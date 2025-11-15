Habrá Estacionamiento Medido durante la Peatonal del Vino: tarifa única y calles afectadas. Imagen ilustrativa.

Por Florencia Martinez del Rio







La Ciudad de Mendoza dispondrá un sistema de Estacionamiento Medido especial en los días en los que se realizará la Peatonal del Vino 2025. De esta manera, durante el sábado 15 y domingo 16, quienes asistan al evento podrán estacionar sus vehículos en los alrededores del Parque Cívico pagando una suma única de $5000.

A través del decreto municipal 1292, publicado en el Boletín Oficial este viernes, el municipio estableció que esto se aplicará entre las 18 y las 00, en determinadas calles de la Ciudad, para quienes acudan a esta experiencia que combina turismo, identidad y cultura vitivinícola. La recaudación será a beneficio exclusivo de los tarjeteros designados.

Calles donde habrá Estacionamiento Medido Av. Peltier , de 9 de Julio a Belgrano, vereda norte.

, de 9 de Julio a Belgrano, vereda norte. Av. Peltier , de Belgrano a 9 de Julio, vereda norte.

, de Belgrano a 9 de Julio, vereda norte. Belgrano , de Av. Peltier a Av. Pedro Molina, vereda este.

, de Av. Peltier a Av. Pedro Molina, vereda este. Av. Pedro Molina , de San Martín a Belgrano, vereda norte.

, de San Martín a Belgrano, vereda norte. Av. Pedro Molina , de Belgrano a La Pampa, vereda sur.

, de Belgrano a La Pampa, vereda sur. La Pampa , de Pedro Molina a Av. Peltier, vereda oeste.

, de Pedro Molina a Av. Peltier, vereda oeste. Virgen del Carmen de Cuyo , de La Pampa a Belgrano, ambos lados.

, de La Pampa a Belgrano, ambos lados. Vuelta de Obligado , de Virgen del Carmen de Cuyo a Perú, vereda este y ambos lados norte y sur.

, de Virgen del Carmen de Cuyo a Perú, vereda este y ambos lados norte y sur. Perú , de Virgen del Carmen de Cuyo a Av. Pedro Molina, vereda oeste.

, de Virgen del Carmen de Cuyo a Av. Pedro Molina, vereda oeste. 9 de Julio , de Av. Pedro Molina a Av. Peltier, vereda este.

, de Av. Pedro Molina a Av. Peltier, vereda este. 9 de Julio , de Av. Peltier a Hipólito Yrigoyen, ambos lados.

, de Av. Peltier a Hipólito Yrigoyen, ambos lados. Av. San Martín , de Av. Pedro Molina a Cap. de Fragata, vereda oeste.

, de Av. Pedro Molina a Cap. de Fragata, vereda oeste. España, de Av. Peltier a Hipólito Yrigoyen, ambos lados. casa de gobierno, memorial, parque cívico Foto: Cristian Lozano Horarios y forma de pago Se implementará un sistema de Estacionamiento Medido especial.

especial. Será durante los días 15 y 16 de noviembre, entre las 18 y las 00 .

de noviembre, . El monto será una tarifa única de $5.000 por vehículo.

por vehículo. Se podrá pagar en efectivo o con billetera virtual. Peatonal del Vino 2025 La Peatonal del Vino 2025 será este 15 y 16 de noviembre, desde las 19 horas, en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico, con entrada libre y gratuita. Durante las dos jornadas se podrán disfrutar de vinos, gastronomía, música y arte a cielo abierto.

croquis peatonal del vino Peatonal del Vino 2025. El evento contará con la participación de más de 30 bodegas que ofrecerán más de 100 etiquetas para degustar, además de una variada selección de food trucks, patios gastronómicos, espacios temáticos y una escenografía sustentable. Las cuponeras para degustaciones se encuentran a la venta en peatonaldelvino.com y son válidas únicamente para el día adquirido.

El sábado 15 se vivirá una noche electrónica con los DJ’s Chapa y Castelo y Brigado Crew, mientras que el domingo 16 el cierre estará a cargo de Miranda! y Gauchito Club, junto a otros artistas invitados. Embed - PEATONAL DEL VINO: UNA EXPERIENCIA CULTURAL IMPERDIBLE