleva más de cuatro décadas de trayectoria y es considerado uno de los artistas más influyentes de la música pop latina. Su conexión con el público argentino se mantiene intacta, como lo demuestran las entradas agotadas y la euforia que genera cada visita.