5 de diciembre de 2025
{}
Volver al Trabajo: fechas y montos de pago para beneficiarios en diciembre 2025

¿Cobrás el Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo)? Enterate acá cuánto se paga en diciembre y cuándo se acredita el monto según ANSES.

 Por Juan Pablo Strappazzon

El programa Volver al Trabajo, antes llamado Potenciar Trabajo, es una de las asignaciones gestionadas por la ANSES. En esta nota te contamos cuánto cobrarán los beneficiarios en diciembre de 2025 y cuándo estará disponible el pago de manera oficial.

Volver al Trabajo: montos y fechas de pago en diciembre 2025

El programa Volver al Trabajo está dirigido a trabajadores informales que buscan mejorar sus oportunidades de inserción en el mercado laboral y acceder a herramientas que les permitan fortalecer sus capacidades profesionales y productivas.

Los beneficiarios reciben una asignación mensual, que en diciembre se mantiene en $78.000 tanto para el programa Volver al Trabajo como para Acompañamiento Social, sin cambios respecto al mes anterior. Según informó ANSES, el pago correspondiente estará disponible a partir del 5 de diciembre.

Más allá del apoyo económico, el programa ofrece una serie de beneficios destinados al desarrollo integral de los participantes. Entre ellos se incluyen actividades de formación laboral, prácticas en entornos de trabajo reales y asistencia para el desarrollo de emprendimientos productivos, con el objetivo de brindar herramientas concretas que faciliten la inserción laboral y potencien la autonomía económica de los beneficiarios.

Además, se promueve el acompañamiento constante para que los trabajadores puedan aplicar lo aprendido y mejorar su desempeño en distintos ámbitos laborales.

Cómo verificar si sos beneficiario del ex Potenciar Trabajo

Si querés confirmar si tenés derecho a esta asistencia estatal, el trámite es rápido y fácil. Solo tenés que seguir estos pasos:

  • Accedé a Mi Argentina o a Mi ANSES.
  • Ingresá tu número de CUIL.
  • Escribí tu Clave de Seguridad Social.
  • Dirigite a la sección “Mis cobros”.
  • Revisá las prestaciones que aparecen para el mes actual y verificá si incluye el exPotenciar Trabajo. / La Nación

