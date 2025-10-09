9 de octubre de 2025
Sitio Andino
Desarrollo local

Luján de Cuyo promueve la inserción laboral con talleres de capacitación

El taller gratuito en Luján de Cuyo ofreció recursos prácticos para crear un curriculum vitae atractivo y afrontar entrevistas con mayor seguridad.

Talleres de inserción laboral en Luján de Cuyo.

Por Sitio Andino Departamentales

En el SUM del Parque Cívico, el Municipio de Luján de Cuyo organizó un taller totalmente gratuito que convocó a 30 vecinos del departamento. Durante la jornada, los participantes recibieron herramientas prácticas para diseñar un Curriculum vitae claro, atractivo y profesional, además de recomendaciones para desenvolverse con mayor seguridad en entrevistas laborales y potenciar así la presentación de su perfil ante posibles empleadores.

La comuna lujanina, en conjunto con Grupo Consultores de Empresas, realizó un taller gratuito en el SUM del Parque Cívico (Boedo 505, Carrodilla). La iniciativa consistió en una capacitación gratuita de armado de CV y entrevistas laborales. La intención fue que los participantes se llevaran herramientas efectivas en la instancia previa a conseguir un trabajo.

image

El Municipio de Luján de Cuyo genera espacios de formación

Grupo Consultores de Empresas es una corporación nacional líder en soluciones de recursos humanos. El objetivo de la institución es brindar respuestas a medida. Para lograrlo, enfocan el esfuerzo en atender sus necesidades por medio de un equipo idóneo de profesionales. La organización ofrece un servicio integral especializado en todas las áreas: personal tercerizado, outsourcing de procesos y de personal y búsquedas de profesionales.

Grupo Consultores de Empresas posee sucursales en las principales ciudades de Argentina: Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Rosario, Mendoza, San Juan, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chaco, Santa Fe, por nombrar las más destacadas.

De esta manera, la Municipalidad de Luján de Cuyo continúa generando espacios de formación y capacitación gratuitos, en alianza con instituciones de prestigio, con el fin de potenciar las oportunidades de empleo y promover el desarrollo personal y profesional de los vecinos del departamento.

Temas
