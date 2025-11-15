Habrá Estacionamiento Medido durante la Peatonal del Vino: tarifa única y calles afectadas

La Ciudad de Mendoza dispondrá un sistema de Estacionamiento Medido especial en los días en los que se realizará la Peatonal del Vino 2025. De esta manera, durante el sábado 15 y domingo 16, quienes asistan al evento podrán estacionar sus vehículos en los alrededores del Parque Cívico pagando una suma única de $5000.
A través del decreto municipal 1292, publicado en el Boletín Oficial este viernes, el municipio estableció que esto se aplicará entre las 18 y las 00, en determinadas calles de la Ciudad, para quienes acudan a esta experiencia que combina turismo, identidad y cultura vitivinícola. La recaudación será a beneficio exclusivo de los tarjeteros designados.
El evento contará con la participación de más de 30 bodegas que ofrecerán más de 100 etiquetas para degustar, además de una variada selección de food trucks, patios gastronómicos, espacios temáticos y una escenografía sustentable. Las cuponeras para degustaciones se encuentran a la venta en peatonaldelvino.com y son válidas únicamente para el día adquirido.
El sábado 15 se vivirá una noche electrónica con los DJ’s Chapa y Castelo y Brigado Crew, mientras que el domingo 16 el cierre estará a cargo de Miranda! y Gauchito Club, junto a otros artistas invitados.
Embed - PEATONAL DEL VINO: UNA EXPERIENCIA CULTURAL IMPERDIBLE