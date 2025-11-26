26 de noviembre de 2025
{}
Nuevo Centro Veterinario en Guaymallén: atención primaria, castraciones y más de 17 mil acciones sanitarias

El municipio de Guaymallén presentó un espacio destinado a promover la tenencia responsable y reforzar políticas preventivas.

Marcos Calvente, intendente de Guaymallén en la inauguración del Centro Veterinario.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén inauguró este martes 25 de noviembre, el nuevo Centro Integral Veterinario, ubicado en el predio del Quirófano Fijo Municipal, en El Sauce (Juan XXIII S/N). El espacio fue creado para fortalecer la atención primaria de tu mascota, promover la tenencia responsable y mejorar el bienestar de los perros y gatos del departamento, al tiempo que refuerza acciones clave de prevención en salud pública.

El acto contó con la participación del intendente Marcos Calvente, la directora de Salud Cristina Giménez, el subdirector de Salud Marcelo Castillo y la jefa de Zoonosis Cintia Ventura. También estuvieron presentes numerosas organizaciones defensoras de animales y refugios locales, entre ellos La Casita de Lula, Refugio de Diego, Salvando Patas y Orejas Caídas, que acompañan de manera activa las políticas municipales de bienestar animal.

“La salud es una sola”: un enfoque integral

Durante la inauguración, el jefe comunal remarcó que el municipio sostiene una política basada en el concepto de Una Sola Salud, que reconoce que el cuidado de los animales es fundamental para prevenir enfermedades zoonóticas y proteger la salud de toda la comunidad. Subrayó también la importancia de la tenencia responsable, que implica:

  • Respetar el calendario anual de vacunación.

  • Desparasitar a los perros.

  • Controlar pulgas y garrapatas.

  • Castrar para evitar el vagabundeo y las enfermedades asociadas.

Calvente destacó que este nuevo servicio no reemplaza la atención del sector privado, sino que la complementa, garantizando que ningún dueño de perro o gato quede excluido del acceso a atención primaria gracias a su carácter gratuito.

Por su parte, la directora de Salud, Cristina Giménez, celebró la apertura del espacio y resaltó el trabajo del equipo municipal en torno al concepto de Una Sola Salud, invitando a los vecinos a hacer uso de los servicios disponibles.

Desde el Refugio de Diego, Mariana Vera agradeció el “trabajo conjunto y sostenido” con la Municipalidad para mejorar el bienestar animal. Además, convocó a la comunidad a colaborar con las organizaciones y asumir la responsabilidad que implica convivir con perros y gatos.

image

Servicios del Centro Integral Veterinario de Guaymallén

El nuevo espacio cuenta con un Consultorio de Atención Primaria Veterinaria, donde los vecinos pueden acceder a:

  • Evaluación clínica básica de perros y gatos.

  • Orientación sanitaria y seguimiento.

  • Curaciones simples.

  • Acciones preventivas en salud animal.

  • Asesoramiento en tenencia responsable.

image

Una política sostenida y con resultados concretos en Guaymallén

La Municipalidad de Guaymallén trabaja de manera coordinada con entidades protectoras del departamento. Las asociaciones actúan como facilitadoras y nexo con la comunidad, mientras que el municipio ofrece servicios veterinarios preventivos, desparasitaciones y colocación de chips, de forma gratuita y descentralizada en distintos barrios.

Las castraciones constituyen uno de los pilares de esta política pública.

En lo que va de 2025, el área de Zoonosis ya realizó:

  • 7.400 castraciones.

  • 10.200 vacunas antirrábicas.

En 2024, la comuna llevó adelante:

  • 7.338 castraciones.

  • 10.321 vacunas antirrábicas.

Este trabajo sostenido contribuye a reducir el abandono, controlar la población animal y mejorar la convivencia urbana.

image

Turnos y horarios en Guaymallén

Para recibir atención en el Centro Integral Veterinario, los vecinos deben solicitar turno previo al 4498287, de lunes a viernes, de 8 a 13 h.

Con esta inauguración, Guaymallén reafirma su compromiso con la salud pública, el bienestar animal y la construcción de entornos más seguros y saludables para toda la comunidad.

