La Municipalidad de Mendoza acompañó el cierre del proyecto inclusivo Mendoza Buxers

Mendoza Buxers Mixed Ability Básquet.

Por Sitio Andino Departamentales







La Municipalidad de Mendoza acompañó el cierre de la primera temporada de Mendoza Buxers Mixed Ability Básquet, una iniciativa deportiva inclusiva que se desarrolló durante todo el año. El equipo, que integra a personas sin y con discapacidad, tuvo como espacio central de juego a la Federación de Box.

El cierre de esta primera etapa se concretó a través de dos instancias realizadas durante el mes de diciembre. El día 10 se llevó adelante un encuentro de cierre de temporada en el Club Pacífico, mientras que el 15 se realizó el cierre de fin de año en la Federación de Box, donde el grupo que integra el proyecto compartió una jornada de encuentro y celebración.

image Proyecto de inclusión A lo largo de su primera temporada, Mendoza Buxers se consolidó como un espacio de entrenamiento, encuentro y construcción colectiva, promoviendo el básquet mixed ability como una práctica que integra a personas con y sin discapacidad. La propuesta puso en valor la participación, el respeto, el compañerismo y el trabajo en equipo, fortaleciendo vínculos y generando una experiencia deportiva centrada en la inclusión real.

La participación y el acompañamiento de las familias fueron un componente fundamental durante todo el proceso, sosteniendo el proyecto desde sus inicios y acompañando cada instancia de aprendizaje, esfuerzo y crecimiento compartido. Cada entrenamiento y cada encuentro permitieron transformar desafíos en oportunidades, derribar barreras y construir una comunidad basada en la convivencia y el compromiso colectivo.

Los encuentros de cierre permitieron reconocer el camino recorrido durante esta primera temporada, celebrar el esfuerzo y la constancia de todas las personas que formaron parte de Mendoza Buxers y sentar las bases para la continuidad del proyecto durante el próximo año, con la Federación de Box como espacio de referencia para su desarrollo.