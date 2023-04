Flor Vigna, íntima: reveló ser demisexual

En la entrevista con Infobae, Flor se mostró vulnerable y habló con sinceridad sobre cómo sobrellevó la separación de su compañero en Combate. "Había pasado mucho tiempo y la realidad, y lo estoy relatando acá, que es un montón, yo no estuve con alguien en el medio. Yo sentía que no me iba a calentar con nadie, que no me iba a pasar, y el otro día aprendí que se dice demisexual", explicó.