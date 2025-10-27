27 de octubre de 2025
Sitio Andino
Violencia de género

Lissa Vera y la madre de Lourdes de Bandana en una difícil situación: miedo y problemas de salud mental

La situación de Lourdes Fernández conmociona al entorno de Bandana. Su madre y sus compañeras intentan acompañarla mientras enfrentan temor y preocupación.

Las palabras de Mabel, madre de Lourdes Fernández

El secuestro que sufrió la cantante a manos de su expareja, Leandro García Gómez, provocó un fuerte impacto público. Su madre, Mabel, aseguró que Lourdes está enojada con ella y con sus compañeras, aunque mantiene contacto indirecto a través de amigas. Según contó, la artista se encuentra acompañada, pero aún muy afectada emocionalmente.

Mabel reveló además que presentó una denuncia como testigo de violencia, y pidió atención médica especializada para su hija: “Quiero que le hagan un buen diagnóstico y que reciba la ayuda profesional que necesita”. Asimismo, remarcó la gravedad del contexto en el que se encuentra su hija.

El temor de Lissa Vera tras la denuncia

Mientras Lourdes intenta reponerse, Lissa Vera decidió hablar públicamente del miedo que siente luego de haber denunciado a la expareja de su compañera. En una entrevista televisiva, contó que ahora cuenta con un botón antipánico y teme por su seguridad. “No me cabe duda de que puede intentar lastimarme”, dijo con crudeza.

A pesar del miedo, Lissa se mostró firme: “Hice lo que tenía que hacer”, aseguró, recordando que intervino para defender a Lourdes cuando comenzaron las denuncias por violencia hace tres años. La cantante describió al agresor como un hombre “desquiciado” y advirtió sobre su comportamiento fuera de control.

Mientras tanto, siguen adelante los preparativos para el regreso de Bandana a los escenarios. Lissa y las demás integrantes planean reencontrarse con Lourdes en los próximos ensayos, aunque el ambiente estará marcado por el dolor. “Voy a verla y mirarla a los ojos, que pase lo que tenga que pasar”, expresó Vera.

