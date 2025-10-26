Qué dijo Lourdes Fernández tras la detención de su ex pareja: el comunicado

Lourdes Fernández , exintegrante de Bandana , fue noticia esta semana tras ser encontrada luego de una denuncia por desaparición y la detención de su ex pareja, Leandro García. En redes sociales, la cantante publicó un extenso comunicado para contar su versión.

“Debido a tantos dichos y tantas cuestiones confusas, me gustaría aclarar y calmar algunas cosas”, comenzó escribiendo la artista, quien también aprovechó para agradecer el cariño del público. “Primero, agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo . A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo.”

Confusión y alarma Qué pasó con Lourdes Fernández de Bandana: las denuncias de sus amigas y un peligroso antecedente

Lourdes reconoció que atraviesa un momento difícil y que, aunque le resulta complejo explicar todo lo ocurrido, sintió la necesidad de expresarse por su condición de figura pública. “ Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones .”

En el comunicado, la cantante también se refirió a su tormentosa relación con Leandro Esteban García Gómez, quien fue detenido tras un operativo policial en su departamento de Palermo. “ Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede, por más que una intente una y otra vez . Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas. Nadie nos enseña a amar.”

Lourdes Fernández El comunicado de Lourdes Fernández en redes sociales

Más adelante, Lourdes se mostró molesta por algunas declaraciones públicas y aclaró que ciertos hechos se tergiversaron. “Puedo entender y comprender a la familia, amigas/os, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto, desde una compañera que hace tres años que no sabe de mí y que, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales.”

Respecto a su salud, la artista confirmó que continúa recuperándose. “Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible, que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar.”

Finalmente, Lourdes cerró su comunicado con un mensaje esperanzador y enfocado en su futuro profesional. “Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana, que me tiene muy entusiasmada, y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo, que es cantar. Gracias.” / NA

Si te interesa el mundo del espectáculo y querés mantenerte siempre informado sobre las últimas noticias, rumores y novedades de los programas, hacé clic aquí y accedé a toda la información.