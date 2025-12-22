Tunuyán convoca a bodegas locales para participar de la 3ra edición de El Descorche

Tercera edición de "El Descorche" organizado por el Municipio de Tunuyán.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a bodegas del departamento de Tunuyán, registradas en la Dirección de Turismo de la Municipalidad y que cuenten con habilitación vigente del INV. Los cupos son limitados, por lo que las bodegas interesadas deberán confirmar su participación hasta el lunes 12 de enero de 2026, comunicándose al 2622 413102 o al correo electrónico [email protected].

Esta iniciativa forma parte de la agenda vendimial y festivalera de Tunuyán. De este modo, se busca consolidar al departamento como un destino enoturístico, integrando la promoción de vinos locales con gastronomía y espectáculos artísticos de alcance nacional. Durante las noches del festival se presentarán artistas como Coti, Lázaro Caballero, Los Campedrinos y Abel Pintos, entre otros.

La directora de Turismo, Elizabeth Marincak, señaló: “El principal objetivo de estas iniciativas es acercar las destacadas marcas locales a todos los vecinos y turistas, promoviendo el turismo del vino por copa a un precio promocional y simbólico, y difundiendo la rica cultura vitivinícola de Tunuyán”.

