El Concurso de Vidrieras Navideñas volvió a llenar de magia el centro

Más de 130 comercios participaron de este concurso que llenó de creatividad y espíritu festivo las calles del centro. Enebro se quedó con el primer puesto y Living Charly, con el segundo .

Se conocieron los comercios ganadores de una nueva edición del Concurso de Decoración Navideña de Vidrieras de la Municipalidad de Mendoza , una iniciativa que busca incentivar el espíritu festivo, promover el comercio local y transformar las calles del centro en verdaderas postales de Navidad durante las fiestas.

La propuesta tuvo una gran convocatoria: más de 130 comercios de distintos rubros se inscribieron para participar , aportando creatividad, luz y color al paisaje urbano. A lo largo de los días, vecinos y turistas recorrieron el centro, disfrutaron de las vidrieras y participaron activamente a través de la votación.

En una primera instancia, un jurado especializado , integrado por un diseñador gráfico, publicitario e interiorista, escenógrafos y un representante de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, evaluó las propuestas y s eleccionó a seis finalistas . Para la elección se tuvieron en cuenta criterios como la creatividad e innovación en el diseño, el impacto visual, el uso original de materiales y la armonía estética en la transmisión del espíritu navideño.

El público online definió al ganador del concurso de Navidad

Finalmente, la definición quedó en manos del público, que acompañó la iniciativa con una amplia participación a través de la votación online.

Enebro Gluten Free, comercio ubicado en España 943, tuvo la vidriera ganadora al recibir 20.285 votos. Como premio, se llevó $2.000.000. Su propuesta se destacó por una explosión de color y originalidad, con una gran corona roja como elemento central y un árbol navideño realizado íntegramente con globos verdes y dorados. La puesta se completó con un reno metalizado de gran tamaño, aportando un estilo moderno, creativo y divertido.

Mientras que Living Charly, situado en Remedios Escalada de San Martín 2123, obtuvo el segundo puesto con 19.073 votos y se llevó $1.000.000 como premio. Su vidriera recreó un regalo gigante. El sofá, protagonista de la escena, estuvo envuelto con un gran moño rojo y acompañado por muñecos de nieve que parecían estar entregando el obsequio. La ambientación se completó con un árbol rústico confeccionado con retazos de tapicería y una decoración cálida, logrando un clima hogareño y cercano.