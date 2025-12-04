Industria argentina: Ni el INDEC puede ocultar el malestar empresario

El sector de la industria manufacturera argentina atraviesa un período de marcada contracción y pesimismo, según revela la reciente Encuesta de Tendencia de Negocios (ETN) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) .

El informe evalúa la situación a octubre de 2025 y las expectativas para el trimestre venidero (noviembre de 2025 a enero de 2026), y muestra un panorama dominado por expectativas negativas y una cautela extrema entre los hombres y mujeres de negocios.

El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de la industria manufacturera se ubicó en -22,8% en octubre de 2025. Número que muestra un pesimismo importante sobre la marcha de los negocios.

El factor más relevante que limita la capacidad de las empresas para aumentar su producción sigue siendo, de lejos, la caída persistente del consumo , que fue señalada por el 50,2% de los encuestados en octubre. Si bien este porcentaje es ligeramente inferior al 53,0% registrado tres meses atrás, la dependencia del mercado doméstico continúa siendo la mayor barrera para la expansión .

Sin embargo, hay otros factores críticos que ganaron terreno como limitantes, en comparación con el trimestre anterior. Incluyen la competencia de productos importados (subiendo al 10,6% desde 9,7%), los problemas financieros (escalando al 5,0% desde 2,6%) y, de manera notoria, la incertidumbre económica, que pasó del 6,8% al 8,8%. La escasez de materias primas, insumos o componentes, no obstante, disminuyó su peso, ubicándose en 4,2% en octubre.

La debilidad de la demanda se refleja directamente en la evaluación de la cartera de pedidos. En octubre, el 54,3% de los empresarios consideró que la cartera total de pedidos de clientes se encontraba por debajo de lo normal. Solo un 3,6% la calificó como por encima de lo normal, resultando en un balance fuertemente negativo de -50,8%.

El nivel de stocks de productos terminados muestra un excedente del 8,5%. Esto se debe a que el 24,7% de las empresas lo considera por encima de lo adecuado, mientras que un 16,2% lo reporta por debajo, siendo el 59,1% quienes lo consideran adecuado.

image Los empresarios de la industria, consultados regularmente por el INDEC, tienen una mala perspectiva para el cierre del 2025 y comienzos del 2026

Perspectivas de contracción y estancamiento

Las expectativas para el período de noviembre de 2025 a enero de 2026 consolidan la tendencia contractiva. Respecto al volumen de producción, el 22,5% espera una disminución, frente a un 13,3% que espera un aumento, arrojando un balance negativo del -9,2%. La mayoría (64,3%) no espera variaciones.

Respecto a la demanda interna, el 28,1% de los empresarios anticipa una disminución de los pedidos de los consumidores, superando al 15,2% que espera un aumento, con un balance de 12,9% negativo.

Las exportaciones representan el único rubro con una expectativa ligeramente positiva, con un balance de 0,8% para este trimestre. Un 16,6% espera un aumento en las exportaciones, mientras que el 15,8% prevé una disminución.

El impacto en el mercado laboral es una consecuencia directa de estas proyecciones. El número de empleados registraría una disminución en el trimestre, con un balance de -13,0%, ya que el 16,5% de las empresas anticipa una reducción de personal y solo el 3,4% espera un aumento. De forma similar, la cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo también tiene un balance negativo de -11,1%.

Financiamiento y créditos ajustados

Los empresarios consultados por el INDEC parecen ir a contramano de las opiniones y expectativas que muestra el Gobierno. El 27,6% de los encuestados califica la situación como mala, contra solo un 8,0% que la considera buena, dando un balance de -19,6%.

La situación financiera de las empresas también muestra tensión, con un 21,8% que la describe como mala y un balance de -8,5%. El acceso al crédito se percibe como particularmente dificultoso, ya que el 34,5% de los encuestados lo considera difícil, frente a un 6,5% que lo encuentra fácil, culminando en un balance de 28,0 puntos negativos en este rubro.

La industria manufacturera parece prepararse para un fin de año y un inicio de 2026 con recesión interna, incertidumbre económica y limitada demanda interna, tres factores que frenan cualquier posibilidad de crecimiento o recuperación significativa de la producción. A pesar del panorama, la esperanza de que la situación empresarial futura sea mejor (12,7%) logra compensar a quienes esperan que sea peor, el 12,1% de los consultados.