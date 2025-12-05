Volver al Trabajo: fechas y montos de pago para beneficiarios en diciembre 2025

El programa Volver al Trabajo , antes llamado Potenciar Trabajo , es una de las asignaciones gestionadas por la ANSES. En esta nota te contamos cuánto cobrarán los beneficiarios en diciembre de 2025 y cuándo estará disponible el pago de manera oficial.

El programa Volver al Trabajo está dirigido a trabajadores informales que buscan mejorar sus oportunidades de inserción en el mercado laboral y acceder a herramientas que les permitan fortalecer sus capacidades profesionales y productivas.

Así será el pago de diciembre 2025 para los beneficiarios de Volver al Trabajo

Los beneficiarios reciben una asignación mensual , que en diciembre se mantiene en $78.000 tanto para el programa Volver al Trabajo como para Acompañamiento Social, sin cambios respecto al mes anterior. Según informó ANSES, el pago correspondiente estará disponible a partir del 5 de diciembre .

Más allá del apoyo económico, el programa ofrece una serie de beneficios destinados al desarrollo integral de los participantes. Entre ellos se incluyen actividades de formación laboral , prácticas en entornos de trabajo reales y asistencia para el desarrollo de emprendimientos productivos , con el objetivo de brindar herramientas concretas que faciliten la inserción laboral y potencien la autonomía económica de los beneficiarios.

Además, se promueve el acompañamiento constante para que los trabajadores puedan aplicar lo aprendido y mejorar su desempeño en distintos ámbitos laborales.

Cómo verificar si sos beneficiario del ex Potenciar Trabajo

Si querés confirmar si tenés derecho a esta asistencia estatal, el trámite es rápido y fácil. Solo tenés que seguir estos pasos:

Accedé a Mi Argentina o a Mi ANSES .

o a . Ingresá tu número de CUIL .

. Escribí tu Clave de Seguridad Social .

. Dirigite a la sección “Mis cobros” .

. Revisá las prestaciones que aparecen para el mes actual y verificá si incluye el exPotenciar Trabajo. / La Nación

