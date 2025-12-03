3 de diciembre de 2025
Miley Cyrus anunció su compromiso con Maxx Morando: ¿quién es el joven que la enamoró?

Miley Cyrus cada vez más cerca de dar el sí por segunda vez. Su romance con Maxx Morando tiene suspirando a todos sus fans.

 Por Analía Martín

El compromiso de Miley Cyrus con Maxx Morando encendió todas las alertas del espectáculo internacional, especialmente después de que la artista mostrara un anillo que dejó poco espacio para las dudas. El anuncio sacudió las redes y reavivó la curiosidad por la relación más reservada de la cantante.

El comienzo de un romance inesperado

Su historia no es para nada convencional. Todo se remonta al 2021 cuando la cantante conoció al músico en una cita organizada por amigos. Cyrus contó que llegó sin expectativas, pero encontró una conexión que la sorprendió por su naturalidad. Ese encuentro marcó el inicio de un vínculo que creció sin las luces y el glamour de Hollywood. La pareja fue vista por primera vez en el desfile Gucci Love Parade, y desde entonces cada aparición pública alimentó rumores que ahora se confirman.

Durante 2022, la relación dejó de ser un secreto. Fueron fotografiados en West Hollywood y aparecieron juntos en proyectos laborales, lo que consolidó la percepción de que se trataba de algo serio. Morando acompañó a la cantante en los Grammy 2024, donde “Flowers” cosechó premios, un gesto que reforzó su presencia en la vida profesional y personal de Cyrus. La química entre ambos fue creciendo con una naturalidad que sus seguidores celebraron.

Maxx Morando: talento discreto y creatividad expansiva

Morando nació en California en 1998 y creció inmerso en la escena del rock alternativo. Se formó en la School of Rock de Hollywood y comenzó su trayectoria como baterista de The Regrettes. Más tarde se unió a Liily, banda con la que participó en festivales como Lollapalooza. Su perfil creativo excede la música: también aportó ideas de moda y colaboró en looks de la propia Cyrus.

Este costado multidisciplinario se trasladó a los estudios: trabajó como productor y escritor en canciones de Endless Summer Vacation y en temas recientes del próximo álbum de la artista. Pese a su crecimiento profesional, mantiene un bajo perfil y evita entrevistas, un contraste fuerte con la exposición mediática que rodeó la vida amorosa previa de Cyrus.

Miley Cyrus y un romance que marca otra etapa

El compromiso llegó después de cuatro años de una relación estable, serena y casi sin filtraciones. La aparición de la pareja en la premier de Avatar: Fire and Ash —y el anillo cushion-cut en oro amarillo— fue el detonante para confirmar lo que ya se sospechaba. Cyrus transita esta etapa lejos de la presión pública que enfrentó en su matrimonio anterior, algo que sus allegados consideran esencial para este nuevo capítulo.

Entre lo que viene podría haber boda íntima, colaboraciones artísticas o una vida compartida sin grandes anuncios. Lo cierto es que el vínculo avanza lento pero firme, como si ambos eligieran caminar por una vereda sin flashes, dejando que la historia crezca a su propio ritmo.

