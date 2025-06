Mascota: el collar inteligente que revela lo que tu perro no puede decirte

Cuidar a una mascota ya no es lo que era: ahora la tecnología también juega un rol clave en su bienestar. Con la ayuda de la inteligencia artificial, un nuevo collar permite monitorear en tiempo real la salud y los hábitos de tu perro. Esta innovación promete transformar la manera en que nos vinculamos con nuestros animales.

Está disponible en cinco talles y colores distintos, y su costo parte de los 14 dólares mensuales, con la app incluida y sin cargos adicionales por el dispositivo. Una luz nocturna integrada completa su diseño, facilitando los paseos con poca visibilidad.

¿Vigilancia o bienestar?, un debate abierto

Aunque muchos celebran esta innovación, no todos están convencidos. Según un informe de The New York Times, el uso continuo de dispositivos que recopilan datos podría generar ansiedad, tanto en humanos como en animales. Algunos especialistas alertan sobre el riesgo de una vigilancia excesiva, que podría alterar la relación natural con la mascota./Canal 26.