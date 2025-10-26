26 de octubre de 2025
{}
Qué dijo Lourdes Fernández tras la detención de su ex pareja: el comunicado

Lourdes Fernández rompió el silencio tras ser hallada y la detención de Leandro García. En redes sociales, la ex Bandana publicó un comunicado contando su versión.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, fue noticia esta semana tras ser encontrada luego de una denuncia por desaparición y la detención de su ex pareja, Leandro García. En redes sociales, la cantante publicó un extenso comunicado para contar su versión.

El comunicado de Lourdes Fernández después de la detención de su ex

“Debido a tantos dichos y tantas cuestiones confusas, me gustaría aclarar y calmar algunas cosas”, comenzó escribiendo la artista, quien también aprovechó para agradecer el cariño del público. “Primero, agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo.”

Lourdes reconoció que atraviesa un momento difícil y que, aunque le resulta complejo explicar todo lo ocurrido, sintió la necesidad de expresarse por su condición de figura pública. “Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones.”

En el comunicado, la cantante también se refirió a su tormentosa relación con Leandro Esteban García Gómez, quien fue detenido tras un operativo policial en su departamento de Palermo. “Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede, por más que una intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas. Nadie nos enseña a amar.”

El comunicado de Lourdes Fernández en redes sociales

Más adelante, Lourdes se mostró molesta por algunas declaraciones públicas y aclaró que ciertos hechos se tergiversaron. “Puedo entender y comprender a la familia, amigas/os, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto, desde una compañera que hace tres años que no sabe de mí y que, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales.”

Respecto a su salud, la artista confirmó que continúa recuperándose. “Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible, que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar.”

Finalmente, Lourdes cerró su comunicado con un mensaje esperanzador y enfocado en su futuro profesional. “Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana, que me tiene muy entusiasmada, y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo, que es cantar. Gracias.” / NA

