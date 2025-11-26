Sean Combs bajo la lupa: Netflix estrenará una serie que promete polémica

26 de noviembre de 2025
La serie, producida por 50 Cent, contará en cuatro episodios la historia de un rapero cuya fama global escondía secretos inquietantes.

 Por Luis Calizaya

Sean Combs: Ajuste de cuentas” es el título del nuevo anuncio de Netflix sobre el caso del rapero estadounidense, quien se encuentra detenido tras ser señalado en más de 120 denuncias por abuso y explotación sexual, según distintos informes. Sorpresivamente, la serie de cuatro episodios tiene como productor ejecutivo a Curtis 50 CentJackson, quien promete narrar una historia sobre la fama y la caída de figuras a las que idolatramos.

Netflix por Sean Combs: de qué trata y cuándo llega la docuserie

Además de 50 Cent, la dirección quedó a cargo de Alexandria Stapleton. El lanzamiento incluyó un tráiler de menos de 20 segundos y unas breves declaraciones difundidas por Netflix Tudum.

Con fecha de estreno prevista para el 2 de diciembre a nivel internacional, la docuserie propone un análisis profundo de la trayectoria del magnate mediático y leyenda musical, así como de las acusaciones que lo rodean. El caso de Combs se volvió un foco de debate a medida que salieron a la luz denuncias por violencia y abuso que implican a una figura de enorme influencia en la industria.

Más allá de revisar las denuncias asociadas al movimiento #MeToo y el cambio cultural en el tratamiento de las agresiones sexuales, la directora subrayó la intención de abordar el fenómeno desde una perspectiva amplia: “No se trata solo de la historia de Sean Combs, ni únicamente de las víctimas, ni del juicio. (…) Espero que este documental sea una llamada de atención sobre cómo idolatramos a la gente y para que entendamos que todos somos seres humanos”, afirmó en una nota con Netflix Tudum.

La producción incluirá material de archivo inédito y entrevistas exclusivas con personas cercanas a Combs. Según los productores, el documental buscará mostrar tanto el imperio que construyó como el submundo que, según las acusaciones, se ocultaba bajo su superficie.

