Los Simpson despiden a Dan McGrath: confirman la muerte del histórico guionista

La muerte de Dan McGrath, uno de los guionistas clave de Los Simpson , conmocionó al mundo del entretenimiento y dejó un vacío entre los fans de la serie animada más icónica de la televisión. El escritor falleció a los 61 años y su aporte sigue resonando en cada episodio clásico . Su nombre está asociado a la era dorada de la sitcom.

Dan McGrath no sólo fue parte del equipo, fue uno de los cerebros que ayudó a moldear la identidad de Los Simpson . Trabajó como editor de historia y guionista en capítulos inolvidables como “El diabólico Bart”, además de colaborar en especiales como “La casita del horror V”, que aún hoy genera culto entre los seguidores. Sus historias mezclaban ironía, crítica social y ternura, un equilibrio que pocas series lograron sostener.

Durante las temporadas 4 a 6, su huella quedó grabada: su trabajo fue clave para consolidar el tono irreverente y profundo de la serie , que hablaba de la sociedad desde la sátira. A lo largo de ese período escribió 50 episodios y produjo otros 24, un volumen considerable para una sola persona en un contexto donde la creatividad era constante.

Aunque su nombre no sea tan popular como el de Matt Groening o Al Jean, McGrath fue una figura central de la llamada “era dorada” de Los Simpson . En 1997 ganó un premio Emmy por el capítulo “La fobia de Homero”, donde abordó la diversidad y los prejuicios con humor y sensibilidad. Ese episodio sigue siendo uno de los más recordados por los fans por su relevancia social y su guión brillante.

La noticia de su muerte, confirmada por su hermana en redes sociales, generó una ola de mensajes en internet. Es que su despedida trasciende lo personal: se va un guionista que entendió a la familia Simpson como nadie. Y eso se nota en cada escena, en cada gag que perdura en la memoria colectiva.

Un perfil más allá de Springfield

Antes de llegar a Springfield, McGrath ya se había hecho un nombre en la comedia estadounidense. Fue parte del equipo de guionistas de Saturday Night Live entre 1991 y 1992, donde trabajó junto a figuras como Adam Sandler y Chris Farley. Esa experiencia le otorgó un timing humorístico que se volvió hecho a medida para la animación.

También escribió para series como King of the Hill, Mission Hill y Gravity Falls, entre otras. Sin embargo, ningún proyecto generó tanta identificación como Los Simpson. McGrath consiguió lo que pocos: que un programa animado se convierta en espejo de la realidad.