Legado del Padre de la Patria

Guaymallén celebró las enseñanzas del Libertador con un sendero educativo para estudiantes

La Biblioteca Almafuerte y la Asociación Sanmartiniana de Guaymallén organizaron un recorrido educativo con las 12 máximas de José de San Martín.

image

Entre el 25 y 29 de agosto, se desarrollaron las Jornadas Sanmartinianas con un sendero por los “200 años de las máximas” en el espacio verde frente a la biblioteca Almafuerte. Más de 350 alumnos de diferentes escuelas del departamento participaron del recorrido educativo al aire libre, que buscó acercar los valores y principios del Libertador al público en general. El circuito contó con una serie de carteles ilustrativos con las 12 máximas montadas en atriles, que fueron explicadas por representantes del Municipio y de la Asociación.

Lee además
Estudiantes de Guaymallén crearon Green Boost.
Sustentabilidad en las aulas

Estudiantes de Guaymallén crearon Green Boost, un fertilizante orgánico a base de residuos
Los desafíos y oportunidades que atraviesa el Mendoza Shopping en tiempos de cambios
Consumo

Los desafíos y oportunidades que atraviesa el Mendoza Shopping en tiempos de cambios
image

Legado de José de San Martín

Las máximas fueron redactadas en 1825 en la ciudad de Bruselas, Bélgica. Tras su retiro de la vida pública, luego de su encuentro con Bolívar en Guayaquil, San Martín se había exiliado en Europa. En ese momento, su hija Mercedes, que había vivido parte de su infancia en Mendoza, se encontraba bajo su cuidado. Fue en ese contexto íntimo y familiar que el General, asumiendo su rol de padre, plasmó sus ideales educativos en una serie de 12 puntos. El manuscrito original se conserva hoy en el Museo Mitre de Buenos Aires y se presenta como una carta o una lista de consejos directos.

image

Líderes de asistencia

En el cierre de las Jornadas Sanmartinianas, participaron del sendero los representantes del programa Líderes de Asistencia 2025 de la Dirección de Educación Primaria de la DGE, junto a alumnos de las escuelas Almafuerte y Sagrada Familia, de Guaymallén.

El programa se basa en promover la asistencia como un factor clave para el aprendizaje. Uno de los ejes principales de la política educativa de la DGE es la disminución de la brecha socioeducativa y, en ese sentido, apunta a atender las situaciones de vulnerabilidad, comprendiendo que el ausentismo es el punto de partida para la deserción y la discontinuidad de las trayectorias pedagógicas.

image

Nerina Bueno, vicedirectora de la escuela Almafuerte, explicó: “Nosotros estamos participando de un evento que se realiza a nivel provincial, que es de los Líderes de asistencia. Este mes ha sido denominado el Mes de la asistencia, entonces, las escuelas de la sección número 7 (que son 11) hemos ido por el distrito (Villa Nueva) haciendo este tipo de eventos, que hoy concluimos acá. La propuesta es motivar e incentivar a los estudiantes y la familia a que comprendan la importancia de asistir a la escuela”.

Temas
Seguí leyendo

El centro cultural que no podés dejar de visitar en Guaymallén y todo lo que ofrece

Milagro en Guaymallén: llevaban a su hijo al Notti, volcaron y se salvaron

El Espacio Cultural Julio Le Parc recibe en escena la aclamada comedia teatral "Glorias del Este"

Importante secuestro de estupefacientes tras un operativo de Policía Federal

Trágico accidente vial de un motociclista en Guaymallén

Video: cámaras del CEO y acción del 911 permiten frustrar un robo y detener a un sospechoso en Guaymallén

Qué marcas internacionales podrían desembarcar en Mendoza Shopping

Guaymallén: qué investiga la justicia por el hombre acusado de matar a su padre

LO QUE SE LEE AHORA
Estelares presente en la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino video
General Alvear

Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino: todo lo que podrás vivir en una primera edición histórica

Las Más Leídas

Lluvias históricas en Mendoza: las contundentes recomendaciones brindadas por Defensa Civil.
Alerta

Lluvias sin precedentes en Mendoza: la contundente advertencia de Defensa Civil

El Parque de los Niños en San Rafael permanecerá cerrado
Alerta por intensas precipitaciones

San Rafael cierra espacios públicos y pide precaución a conductores

YPF se desprende de todas las áreas convencionales en Mendoza. El Gobierno busca nuevos jugadores con sólidez técnica y económica
Hidrocarburos

Retiro de YPF de áreas convencionales en Mendoza: qué exige la provincia

Complicado. Walter Bento arriesga una pena a varios años de cárcel. 
alegatos

La fiscalía pidió que Walter Bento sea declarado culpable de todos los delitos acusados

Filtraron audios de Karina Milei y Manuel Adorni dijo que es un escándalo sin precedentes
Crisis en el oficialismo

Filtraron audios de Karina Milei y Adorni dijo que es "un escándalo sin precedentes"

Te Puede Interesar

La defensa de Walter Bento será la última en alegar en el juicio.  video
coimas en la justicia federal

Cómo continúa el juicio a Walter Bento tras el alegato de la fiscalía

Por Pablo Segura
Tormenta de Santa Rosa: lluvias históricas en Mendoza para este fin de semana
El clima

Tormenta de Santa Rosa: lluvias históricas en Mendoza para este fin de semana

Por Sitio Andino Sociedad
Mujeres en el vino: solo 3 de cada 10 empleos en bodegas son femeninos
Economias Regionales

Mujeres en el vino: solo 3 de cada 10 empleos en bodegas son femeninos

Por Marcelo López Álvarez