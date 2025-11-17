17 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Música en vivo

Chayanne confirma nuevo show en Vélez: cómo conseguir entradas y fechas clave

Chayanne suma otra fecha en Buenos Aires y sus fans enloquecen. Enterate cómo acceder a las entradas de show que promete.

Chayanne confirma nuevo show en Vélez: cómo conseguir entradas y fechas clave

Chayanne confirma nuevo show en Vélez: cómo conseguir entradas y fechas clave

 Por Analía Martín

Chayanne, uno de los artistas más queridos de la música latina, agrega una nueva fecha en el estadio de Vélez Sarsfield como parte de su tour “Bailemos Otra Vez”. El regreso del puertorriqueño a los escenarios argentinos es uno de los más celebrados del año, con shows agotados y una demanda que no para de crecer entre su público.

El furor por Chayanne no se detiene

Después de arrasar con cinco funciones en el Movistar Arena, el artista anunció una presentación en el estadio José Amalfitani el 13 de marzo de 2026. La noticia fue recibida con entusiasmo entre sus seguidores, que habían agotado en tiempo récord los tickets anteriores. Además, Chayanne también tiene agendadas fechas en Córdoba y otras ciudades del país como parte de su gira.

Lee además
Último show de Oasis en Argentina: así fue la despedida inolvidable de la banda en el Monumentals en sus shows en Argentina
ROCK BRITÁNICO

Último show de Oasis en Argentina: así fue la despedida inolvidable de la banda en el Monumental
Las gemelas de Thiago Medina recibieron un regalo especial y las redes estallaron.
Cómo sigue su rehabilitación

Thiago Medina conmovió a sus hijas con un regalo inesperado: el video que se volvió viral

El tour “Bailemos Otra Vez” representa su regreso tras varios años sin presentaciones en Argentina. El álbum homónimo que da nombre a la gira fue lanzado en 2023 e incluye éxitos como Te amo y punto y Bailando bachata. En este show, el artista también repasará sus clásicos más icónicos.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Chayanne™ (@chayanne)

Cómo y cuándo comprar las entradas para Chayanne en Vélez

El acceso a los tickets estará dividido entre preventa y venta general. El martes 18 de noviembre a las 12 comenzará la preventa exclusiva para quienes tengan tarjeta Galicia Visa, con opción de pagar en 6 cuotas sin interés. La venta abierta al público en general se habilitará el jueves 20 de noviembre también a las 12.

Todas las entradas se venden únicamente a través del sitio oficial entradauno.com. La organización del evento desaconseja comprar tickets en otros sitios para evitar fraudes o sobreprecios. El show en Vélez promete ser el broche de oro de su paso por Buenos Aires.

Chayanne (1)
Furor en Argentina por los show de Chayanne

Furor en Argentina por los show de Chayanne

Show de Chayanne: lo que podés esperar del repertorio

Quienes asistan al show podrán disfrutar de un recorrido por las canciones más queridas de su carrera, sumadas a los nuevos temas de su último disco. Se espera que el artista abra con su nueva canción "Bailemos Otra Vez" y repase hits como “Salomé”, “Provócame” o “Torero”. Asimismo, no faltarán sus baladas románticas que siguen emocionando a generaciones enteras.

Chayanne lleva más de cuatro décadas de trayectoria y es considerado uno de los artistas más influyentes de la música pop latina. Su conexión con el público argentino se mantiene intacta, como lo demuestran las entradas agotadas y la euforia que genera cada visita.

Temas
Seguí leyendo

Sorpresa en MasterChef Celebrity: qué famosos quedaron al borde de la eliminación

Se reprogramó el show de Uriel Lozano en Tupungato: los motivos y cuál es la nueva fecha

Johnny Depp revolucionó Puerto Madero: dio un show inesperado y probó vinos de Mendoza

Videos de la euforia en River: Oasis volvió tras 16 años y 85 mil fans estallaron con cada clásico

Jorge Rojas celebra 20 años de carrera solista en Mendoza

Conocé cómo quedaron los Latin Grammys 2025 y la lista completa de ganadores

MasterChef Celebrity: así quedaron los delantales grises y los famosos que subieron al balcón

Maru Botana involucrada en una estafa millonaria: "Yo confié y me dolió mucho"

LO QUE SE LEE AHORA
Quiénes celebraron en el balcón y quiénes enfrentarán la gala decisiva en MasterChef Celebrity. video
Tensión en la cocina

Sorpresa en MasterChef Celebrity: qué famosos quedaron al borde de la eliminación

Las Más Leídas

Conocé los resultados del Brinco de este domingo 16 de noviembre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1328 del domingo 16 de noviembre

Resultados del Quini 6 hoy domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 del domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322

Despues del encuentro en el INV el comunicado de BdA profundiza el quiebre en la vitivinicultura
Desregulación

Crece el quiebre en la vitivinicultura tras el apoyo solitario de Bodegas de Argentina al INV

Comenzó el Black Week en supermercados mayoristas: qué descuentos hay en Mendoza y hasta cuándo
PROMOCIÓN

Comenzó el Black Week en supermercados mayoristas: qué descuentos hay en Mendoza y hasta cuándo

El Quini 6 sortea $11.700 millones este miércoles 19 de noviembre.
Juegos de Azar

Se viene un pozo histórico del Quini 6: ¿Qué probabilidad hay de que salgan tus números?

Te Puede Interesar

Anabel fernández Sagasti ¿El nombre del kirchenerismo parala Corte Suprema?
Poder Judicial

Negociaciones por la Corte Suprema ¿El kirchnerismo propone a Anabel Fernández Sagasti?

Por Marcelo López Álvarez
La resolución fue emitida por la jueza Natalia Didier, quien hizo lugar al pedido de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos
Polo judicial

Prisión preventiva para el acusado del homicidio de Franco Aracena en Guaymallén

Por Carla Canizzaro
Presupuesto 2026: el Gobierno destinará $92 billones al pago de prestaciones sociales
Fondos nacionales

Presupuesto 2026: el Gobierno destinará $92 billones al pago de prestaciones sociales

Por Sitio Andino Economía