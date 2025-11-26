Sean Combs bajo la lupa: Netflix estrenará una serie que promete polémica

“Sean Combs: Ajuste de cuentas” es el título del nuevo anuncio de Netflix sobre el caso del rapero estadounidense, quien se encuentra detenido tras ser señalado en más de 120 denuncias por abuso y explotación sexual, según distintos informes. Sorpresivamente, la serie de cuatro episodios tiene como productor ejecutivo a Curtis “50 Cent” Jackson, quien promete narrar una historia sobre la fama y la caída de figuras a las que idolatramos.

Netflix por Sean Combs: de qué trata y cuándo llega la docuserie Además de 50 Cent, la dirección quedó a cargo de Alexandria Stapleton. El lanzamiento incluyó un tráiler de menos de 20 segundos y unas breves declaraciones difundidas por Netflix Tudum.

Más allá de revisar las denuncias asociadas al movimiento #MeToo y el cambio cultural en el tratamiento de las agresiones sexuales, la directora subrayó la intención de abordar el fenómeno desde una perspectiva amplia: “No se trata solo de la historia de Sean Combs, ni únicamente de las víctimas, ni del juicio. (…) Espero que este documental sea una llamada de atención sobre cómo idolatramos a la gente y para que entendamos que todos somos seres humanos”, afirmó en una nota con Netflix Tudum.

