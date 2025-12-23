23 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Deporte y comunidad

La Municipalidad de Mendoza acompañó el cierre del proyecto inclusivo Mendoza Buxers

El proyecto deportivo inclusivo, acompañado por la Municipalidad de Mendoza, integró durante todo el año a personas con y sin discapacidad.

Mendoza Buxers Mixed Ability Básquet.

Mendoza Buxers Mixed Ability Básquet.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza acompañó el cierre de la primera temporada de Mendoza Buxers Mixed Ability Básquet, una iniciativa deportiva inclusiva que se desarrolló durante todo el año. El equipo, que integra a personas sin y con discapacidad, tuvo como espacio central de juego a la Federación de Box.

El cierre de esta primera etapa se concretó a través de dos instancias realizadas durante el mes de diciembre. El día 10 se llevó adelante un encuentro de cierre de temporada en el Club Pacífico, mientras que el 15 se realizó el cierre de fin de año en la Federación de Box, donde el grupo que integra el proyecto compartió una jornada de encuentro y celebración.

Lee además
el concurso de vidrieras navidenas volvio a llenar de magia el centro
Diseño y participación

El Concurso de Vidrieras Navideñas volvió a llenar de magia el centro
Ulpiano Suarez estuvo presente en la jornada inaugural.
Inclusión y recreación

Escuelas de Verano: la Ciudad de Mendoza puso en marcha uno de sus programas más importantes
image

Proyecto de inclusión

A lo largo de su primera temporada, Mendoza Buxers se consolidó como un espacio de entrenamiento, encuentro y construcción colectiva, promoviendo el básquet mixed ability como una práctica que integra a personas con y sin discapacidad. La propuesta puso en valor la participación, el respeto, el compañerismo y el trabajo en equipo, fortaleciendo vínculos y generando una experiencia deportiva centrada en la inclusión real.

La participación y el acompañamiento de las familias fueron un componente fundamental durante todo el proceso, sosteniendo el proyecto desde sus inicios y acompañando cada instancia de aprendizaje, esfuerzo y crecimiento compartido. Cada entrenamiento y cada encuentro permitieron transformar desafíos en oportunidades, derribar barreras y construir una comunidad basada en la convivencia y el compromiso colectivo.

Los encuentros de cierre permitieron reconocer el camino recorrido durante esta primera temporada, celebrar el esfuerzo y la constancia de todas las personas que formaron parte de Mendoza Buxers y sentar las bases para la continuidad del proyecto durante el próximo año, con la Federación de Box como espacio de referencia para su desarrollo.

Temas
Seguí leyendo

La Municipalidad de Mendoza fortaleció su sistema de emergencias en el Centro de Salud Nº 300

La Municipalidad de Mendoza firmó un Acuerdo de Hermanamiento con Lima

Pan Dulce Solidario: la Ciudad vuelve a unir solidaridad y Navidad en su 12ª edición

El MMAMM inaugura tres exposiciones y se consolida como vidriera del arte local

Escuelas de Verano: la Ciudad amplía espacios y suma propuestas inclusivas

Fiestas, compras y premios: el centro se llena de promociones y sorteos

La Navidad se vive en plaza Independencia con dos noches de shows y actividades

La Municipalidad de Mendoza impulsa las Fiestas con promociones bancarias en el centro

LO QUE SE LEE AHORA
El Municipio sureño implementará una tasa para compensar la baja de recaudación (imagen ilustrativa) video
Sigue el debate en el Sur

Polémica en General Alvear por una nueva tasa de luz tras una decisión de la Provincia

Las Más Leídas

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?
Juegos de Azar

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?

El incendio ocurrió en horas de la tarde sobre calle Jorge Newbery
Momentos de tensión

Video: incendio y explosiones en una casa que vendía pirotecnia en Godoy Cruz

La provincia de Mendoza suma un nuevo vuelo directo al Caribe: cuándo comienza y con qué frecuencia
IMPULSO AL TURISMO

La provincia de Mendoza suma un nuevo vuelo directo al Caribe: cuándo comienza y con qué frecuencia

Las actuaciones continúan con el objetivo de determinar las causas del derrumbe 
Investigación

Colapsó un techo metálico en Maipú y siete personas resultaron heridas

Tormenta y polémica en San Rafael: los aviones de la lucha antigranizo no volaron por un problema con YPF video
¿QUÉ PASÓ?

Tormenta y polémica en San Rafael: desde la aeroplanta de YPF se negaron a brindar combustible

Te Puede Interesar

Fuerte enojo de Cornejo con Sturzenegger por sus dichos sobre la vitivinicultura.
POLÉMICA

Enojo en ascenso: Alfredo Cornejo tildó de "injusto e ingrato" a Sturzenegger

Por Cecilia Zabala
El Gobierno de Mendoza reasignó fondos para garantizar el transporte público.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza reasignó fondos para "garantizar" el transporte público: cuánto dinero destinó

Por Florencia Martinez del Rio
La pirotecnia está prohibida en Mendoza por razones de salud y seguridad.
Prevención

El Gobierno llama a celebrar sin pirotecnia y recuerda que está prohibida en todo Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad