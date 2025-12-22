22 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Diseño y participación

El Concurso de Vidrieras Navideñas volvió a llenar de magia el centro

Un jurado especializado y miles de votos online definieron a los comercios ganadores de esta nueva edición del concurso de Navidad.

image
Por Sitio Andino Departamentales

Más de 130 comercios participaron de este concurso que llenó de creatividad y espíritu festivo las calles del centro. Enebro se quedó con el primer puesto y Living Charly, con el segundo.

Se conocieron los comercios ganadores de una nueva edición del Concurso de Decoración Navideña de Vidrieras de la Municipalidad de Mendoza, una iniciativa que busca incentivar el espíritu festivo, promover el comercio local y transformar las calles del centro en verdaderas postales de Navidad durante las fiestas.

Lee además
Afiche para la Fiesta de la Vendimia de Santa Rosa.
Convocatoria cultural

Santa Rosa busca la imagen oficial de su Vendimia 2026 "Vigías del origen"
Parque Solar en Guaymallén.
Gestión energética

Guaymallén avanza con el Parque Solar: Emesa lanzó el llamado a concurso

La propuesta tuvo una gran convocatoria: más de 130 comercios de distintos rubros se inscribieron para participar, aportando creatividad, luz y color al paisaje urbano. A lo largo de los días, vecinos y turistas recorrieron el centro, disfrutaron de las vidrieras y participaron activamente a través de la votación.

En una primera instancia, un jurado especializado, integrado por un diseñador gráfico, publicitario e interiorista, escenógrafos y un representante de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, evaluó las propuestas y seleccionó a seis finalistas. Para la elección se tuvieron en cuenta criterios como la creatividad e innovación en el diseño, el impacto visual, el uso original de materiales y la armonía estética en la transmisión del espíritu navideño.

image

El público online definió al ganador del concurso de Navidad

Finalmente, la definición quedó en manos del público, que acompañó la iniciativa con una amplia participación a través de la votación online.

Enebro Gluten Free, comercio ubicado en España 943, tuvo la vidriera ganadora al recibir 20.285 votos. Como premio, se llevó $2.000.000. Su propuesta se destacó por una explosión de color y originalidad, con una gran corona roja como elemento central y un árbol navideño realizado íntegramente con globos verdes y dorados. La puesta se completó con un reno metalizado de gran tamaño, aportando un estilo moderno, creativo y divertido.

Mientras que Living Charly, situado en Remedios Escalada de San Martín 2123, obtuvo el segundo puesto con 19.073 votos y se llevó $1.000.000 como premio. Su vidriera recreó un regalo gigante. El sofá, protagonista de la escena, estuvo envuelto con un gran moño rojo y acompañado por muñecos de nieve que parecían estar entregando el obsequio. La ambientación se completó con un árbol rústico confeccionado con retazos de tapicería y una decoración cálida, logrando un clima hogareño y cercano.

Temas
Seguí leyendo

Festival de la Empanada 2025: Norma Cabaña fue la ganadora en Alvear Oeste

General Alvear apuesta a talleres con salida laboral en los barrios

San Rafael evalúa nuevos cultivos ante las complicaciones del ajo y la caída de producciones tradicionales

El Poli 1 de San Rafael reabrió su histórica pileta con mejoras integrales

Argentina Medita: Godoy Cruz se sumó a una jornada nacional por la paz y el bienestar

Godoy Cruz certificó a 100 egresados de un programa que impulsa perfiles laborales

Tormenta y polémica en San Rafael: desde la aeroplanta de YPF se negaron a brindar combustible

La Ciudad de Mendoza celebró la Navidad con una plaza colmada y miles de familias

LO QUE SE LEE AHORA
Tormenta y polémica en San Rafael: los aviones de la lucha antigranizo no volaron por un problema con YPF video
¿QUÉ PASÓ?

Tormenta y polémica en San Rafael: desde la aeroplanta de YPF se negaron a brindar combustible

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1333 del domingo 21 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1333 del domingo 21 de diciembre

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2407 y números ganadores del domingo 21 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2407 y números ganadores del domingo 21 de diciembre

Una fuerte versión indica que los aviones dejaron de volar durante las granizadas por la ausencia del personal encarga
Fuerte polémica

San Rafael: denuncian que la lucha antigranizo no pudo operar por falta de combustible

El Gobierno de Mendoza dispuso la continuidad automática de contratos, designaciones y prestaciones de servicios de empleados estatales provinciales.
alivio para muchos

El Gobierno extendió la vigencia de contratos y designaciones de empleados estatales: hasta cuándo

Te Puede Interesar

El incendio ocurrió en horas de la tarde sobre calle Jorge Newbery
Momentos de tensión

Video: incendio y explosiones en una casa que vendía pirotecnia en Godoy Cruz

Por Carla Canizzaro
Navidad y Año Nuevo: así funcionará el transporte público y los hospitales en Mendoza.
Megaoperativo

Navidad y Año Nuevo: así funcionará el transporte público y los hospitales en Mendoza

Por Natalia Mantineo
Mendoza apuesta a Brasil con un showroom de vinos y alimentos para potenciar las ventas
Mercado brasilero

Mendoza apuesta a Brasil con un showroom de vinos y alimentos para potenciar las ventas

Por Sitio Andino Economía